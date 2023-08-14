Пластмассовый мир победил: киты и дельфины теперь частично состоят из пластика

Учёные обнаружили микроскопические частицы пластика в жирах и легких китов и дельфинов. Исследование показало, что микропластик способен выходить из пищеварительного тракта и оседать в тканях.
Учёные Университета Дьюка в США взяли образцы у 32 морских животных, выброшенных на берег или выловленных в период с 2000 по 2021 год на Аляске, в штатах Калифорния и Северная Каролина. Всего было исследовано 12 видов животных, среди которых были не только киты и дельфины, но и морской заяц, у которого также обнаружили микропластик в тканях, сообщает "Научная Россия".
Учёные выяснили, что частицы пластмассы притягиваются к жирам, поэтому жир морских животным способен притягивать пластмассу.
Учёные нашли пластик размером в среднем от 198 микрон до 537 микрон. Для сравнения, диаметр человеческого волоса составляет примерно 100 микрон. Кроме своей токсичности, пластик может рвать живые ткани. Киты и дельфины могут заглатывать пластик вместе со своей добычей. Большая часть всё же проходит через кишечник, но малая часть всё же оседает в организме.
В Тихом океане находится крупнейшее в мире скопление морского пластика. Оно расположено между Калифорнией и Гавайями. Пятно простирается приблизительно на 1 миллион квадратных километров и отлично видно из космоса.
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