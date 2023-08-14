Пластмассовый мир победил: киты и дельфины теперь частично состоят из пластика

Учёные Университета Дьюка в США взяли образцы у 32 морских животных, выброшенных на берег или выловленных в период с 2000 по 2021 год на Аляске, в штатах Калифорния и Северная Каролина. Всего было исследовано 12 видов животных, среди которых были не только киты и дельфины, но и морской заяц, у которого также обнаружили микропластик в тканях, сообщает "Научная Россия".

Учёные выяснили, что частицы пластмассы притягиваются к жирам, поэтому жир морских животным способен притягивать пластмассу.