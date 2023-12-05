15 весёлых примеров того, что случайное животное в кадре — это всегда весело

Каждый человек стремится запечатлеть какое-то событие или место, где ему довелось побывать. Но иногда что-то идёт совсем не по плану, и в человеческие дела нагло вмешиваются представители фауны. В большинстве случаев люди, конечно же, не сердятся на братьев наших меньших, ведь они делают любые снимки гораздо более весёлыми и необычными.