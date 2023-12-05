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15 весёлых примеров того, что случайное животное в кадре — это всегда весело

15 весёлых примеров того, что случайное животное в кадре — это всегда весело

Автор:
05 декабря 2023 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   весело   животные   забавно   кадр   снимок   фото   
1121
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Хочу вам показать несколько примеров того, как звери вмешались в ход съёмки и стали звёздами кадра!

Каждый человек стремится запечатлеть какое-то событие или место, где ему довелось побывать. Но иногда что-то идёт совсем не по плану, и в человеческие дела нагло вмешиваются представители фауны. В большинстве случаев люди, конечно же, не сердятся на братьев наших меньших, ведь они делают любые снимки гораздо более весёлыми и необычными.

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Уверены, что этот пёсик рад появлению такой красавицы дома. С другой стороны, возможно, его уже использовали как пони и он постиг всю работ пёсиринства? 🙂

Эту потрясающую собачку зовут Луна, и она всем своим видом показывает, как же сильно она рада за своих людей. Но разве могут быть собаки настолько эмоциональными?!

Коты — это вообще внезапные создания. Уверены, что в разгар пандемии и развивающейся удалённой работы с созвонами и прочими радостями, вот таких ситуаций был просто миллион!

Некоторые животные искренне не понимают, к чему весь этот ваш этикет. И если уж на то пошло, то могли бы и отвернуться, невоспитанные!

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Метки: Юмор   весело   животные   забавно   кадр   снимок   фото   
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Patmaz 53 минуты назад
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