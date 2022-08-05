Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше

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Возможность фотографировать что угодно и где угодно позволяет нам запечатлеть буквально любое мгновение, которое хочется запомнить. Однако не всё бывает так просто.
Ведь если рядом присутствует кто-то ещё, он легко может ворваться в кадр и придать ему совсем другое настроение. Мы собрали для вас случаи, когда снимки были испорчены, но от этого стали только смешнее.
Лицо официанта
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У каждого есть такой друг
Коротко о походе в зоопарк
Когда твой безумный друг испортил отличное фото
Задний фон всегда круче
Когда казалось, что поймать двух псов на фото невозможно, но они сделали всё сами.
Главное — улыбаться
Летающий кот
Неловко испортил свадебное фото своего отца
Сумасшедший парень ворвался в нашу фотографию
Не цветочки надо фоткать, а меня!
Спящий принц и любитель испортить фото
Кот в шоке
Пыталась показать, как зацвёл олеандр, но в кадр ворвалась соседская собака
Привет!
Это выражение лица
Лошадиная улыбка
Источник:
АНТИФИШКИ
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