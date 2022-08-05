FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7243 поста • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше

Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше

Автор:
05 августа 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   кадр   люди   милота   подборка   фото   
310
17

Возможность фотографировать что угодно и где угодно позволяет нам запечатлеть буквально любое мгновение, которое хочется запомнить. Однако не всё бывает так просто.

Ведь если рядом присутствует кто-то ещё, он легко может ворваться в кадр и придать ему совсем другое настроение. Мы собрали для вас случаи, когда снимки были испорчены, но от этого стали только смешнее.


Лицо официанта

×
×

У каждого есть такой друг


Коротко о походе в зоопарк


Когда твой безумный друг испортил отличное фото


Задний фон всегда круче

Когда казалось, что поймать двух псов на фото невозможно, но они сделали всё сами.


Главное — улыбаться

Летающий кот

Неловко испортил свадебное фото своего отца

Сумасшедший парень ворвался в нашу фотографию

Не цветочки надо фоткать, а меня!

Спящий принц и любитель испортить фото

Кот в шоке

Пыталась показать, как зацвёл олеандр, но в кадр ворвалась соседская собака

Привет!

Это выражение лица

Лошадиная улыбка

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: животные   забавно   кадр   люди   милота   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1060500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
Набирающие популярность в сообществах
Нью Йорк Пост скорбно вопрошает: в Чикаго есть канатчиковы дачи? Или только гангстеры
Нью Йорк Пост скорбно вопрошает: в Чикаго есть канатчиковы дачи? Или только гангстеры
Два в одном: в Heineken презентовали кроссовки, внутри которых - пиво
Два в одном: в Heineken презентовали кроссовки, внутри которых - пиво
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#дтп#в мире#автомир#забавно#подборка#картинки#познавательно#комментарии
#Юмор#факты#Еда#аварии#удивительно#кино#история#сарказм#Москва#милота
#интересно#животные#люди#автомобили#Россия#позитив#интересное#авто аварии#девушки#улыбнуло
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Яркие эмоции людей, которые столкнулись с чем-то в первый раз Яркие эмоции людей, которые столкнулись с чем-то в первый раз 16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков 16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней Собаки, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи Собаки, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми

На что жалуетесь?

Вернуться