Московские спасатели помогли застрявшей кошке

Утром 28 июня в Службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: проспект Мира, д. 116 Б. В одной из квартир на первом этаже кошка решила устроить утренний променад, выбравшись из приоткрытого окна. Однако гениальный пушистый стратег немного просчитался и застрял в оконном проёме.