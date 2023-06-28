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Московские спасатели помогли застрявшей кошке

Московские спасатели помогли застрявшей кошке

Автор:
28 июня 2023 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Москва   Россия   добро   животные   кошка   спасатели   спасение   
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В Москве кошка захотела подышать, но застряла в приоткрытом окне. Хозяйка не смогла помочь питомцу выбраться и вызвала спасателей.

Утром 28 июня в Службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: проспект Мира, д. 116 Б. В одной из квартир на первом этаже кошка решила устроить утренний променад, выбравшись из приоткрытого окна. Однако гениальный пушистый стратег немного просчитался и застрял в оконном проёме.

Хозяйка не смогла самостоятельно помочь любимому питомцу выбраться и вызвала спасателей. На место происшествия прибыл расчёт аварийно-спасательного отряда №3 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели аккуратно извлекли кошку из оконного проёма и передали питомца хозяйке. Кошечка не пострадала, но, возможно, слегка огорчилась из-за расстроенных планов.

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Метки: Москва   Россия   добро   животные   кошка   спасатели   спасение   
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