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"Котик", "Тупица", "Дунькин Пуп" и другие топонимы в России

"Котик", "Тупица", "Дунькин Пуп" и другие топонимы в России

Автор:
15 августа 2023 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Топонимы   забавно   названия   названия сел   село котик   смешные названия   
1721
15

Это сейчас географические названия поселений или других объектов известны как топонимы, и есть целая наука, занимающаяся их изучением. А раньше русский народ не заморачивался и просто присваивал имена рекам, селам и даже известным местам в честь соседей, природы или зверей. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

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Метки: Прикол   Топонимы   забавно   названия   названия сел   село котик   смешные названия   
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4  комментария
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54k
dima423 2 часа назад
ну насчет утки гея, могли же написать gaiduk и по транскрипции правильнее будет - гайдук... нет же написали в транскрипции гейдак... пропагандируют гады)
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8k
Крайняя плоть Суслова 21 минуту назад
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80k
Татьяна Юсова Час назад
Помню ехали мы из Белгорода в Воронеж на машине и увидели название села - Девица. Потом гадали, как называют мужское население этого села7
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5k
Babangdida 2 часа назад
Котик и Весёлая жизнь вполне зашли. Я бы гордился таким названием нас.места или района.
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