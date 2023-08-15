"Котик", "Тупица", "Дунькин Пуп" и другие топонимы в России

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Это сейчас географические названия поселений или других объектов известны как топонимы, и есть целая наука, занимающаяся их изучением. А раньше русский народ не заморачивался и просто присваивал имена рекам, селам и даже известным местам в честь соседей, природы или зверей. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
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