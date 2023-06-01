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Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией

Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией

Автор:
01 июня 2023 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: бизнес   забавно   надписи   названия   смешно   смешные надписи   смешные названия   
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Владельцы бизнесов привлекают внимание потребителей разными способами. Один из популярных - смешно и оригинально назваться. Порой правда фантазия выходит за рамки разумного.

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Метки: бизнес   забавно   надписи   названия   смешно   смешные надписи   смешные названия   
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4  комментария
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София Полчаса назад
3. Парадокс. Ничего сложного.
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20k
Corvus Corax 46 минут назад
Многие табачные магазины сами делали смесь табаков, да и сейчас еще есть такие. Многие смеси стали известными, фабричными. В одном из таких магазинов был постоянный клиент, вечно недовольный табаками. Но однажды новый табак ему понравился. Он пришел в магазин и сказал - Дайте мне еще того лошадиного дерьма, что я брал в прошлый раз!
Так появился табак "Лошадиное дерьмо".
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