Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией

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Владельцы бизнесов привлекают внимание потребителей разными способами. Один из популярных - смешно и оригинально назваться. Порой правда фантазия выходит за рамки разумного.
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