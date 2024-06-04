Оригинальные названия, которые привлекают внимание

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Вывеска - это первое, что привлекает внимание. И самое основное - это завлечь потребителя. Владельцы бизнеса из этого поста очень постарались, правда иногда нейминг настолько нелепый, что не вызывает желания открыть дверь.
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