FISHKINET
Сообщество Юмор 18941 пост • 3691 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Оригинальные названия, которые привлекают внимание

Оригинальные названия, которые привлекают внимание

Автор:
04 июня 2024 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   названия   названия кафе   нейминг   придумали же   
1755
16

Вывеска - это первое, что привлекает внимание. И самое основное - это завлечь потребителя. Владельцы бизнеса из этого поста очень постарались, правда иногда нейминг настолько нелепый, что не вызывает желания открыть дверь.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   названия   названия кафе   нейминг   придумали же   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
alertol Час назад
Комментарий к фото
- Пришёл парень с разбитой коленкой, купил наколенники. Через неделю с разбитым локтем, купил налокотники. Что-то долго за шлемом не приходит, я уже переживаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 40 минут назад
...мороз крепчал.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Клубков 56 минут назад
ПНИ -Психо неврологический интернат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
BuG Час назад
Карофлоренс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Invertor Час назад
Вот такой был. Закрылся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1709 постов (1660 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74541



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом
«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду...
Священник сравнил мигрантов с глистами
Священник сравнил мигрантов с глистами
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#автомобили#ДТП#кот#кошка#Реакция#новости#фильм
#в мире#Прикол#автомир#забавно#авто аварии#интересное#позитив#собака#полиция#подборка
#животные#машина#интересно#история#аварии#Москва#смертельное ДТП#милота#Жизнь#дети
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% "Маша херня" и другие неожиданные записи в телефонной книге "Маша херня" и другие неожиданные записи в телефонной книге Забавные прозвища, которыми мужчины ласково называют своих женщин Забавные прозвища, которыми мужчины ласково называют своих женщин Необычные и смешные названия и вывески, которые привлекают внимание Необычные и смешные названия и вывески, которые привлекают внимание Суровый и беспощадный нейминг Суровый и беспощадный нейминг Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

На что жалуетесь?

Вернуться