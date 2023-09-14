Креативные вывески и названия, мимо которых без смеха не пройти

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В погоне за узнаваемостью предприниматели придумывают креативные названия. Но потребителя так просто не возьмёшь! Название должно быть не только глупым или странным, но и отражать суть заведения или магазина. Перед вами разные смешные вывески, мимо которых без смеха не пройти.
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