Креативные вывески и названия, мимо которых без смеха не пройти

В погоне за узнаваемостью предприниматели придумывают креативные названия. Но потребителя так просто не возьмёшь! Название должно быть не только глупым или странным, но и отражать суть заведения или магазина. Перед вами разные смешные вывески, мимо которых без смеха не пройти.