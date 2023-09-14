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Креативные вывески и названия, мимо которых без смеха не пройти

Креативные вывески и названия, мимо которых без смеха не пройти

Автор:
14 сентября 2023 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бизнесмены   вывеска магазина   вывески   названия   названия магазина   предпринители   
994
16

В погоне за узнаваемостью предприниматели придумывают креативные названия. Но потребителя так просто не возьмёшь! Название должно быть не только глупым или странным, но и отражать суть заведения или магазина. Перед вами разные смешные вывески, мимо которых без смеха не пройти.

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Метки: Прикол   бизнесмены   вывеска магазина   вывески   названия   названия магазина   предпринители   
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3  комментария
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55k
dima423 47 минут назад
Комментарий к фото
Какая то албанская частушка)
заподохна
рякреласла
дипидиди
сьсьсьсь))
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Показать 1 ответ
10k
Борис Карабанов 51 минуту назад
А шо, по новым правилам мозоль опять мужескаго роду? Я С этих правилов фигею. А чё, нормально звучит: "Я с мозоля хромаю".
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