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Свежее пополнение убойных вывесок

Свежее пополнение убойных вывесок

Автор:
23 мая 2022 15:35
Сообщество : Юмор
Метки: Рокк ебол   Юмор   вывеска   названия   подборка   прикол   смешные названия   
11515
16
Маркетинг бывает настолько суров, что в дело (вынужденно) вступает рокк ебол. Иногда появляются необъяснимые надписи. Кто-то рождается маркетологом, а не становится, ведь такому научить невозможно ^_^.
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Источник:

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Метки: Рокк ебол   Юмор   вывеска   названия   подборка   прикол   смешные названия   
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19  комментариев
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9k
Ivan 10 часов назад
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Никитка 4 часа назад
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23k
ПаганецЪ 4 часа назад
Тут лечат от запоров?
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perekrestok 6 часов назад
Самое прикольное что я помню это надпись "КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ", которую я прочитал на бутылке водки. Впечатлило всех, кому наливали.
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3k
VPJ 7 часов назад
А чё не так с кухней италллллии . Этот хрюндель Поло, притащивший из азии рецепты многих блюд Даже римские легионеры рисовую кашу не варили а поло приволок рецепт.
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13k
motorocker 8 часов назад
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SinigamiRuuk 8 часов назад
Ну на самом деле в духе ГОСТА.
Что не слева-направо, то сверху-вниз читается.
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hairov 8 часов назад
Тут однозначно -
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Exsiter 8 часов назад
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Женя 9 часов назад
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228
Andrew Belaks Нестерин Сергей 7 часов назад
Там в условии задачи написано что зверушкам)
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satra 9 часов назад
ЗАЮЗАЙ АНТИСЕПТИК!
НА НОС МАСКА!
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