Свежее пополнение убойных вывесок

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16
Маркетинг бывает настолько суров, что в дело (вынужденно) вступает рокк ебол. Иногда появляются необъяснимые надписи. Кто-то рождается маркетологом, а не становится, ведь такому научить невозможно ^_^.
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3.
А главное – никакого когнитивного диссонанса
4.
Рокк ебол
Источник:
АНТИФИШКИ
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