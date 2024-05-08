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"Маша херня" и другие неожиданные записи в телефонной книге

"Маша херня" и другие неожиданные записи в телефонной книге

Автор:
08 мая 2024 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   имена   книга контактов   названия   телефонна книга   
1224
16

Телефонная книга - кладезь приколов. Порой люди не запоминают, как и кого записали - и потом случаются нелепые ситуации. Пользователи поделились странными именами, которые дали людям при загадочных обстоятельствах.

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А у вас есть странные имена в книге контактов?

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Метки: Прикол   забавно   имена   книга контактов   названия   телефонна книга   
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1  комментарий
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Цыц тут у меня 52 минуты назад
Долго придумывал?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1666 постов (1621 в горячем)

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