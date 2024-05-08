"Маша херня" и другие неожиданные записи в телефонной книге

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Телефонная книга - кладезь приколов. Порой люди не запоминают, как и кого записали - и потом случаются нелепые ситуации. Пользователи поделились странными именами, которые дали людям при загадочных обстоятельствах.
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А у вас есть странные имена в книге контактов?
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