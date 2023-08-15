Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Кикбоксер"

Кстати это не единственный фильм, где Кисси сыграл вместе с Ван Даммом. Помимо "Кикбоксера" он также появился в таких фильмах как "Самоволка" и "Кровавый спорт".

Кстати, в финальных титрах указано, что Тонг По сыграл себя, из-за чего многие подумали, что это реальное имя актера.