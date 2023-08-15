Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Кикбоксер"

"Кикбоксер" - это культовый боевик 1989 года с Жаном Клодом Ван-Даммом в главной роли, вышедший в 1989 году. В то время подобные фильмы отлично заходили аудитории, а сегодня данная картина вызывает у нас теплые ностальгические чувства.
1. Мишель Кисси, сыгравший главного антагониста по имени Тонг По, изначально являлся лишь консультантам по боевым сценам. Но когда на роль главного антагониста никого не смогли подобрать, то Мишель предложил свою кандидатуру. Но несмотря на то, что Кисси взяли в кино в качестве актера, он все равно ставил некоторые сцены боя, хотя большинство сцен боя ставил все же сам Ван Дамм.
Кстати это не единственный фильм, где Кисси сыграл вместе с Ван Даммом. Помимо "Кикбоксера" он также появился в таких фильмах как "Самоволка" и "Кровавый спорт".
Кстати, в финальных титрах указано, что Тонг По сыграл себя, из-за чего многие подумали, что это реальное имя актера.
2. Деннис Алексио, сыгравший старшего брата Курта - Эрика Слоуна, который стал инвалидом из-за Тонг-по в реальной жизни занимался профессиональным кикбоксингом, одержав 68 побед в 72 боях. При этом 63 боя он выиграл, отправив соперника в нокаут.
Кстати, титул чемпиона Международной ассоциации спортивного карате в тяжелом весе, который имел по фильму Эрик Слоун, это реальный титул Дэнниса Алексио. Правда, чемпионский пояс в фильме он поднимает ненастоящий.
Правда, в начале 00-х у него начались проблемы с законом. В начале его обвинили в неуплате алиментов, а затем он и вовсе стал проводить различные финансовые махинации, из-за чего и угодил в места не столь отдаленные.
В 2017 году Дэннис был приговорен к 15 годам тюрьмы из-за своих финансовых махинаций. Ну и как вы уже догадались, на данный момент он находится в тюрьме.
3. Сцена с привязанным куском мяса у Курту была создана на основе реальной жизни Ван Дамма. По признанию актера, нечто подобное с ним проделывал его учитель, за что он ему даже благодарен, ведь именно он научил его добиваться своих целей несмотря ни на что.
4. Несмотря на то, что действия в фильме происходят в Таиланде, многие сцены были отсняты в Гонконге.
5. Жан Клод Ван Дамм участвовал в написании сценария к данному фильму.
6. Фильм имел немалый кассовый успех. При общем бюджете в 2,7 миллиона долларов фильм заработал 50 миллионов. Поэтому, неудивительно, что стали выодить многочисленные продолжения, в которых, правда, Ван Дамма уже не было.
Сам же Ван Дамм за свою работу актера и сценариста получил 70000 долларов.
7. Изначально планировалось, что роль Эрика (брата Курта) исполнит сам Чак Норрис, с которым Ван Дамм частенько спарринговался. Но прочитав сценарий Норрис отказался, объясняя это тем, что в фильме у его героя будет всего один бой, да и тот окончится его поражением. Поэтому, на данную роль пригласили реального кикбоксера Денниса Алексио.
8. Мишель Кисси является актером марокканского происхождения, поэтому ему приходилось накладывать грим, чтобы сделать его персонажа больше похожим на азиата.
9. Несмотря на то, что в фильме Ван Дамм и Кисси играют злейших врагов, в жизни они являются друзьями с самого детства. Кстати, они оба засветились в фильме "Брэйк Данс", как актеры массовки. Там они сыграли танцующих зрителей.
10. Жан Клод Ван Дамм отказался сниматься в продолжениях фильма "Кикбоксер", но тем не менее он принял небольшое участие в создании второй части, сделав несколько правок в сценарии. Так, именно он решил сделать так, что Курта и Эрика Слоуна убивают где-то а кадром. Поэтому главным героем продолжений стал третий брат Слоунов - Дэвид, который в первой части не упоминался.
Правда, в 2016 году, из-за чтого, что его карьера была уже где-то внизу, он решил вернуться во франшизу, сыграв учителя по имени мистер Дюран в перезапуске фильма под названием "Кикбоксер: Возмездие". Там же, кстати, в небольшом эпизоде снялся и Мишель Кисси.
Правда, этот ремейк оказался никому не нужен, из-за чего он с треском провалился в прокате, собрав всего 287 тысяч долларов при бюджете в 17 миллионов.
Но этот провал не помешал боссам выпустить сиквел. Туда подтянули таких известных личностей как Майк Тайсон, Кристофер Ламберт и даже Рональдиньо. Бюджет фильма составил 13 миллионов долларов, а вот кассовые сборы - жалкие 101 тысячу долларов.
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Это что ж получается... В реальной жизни можно реально убежать от собаки?...