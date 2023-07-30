Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Лепрекон"

Я расскажу вам несколько интересных фактов о фильме ,а также покажу забавные кадры со съемок этой культовой ленты.

1. Фильм "Лепрекон" стал первым полнометражным фильмом для актрисы Дженнифер Энистон, где она исполнила главную роль. До этого она появлялась лишь в эпизодах и различных сериалах. Кстати, роль для нее выбил сам режиссер Марк Джонс, так как ему очень понравилась актерская игра никому неизвестной молодой актрисы.