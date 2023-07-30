Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Лепрекон"

Вот же умели раньше снимать фильмы ужасов. Пробирало до мурашек. И сегодня я хотел бы вспомнить про культовый комедийный фильм ужасов "Лепрекон", вышедший в 1993 году.
Я расскажу вам несколько интересных фактов о фильме ,а также покажу забавные кадры со съемок этой культовой ленты.
1. Фильм "Лепрекон" стал первым полнометражным фильмом для актрисы Дженнифер Энистон, где она исполнила главную роль. До этого она появлялась лишь в эпизодах и различных сериалах. Кстати, роль для нее выбил сам режиссер Марк Джонс, так как ему очень понравилась актерская игра никому неизвестной молодой актрисы.
2. Идея фильма родилась благодаря рекламе кукурузных хлопьев "Lucky charms" с мультяшным лепреконом. Режиссер Марк Джонс увидел рекламу хлопьев по телевизору, после чего он сильно заинтересовался этими гномами из ирландской мифологии. Марку понравилось, что лепреконы больше всего дорожат своим золотом, и что они способны на всё, чтобы его защитить. Именно эта идея и легла в основу будущего фильма.
Но чтобы не делать очередной ужастик, который, вероятно, забудется среди множества других подобных фильмов, он решил добавить в свою ленту элементы комедии, и не прогадал.
3. В одной из сцен Лепрекон пробует хлопья "Lucky clover", что является отсылкой к тем самым хлопьям "Lucky charms", благодаря которым и родилась идея фильма. Разве что название и сама упаковка была изменена.
4. Из-за своего небольшого роста актер Уорик Дэвис, сыгравший Лепрекона, не мог выполнять нормально некоторые трюки. Так, например, он не мог быстро передвигаться на инвалидной коляске в больнице, из-за чего постоянно врезался в стены.
Поэтому, режиссер пошел на хитрый ход. Уорик Дэвис ехал на инвалидной коляске аккуратно, а Дженнифер Энистон намеренно бежала от него медленно. А затем на монтаже эту сцену просто ускорили.
5. Дженнифер Энистон не понравился этот фильм, и по сей день она старается не вспоминать о своем первом большом проекте. В интервью она частенько говорит, что для нее этот фильм не является успехом, а скорее чем-то плохим, о, чем стоит забыть. Но лично я с ней не согласен.
6. Съемки фильма "Лепрекон" велись в той же студии, что и фильм "Терминатор 2". Съемочная группа въехала туда через неделю после того, как кончились съемки культового фильма с Арнольдом Шварценеггером.
Но как же так? Ведь фильм "Терминатор 2" вышел в 1991 году, тогда как фильм "Лепрекон" в 1993 году. На самом деле съемки фильма "Лепрекон" завершились еще в 1991 году, но в итоге картина пролежала на полке аж 2 года. А все дело в рекламе. Изначально студия договорилась о рекламе с фондовой биржей и баскетбольной командой, но в итоге переговоры провалились.
Студия не могла выпустить фильм без продвижения, поэтому фильм пришлось отложить. Лишь когда студии удалось договориться с сетями ресторанов быстрого питания "Subway" и "Dominos Pizza", дело наконец сдвинулось с мертвой точки.
7. На фильм "Лепрекон" никто особых надежд не возлагал, поэтому на съемки был выделен скромный бюджет в размере 900 тысяч долларов. Но в итоге фильм оказался финансово успешным и принес 8,5 миллиона долларов, окупив бюджет более чем в 9 раз. Мало кто ожидал такого успеха.
8. Грим Уорика Дэвиса занимал чуть более 3 часов. Да и на снятие грима и чистку лица после съемок уходило не менее 40 минут времени. Благодаря этому Уорик даже подружился с гримером. В итоге актер даже попросил режиссера снять его в фильме. В итоге гример появился буквально на одну секунду как актер массовки. Он сыграл посетителя в кафе.
9. В то время актер Уорик Дэвис был связан контрактом со студией "Lucas Films". Из-за контракта он не имел права сниматься в фильмах других студий. Поэтому, режиссер Марк Джонс лично связался с Джорджем Лукасом, чтобы тот позволил ему сняться в фильме "Лепрекон", на что Лукас дал свое согласие. Впоследствии студия "Trimark Pictures" даже вручила Лукасу награду в знак благодарности.
10. Зрители были разочарованы, когда увидели первый постер к фильму. А все из-за того, что на постере был заспойлерен сам Лепрекон, из-за чего терялась вся интрига.
11. Кстати, Уорик Дэвис сыграл в фильме две роли. Помимо роли Лепрекона он появился в качестве посетителя кафе, где он сидел вместе со своей женой. Правда, из-за большого скопления народа заметить его было трудно.
А вам нравится фильм "Лепрекон"? Боялись ли вы ирландского гнома в детстве? Напишите пожалуйста в комментариях.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста