22 неизвестных факта о Ридли Скотте - великом режиссёре Blade Runner, «Чужой» и «Гладиатор»

1. Отец Скотта был профессиональным военным, при этом сын хотел повторить его карьеру (как сделал старший брат). Но отец отговорил его и отправил учиться в Лондонский королевский колледж искусств, где он позднее основал факультет кинематографа.

2. Профессиональную карьеру будущий режиссёр начал в 1962 г. интерном по декорациям на БиБиСи. Однако через несколько лет он разочаровался в финансовых перспективах этого поприща и ушёл снимать ролики для коммерческой рекламы.

3. Прежде чем вернуться в кинематограф Скотт снял примерно 2700 рекламных роликов. Его первой работой стала реклама растворимой овсянки.