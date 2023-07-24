22 неизвестных факта о Ридли Скотте - великом режиссёре Blade Runner, «Чужой» и «Гладиатор»

Кто не знает имени Ридли Скотта, тот наверняка смотрел хотя бы один его фильм. И даже несмотря на то, что это режиссёр не сильно щедро осыпанный наградами, его вклад в мировой кинематограф сомнению не подлежит. Это человек, которым восхищаются многие деятели кино: для примера, Джеймс Камерон («Аватар», «Титаник», «Терминатор») не раз заявлял, что он черпает у Скотта вдохновение для новых идей.
«После разгромной критики Blade Runner я сделал для себя важный вывод – не надо читать прессу! Это категорически нельзя делать – пресса уничтожит в тебе художника!»
На самом деле Ридли Скотт (особенно в начале карьеры) бежит немного «впереди поезда». Некоторые его картины (например Blade Runner) вначале были отвергнуты зрителями и критиками, но потом вошли в сокровищницу киноискусства. Безусловно талантливый режиссёр, довольно поздно начавший карьеру кинорежиссёра, прожил долгую и насыщенную жизнь – давайте попробуем разобраться как у него всё получилось?
Эти 22 неизвестных факта о Ридли Скотте помогут вам лучше понять творчество мэтра и сделать выводы для себя.
1. Отец Скотта был профессиональным военным, при этом сын хотел повторить его карьеру (как сделал старший брат). Но отец отговорил его и отправил учиться в Лондонский королевский колледж искусств, где он позднее основал факультет кинематографа.
2. Профессиональную карьеру будущий режиссёр начал в 1962 г. интерном по декорациям на БиБиСи. Однако через несколько лет он разочаровался в финансовых перспективах этого поприща и ушёл снимать ролики для коммерческой рекламы.
3. Прежде чем вернуться в кинематограф Скотт снял примерно 2700 рекламных роликов. Его первой работой стала реклама растворимой овсянки.
4. Первый фильм, короткометражку «Мальчик и велосипед», Скотт начал снимать ещё будучи студентом колледжа в 1961 г. Съёмки производились при помощи 16-мм камеры Bolex при бюджете в 65 фунтов стерлингов, которые были потрачены на приобретение и проявку плёнки. Работа была закончена при финансовой поддержке Британского киноинститута в размере 250 фунтов стерлингов и выпущена в 1965 г.
5. Свой первый полнометражный фильм, «Дуэлянты» (1977), Скотт снял когда ему было 39 лет.
6. На съёмки его первого кинохита «Чужой» (который на самом деле планировался как низкобюджетный проходной ужастик для попкорна) Скотта вдохновила первая серия «Звёздных войн», вышедшая в 1977 г.
7. «Дуэлянты» сняты по роману Джозефа Конрада. В своём следующем фильме, «Чужой», Скотт позаимствовал у писателя названия корабля «Nostromo» и спасательной шлюпки « Narcissus».
8. Чаще всего Скотт снимал австралийского актёра Расселла Кроу. Это «Гладиатор», «Хороший год», «Гангстер», «Совокупность лжи» и «Робин Гуд».
9. Скотт предпочитает снимать выпускников элитных драматических школ, имеющих за плечами сильную театральную подготовку. 50% актёров его фильмов работали в таких известных театрах как Royal Shakespeare Company, The Globe Theatre, The Old Vic и National Theatre in London. При этом он принципиально всегда проводит кастинг самостоятельно .
10. Скотт заслуженно носит титул «The Father of Director’s Cut». Он был одним из первых кинодеятелей, которые начали выпускать режиссёрские версии кинолент. Коммерческий успех такого трюка с Blade Runner продемонстрировал киноиндустрии годность подхода.
11. Своей лучшей работой Скотт считает фильм «Советник» (2013). В частности, он характеризовал картину «циничной» и «нигилистической» - как раз то, что он ценит в творчестве.
12. Любимый фильм Скотта – «Свадьба Мюриэл» австралийского режиссёра П. Дж. Хогана (из интервью: «Я смотрел его 6 раз, это фантастический фильм!»).
13. Любимыми нуачно-фантастическим фильмами Скотт считает «Космическую Одиссею 2001», «Звёздные войны», «Чужой», Blade Runner и «На пляже».
14. Некоторые фильмы посвящены родственникам Скотта: «Чёрный ястреб» (2001) – маме; «Советник» (2013), «Исход: Цари и боги (2014) и «Марсианин» – младшему брату Тони; Blade Runner – старшему брату Фрэнку.
15. Скотт был женат три раза, у него трое детей. Третью жену Джианну Фасио он снимает во всех своих фильмах, начиная с «Гладиатора» (2000). Несмотря на это поженились они только в июне 2015 г .
16. Скотт страдает клаустрофобией. Он стремился поделиться со зрителями своими ощущениями в «Чужом» специально создав очень тесные и тёмные помещения космического корабля Nostromo.
17. Скотт любит курить кубинские сигары «Монтекристо».
18. Скотт вернулся из кино в производство рекламы лишь один раз в 1984 г. по приглашению Apple, чтобы снять ролик под выпуск персонального компьютера Макинтош. Съёмки проходили в Великобритании, в павильоне, где раньше снимался «Чужой». Бюджет производства составил космические по тем временам 900 тыс. долларов. Гонорар актёров – 25 фунтов стерлингов.
19. Скотт любит рисовать. В 2010 г. он вернулся к этому хобби и, по его словам, «рисует постоянно».
20. Сотрудники считают Скотта жёстким и тоталитарным. На съёмках Blade Runner он тем самым настроил против себя всю команду и поставил съёмки под угрозу срыва. В отместку команда прозвала фильм “ Blood Runner ” и носила футболки с надписью “Yes gov’nor”. Скотт в отместку начал носить футболки с надписью “Yes gov’nor my ass”.
21. Ридли Скотт левша, его рост 174 см.
22. В его фильмах нет откровенных эротических сцен. Скотт считает, что «Секс – это скучно, только если ты сам в нём не участвуешь».
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