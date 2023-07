22 неизвестных факта о Ридли Скотте - великом режиссёре Blade Runner, «Чужой» и «Гладиатор»

8. Чаще всего Скотт снимал австралийского актёра Расселла Кроу. Это «Гладиатор», «Хороший год», «Гангстер», «Совокупность лжи» и «Робин Гуд».

9. Скотт предпочитает снимать выпускников элитных драматических школ, имеющих за плечами сильную театральную подготовку. 50% актёров его фильмов работали в таких известных театрах как Royal Shakespeare Company, The Globe Theatre, The Old Vic и National Theatre in London. При этом он принципиально всегда проводит кастинг самостоятельно .

10. Скотт заслуженно носит титул «The Father of Director’s Cut». Он был одним из первых кинодеятелей, которые начали выпускать режиссёрские версии кинолент. Коммерческий успех такого трюка с Blade Runner продемонстрировал киноиндустрии годность подхода.

11. Своей лучшей работой Скотт считает фильм «Советник» (2013). В частности, он характеризовал картину «циничной» и «нигилистической» - как раз то, что он ценит в творчестве.