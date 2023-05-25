Останки динозавра из мезозойской эры найдены в Кыргызстане

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Окаменелости обнаружили немецкие археологи. Длина берцовой кости динозавра — 63 сантиметра. Это не первая находка динозавра недалеко от Таш-Кумыра.
В 1966 году там были найдены кости зауропода — разновидности ящероногого растительного динозавра. В 1970-2015 годы на территории Таш-Кумыра были обнаружены останки птерозавра, стегозавра и теропода.
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