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Останки динозавра из мезозойской эры найдены в Кыргызстане

Останки динозавра из мезозойской эры найдены в Кыргызстане

Автор:
25 мая 2023 10:24
Сообщество : Наука
Метки: Кыргызстан   в мире   находка   новости   останки динозавра   удивительно   фото   
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Окаменелости обнаружили немецкие археологи. Длина берцовой кости динозавра — 63 сантиметра. Это не первая находка динозавра недалеко от Таш-Кумыра.

В 1966 году там были найдены кости зауропода — разновидности ящероногого растительного динозавра. В 1970-2015 годы на территории Таш-Кумыра были обнаружены останки птерозавра, стегозавра и теропода.


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Метки: Кыргызстан   в мире   находка   новости   останки динозавра   удивительно   фото   
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