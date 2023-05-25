Останки динозавра из мезозойской эры найдены в Кыргызстане

Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома

Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

Собаке не понравилось, что её дразнят

Мальчик зажёг на школьной линейке

Мужчине был послан знак свыше

Неравный бой кота с крышкой