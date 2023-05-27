Что скрыто подо льдом Антарктики и Антарктиды — топ интересных находок

Впервые Антарктику открыли в 1820 году члены русской экспедиции. С тех пор она привлекает бесчисленное множество исследователей и ученых. Как живые существа могут выживать в вечном холоде? Какие секреты скрывает лед, покрывающий континент? На эти и многие другие вопросы ученые стараются найти ответ. А еще с Антарктикой связано огромное количество легенд и мифов. Кто-то верит, что в ее льдах находятся пойманные в ловушку корабли пришельцев, другие же уверены, что в глубине этих бесплодных земель прячется секретная база Третьего Рейха. Есть даже одна легенда, которая гласит, что здесь под толстым льдом от человеческого взгляда укрыт город. Она подтверждается некоторыми учеными, которые заявляют, что в Антарктике находится потерянный город Атлантида. Согласно мифу в Атлантиде проживали полубоги. Первые упоминания о ней можно найти у греческого философа Платона, который в 360 году до н.э. рассказал об Атлантиде в своих произведениях.



Сегодня исследователи по-прежнему пытаются узнать правду об этом загадочном континенте, но некоторые сделанные ими открытия никак не способствуют этому.





Удлиненные черепа