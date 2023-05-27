Что скрыто подо льдом Антарктики и Антарктиды — топ интересных находок

Антарктика и Антарктида — одни из самых загадочных мест на Земле. Это самые холодные области, где средняя температура равняется -50 градусам и может опускаться до -89 градусов. А еще это самый плохо исследованный континент.
Также под ледяным щитом Антарктиды расположены более 400 озер, которые не замерзают благодаря теплу от ядра Земли. В Антарктиде нет часовых поясов, здесь не расположена ни одна страна и здесь всего 2 банкомата. Все еще думаете, что этот континент нельзя назвать загадочным? Мы докажем вам, что это не так.
Впервые Антарктику открыли в 1820 году члены русской экспедиции. С тех пор она привлекает бесчисленное множество исследователей и ученых. Как живые существа могут выживать в вечном холоде? Какие секреты скрывает лед, покрывающий континент? На эти и многие другие вопросы ученые стараются найти ответ. А еще с Антарктикой связано огромное количество легенд и мифов. Кто-то верит, что в ее льдах находятся пойманные в ловушку корабли пришельцев, другие же уверены, что в глубине этих бесплодных земель прячется секретная база Третьего Рейха. Есть даже одна легенда, которая гласит, что здесь под толстым льдом от человеческого взгляда укрыт город. Она подтверждается некоторыми учеными, которые заявляют, что в Антарктике находится потерянный город Атлантида. Согласно мифу в Атлантиде проживали полубоги. Первые упоминания о ней можно найти у греческого философа Платона, который в 360 году до н.э. рассказал об Атлантиде в своих произведениях.
Сегодня исследователи по-прежнему пытаются узнать правду об этом загадочном континенте, но некоторые сделанные ими открытия никак не способствуют этому.
Удлиненные черепа
В 2014 году в Антарктике были найдены три удлиненных черепа. Это были первые человеческие останки, обнаруженные здесь. Поразительная деталь – эти черепа выглядели как удлиненные черепа из Перу, Древнего Египта и других мест, где были сделаны похожие находки.
Такую форму черепам придавали с помощью бинтов и такая жуткая традиция была распространена у многих древних цивилизаций. Это поразительное открытие означает, что между древней африканской, южно-американской цивилизацией и цивилизацией Антарктики существовали контакты.
Сгоревший лес
Научные исследования показывают, что ледниковый период, который произошел в истории нашей планеты, а также теория о смене полюсов - это не выдумка, а реальные события. И ученые точно знают, что на Антарктиде находились зеленые леса, которые в настоящее время остались только в виде окаменелостей. Но интересно, что все исследования указывают на то, что там мог произойти гигантский пожар, и ученые пытаются выяснить, что послужило его причиной. Возможно, это было связано с падением метеорита или вулканической активностью. Тем не менее, мы надеемся, что рано или поздно ученые смогут раскрыть эту тайну.
Древний метеорит
На обширных снежных просторах Антарктики метеориты сразу бросаются в глаза. Возможно именно поэтому 90% всех обнаруженных в мире метеоритов находят именно здесь. Еще одна причина, почему метеориты чаще всего находят в Антарктике, заключается в том, что лед хорошо сохраняет обломки этих небесных тел и предохраняет их от коррозии. За последние 50 лет люди нашли на этом континенте более 10 тыс. метеоритов. Некоторым из них было более 700 тыс. лет.
А один метеорит размером с картофель, который упал на Землю в 2002, и был обнаружен в 2015, вообще прибыл с Марса. Ученые даже обнаружили, что этот внеземной камешек содержит окаменевшие останки марсианских микробов.
Древние окаменелости
Начиная с 80-х годов ученые обнаружили в Антарктике кучу окаменелостей динозавров. Большей части из них более 71 миллион лет. Это останки принадлежат доисторическим птицам и морским существам, в том числе плезиозаврам и мозазаврам. Это значит, что динозавры жили на этом континенте 200-70 миллионов лет назад. Ученые утверждают, что это очень вероятно, ведь в те дни температура была гораздо выше, чем сейчас.
Вдобавок ко всему в тот отрезок времени Антарктика была расположена в другом месте – в юго-западной части Тихого океана.
Подземное озеро
Ученым известно около 400 озер Антарктики. В большей части из них вода не замерзает. Это может показаться чудом, но на самом деле существует объяснение этого явления. Из-за невероятного давления вода остается жидкой, даже когда температура ниже обычно точки замерзания. Вдобавок ко всему ядро Земли нагревает воду под ледниками. А еще некоторые из озер «активные». Это значит, что несмотря на суровые условия, их населяют микроорганизмы.
Например, когда в 2013 американские исследователи пробурили на глубину 701 м ледник Росса, то обнаружили подземное озеро, из которого смогли извлечь образцы воды. Оказалось, что под толщей льда, там, куда не проникал свет, жили ранее неизвестные науке морозостойкие бактерии.
Окаменевшие останки необычного животного
В 2009 археологи сделали еще одно удивительное открытие. Во льдах Антарктики они нашли останки необычного животного. Оно было размером с обычного кота, но в отличие от него откладывало яйца. Это существо жило более 250 милл. лет назад и являлось дальним предком млекопитающих. Ученые считают, что оно мигрировало из Антарктики в Южную Африку в период глобального потепления. Такое путешествие в те времена совершенным обычным делом, ведь Антарктика тогда являлась частью супер континента Пангея.
Кровавый водопад
На первый взгляд может показаться, что ледник Тейлора истекает кровью. Взгляните на него. Пугающая кроваво-красная жидкость выбегает изо льда и попадает в море. Но на самом деле это не кровь. Дело в том, что этот необычный водопад сдержит так много окиси железа, что из-за него вода принимает красный оттенок. Просто водопад берет начало в расположенном в паре километров покрытом льдом озере, где содержание соли в 4 раза превышает содержание соли в море. Именно поэтому и озеро, и водопад замерзают только при температуре ниже -10 градусов.
Сухие долины
Хотя покрытая снегами Антарктика не ассоциируется у нас с засухой, здесь находится самое засушливое место на Земле - Сухие долины. Эти бесплодные земли были обнаружены в 1903 году. В них невероятно низкий уровень влажности и почти нет льда или снега. Дождя здесь не было уже более 2 милл. лет. Причиной тому очень сильные ветра, дующие здесь. Их скорость часто достигает 322 км/ч. Когда они начинают дуть в долинах, то снег и лед начинают таять и испаряются. Кстати, среди всех условий среды на Земле условия в этом месте больше всего напоминают условия на Марсе. Именно поэтому НАСА проводило в Долинах испытание космических аппаратов «Викинг», предназначенных для исследования «красной планеты.
100-летний виски
Два ящика превосходного шотландского виски более 100 лет скрывались во льдах Антарктики. Когда археологи обнаружили эту ценную находку, они не стали сразу же вызволять ее из ледяного плена, потому что боялись повредить ее. Поэтому ученые стали ждать, когда к ним привезут все необходимые инструменты. Это заняло несколько лет. И только когда все орудия были доставлены, только тогда они приступили к острожному извлечению ящиков. Затем виски было разморожено. На это ушло 2 недели. Оказалось, что ледовый плен длиною в век благополучно пережили 10 бутылок виски.
Неизвестное создание
На глубине 335 метров американские археологи сделали воистину интересное открытие. Они наткнулись на неизвестное существо, которое не было похоже ни на одно живое создание, известное людям. Это существо достигало в длину 20 см, его тело было покрыто торчащими костями, а его челюсть выдвигалась вперед. Такое строение тела безмерно поразило ученых. Сегодня они пытаются установить происхождение этого существа, чем оно питалось и классифицировать его.
Замерзший корабль
В 1914 году началась Имперская трансантарктическая экспедиция — вторая экспедиция под командованием сэра Эрнеста Шеклтона, целью которой было пересечение всего Антарктического материка. Достичь поставленной цели не удалось, однако в анналах истории эта экспедиция стала примером профессионализма и выносливости полярников, сумевших выжить в экстремальных условиях. Экспедиция считается последним великим путешествием «Золотого века полярных исследований», использующим технологии 19 века, когда ограниченная в ресурсах команда была полностью отрезана от внешнего мира. Далее в антарктических экспедициях использовались принципиально иные технологии и средства связи. Экспедиция включала два отряда на кораблях «Эндьюранс» и «Аврора». Группа Шеклтона на «Эндьюранс» должна была подойти к побережью моря Уэдделла, перезимовать в заливе Фазеля и следующим антарктическим летом выступить к Южному полюсу. Второй отряд, базируясь на острове Росса в проливе Мак-Мёрдо, должен был заложить склады для успешного возвращения отряда Шеклтона.
В результате «Эндьюранс» был зажат в паковых льдах и начал незапланированный дрейф, в ходе которого был раздавлен льдами и затонул, а «Аврора», которую сорвало с якорной стоянки в проливе Мак-Мёрдо, после затяжного дрейфа с трудом вернулась в Новую Зеландию. Команда Шеклтона сумела спастись без потерь, опираясь только на собственные силы. Из 10 человек, оставшихся на о. Росса, погибли трое. Поскольку экспедиция проходила во время Первой мировой войны, она оказалась практически незамеченной современниками.
Пирамида
В последнее время в интернете появилась информация о том, что в Антарктиде были обнаружены пирамиды, схожие с теми, что можно увидеть в Египте. Но вскоре выяснилось, что эти сообщения не соответствуют действительности. По всей видимости, пирамидальные образования на южном полюсе связаны с горным массивом Винсон, на который влияют сильные ветры, достигающие скорости до 300 км/ч. Эти воздушные потоки формируют горные породы и создают иллюзию пирамидальной формы.
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