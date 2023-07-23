В Башкирии мужчина нашел зуб шерстистого мамонта во время рыбалки

Он обратил внимание на странный камень симметричными насечками. Свою находку мужчина отдал на исследование — палеонтологические специалисты определили, что это зуб вымершего шерстистого мамонта.
«Зуб был классифицирован на основании его уникальной структуры и характерных особенностей, свойственных для данного вымершего млекопитающего периода плейстоцена», — уточнили в администрации геопарка «Янгау-тау».
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