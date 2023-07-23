FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14373 поста • 1681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Башкирии мужчина нашел зуб шерстистого мамонта во время рыбалки

В Башкирии мужчина нашел зуб шерстистого мамонта во время рыбалки

Автор:
23 июля 2023 11:37
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   животные   зуб шерстистого мамонта   находка   удивительно   фото   
1485
4

Он обратил внимание на странный камень симметричными насечками. Свою находку мужчина отдал на исследование — палеонтологические специалисты определили, что это зуб вымершего шерстистого мамонта.

«Зуб был классифицирован на основании его уникальной структуры и характерных особенностей, свойственных для данного вымершего млекопитающего периода плейстоцена», — уточнили в администрации геопарка «Янгау-тау».

— Когда вы прогуливаетесь по геопарку, не спешите и не упускайте возможность замечать мельчайшие детали. Внимательность и любознательность — ключи к удивительным открытиям. Здесь, среди природных красот и исторических тайн скрыто нечто уникальное и фантастическое, — призвали сотрудники геопарка.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Башкирия   животные   зуб шерстистого мамонта   находка   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
939
kolobok263 7 минут назад
то бишь, у ученых, есть фото и зубная карта, шерстистого мамонта во всей красе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−1
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Выдержит ли смартфон 24 часа игр
Выдержит ли смартфон 24 часа игр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#факты#Россия#СССР#барби#США#кот#смерть
#животные#в мире#кино#познавательно#фильм#подборка#искусство#удивительно#полиция#медведь
#интересно#интересное#Мемы#история#картинки#Германия#Приколы#природа#конфликт#трейлер
Выдержит ли смартфон 24 часа игр Выдержит ли смартфон 24 часа игр Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться