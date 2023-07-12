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Кости бегемотоподобного монстра обнаружили на Вятке — он жил 265 млн лет назад

Кости бегемотоподобного монстра обнаружили на Вятке — он жил 265 млн лет назад

Автор:
12 июля 2023 08:37
Сообщество : Животные
Метки: Река Вятка   животные   монст   находка   удивительно   факты   фото   
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На правом берегу реки Вятки в окрестностях города Котельнич туристка наткнулась на кости древней парарептилии, бродившей в этих краях в конце пермского периода. Удивительный монстр напоминал отчасти бегемота, а отчасти гигантскую ящерицу.

Девушка гуляла по «кладбищу динозавров» — Котельническому местонахождению парейазавров. О своей находке она рассказала палеонтологам-любителям, а уже те привезли на место научного сотрудника Вятского палеонтологического музея. Ученый подтвердил — кости принадлежат скутозавру, парарептилии из семейства Pareiasauridae.

«Теперь нас точно возьмут с собой на раскопки и мы будем свидетелями появления из недр пластов глины существа, которое жило 265 млн лет назад. Не хило так, в общем-то», — рассказала в соцсетях Наталья Ложкина, сохранившая кости до приезда исследователей. Она также опубликовала несколько фото с места будущих раскопок.

В конце пермского периода Русскую равнину покрывала обширная речная система, где потом и стали находить окаменелости с останками скутозавров Карпинского (Scutosaurus karpinskii). В начале XX века скутозавры относились к роду парейазавров (Pareiasaurus), но позже их выделили в отдельный род. Скутозавры процветали в пермском периоде и почти полностью исчезли в середине триаса, незадолго до появления динозавров. По расчетам палеонтологов, длина этих животных могла достигать 2-4 м, вес — 700 кг.

На сегодняшний день точно неясно, какой образ жизни вели парейазавры, но есть два предположения. Первая гипотеза — ящеры были сухопутными и питались сочными корнями, выкопанными из земли. Согласно второй версии, они вели водный образ жизни и по своим повадкам были близки к современным бегемотам. Не исключено даже, что скутозавры вообще не могли ходить — советские палеонтологи предполагали, что животные плавали, но не как бегемоты, а скорее как морские коровы.

Чем питался древний монстр, тоже пока нельзя сказать наверняка. Зубы скутозавров похожи на лепестки с небольшими зубчиками — подобные встречались у некоторых динозавров, а также есть у современных игуан. Возможно, скутозавры просеивали зубами водоросли, собирая таким образом личинок, червей или мелких рачков.

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Метки: Река Вятка   животные   монст   находка   удивительно   факты   фото   
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