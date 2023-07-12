Кости бегемотоподобного монстра обнаружили на Вятке — он жил 265 млн лет назад

«Теперь нас точно возьмут с собой на раскопки и мы будем свидетелями появления из недр пластов глины существа, которое жило 265 млн лет назад. Не хило так, в общем-то», — рассказала в соцсетях Наталья Ложкина, сохранившая кости до приезда исследователей. Она также опубликовала несколько фото с места будущих раскопок.

В конце пермского периода Русскую равнину покрывала обширная речная система, где потом и стали находить окаменелости с останками скутозавров Карпинского (Scutosaurus karpinskii). В начале XX века скутозавры относились к роду парейазавров (Pareiasaurus), но позже их выделили в отдельный род. Скутозавры процветали в пермском периоде и почти полностью исчезли в середине триаса, незадолго до появления динозавров. По расчетам палеонтологов, длина этих животных могла достигать 2-4 м, вес — 700 кг.