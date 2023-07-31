30 человек, которым просто не повезло

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Порой жизнь испытывает нас на прочность. Важно сохранять спокойствие и помнить, что даже после самой темной ночи наступает рассвет.
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6. "Перед выходом включил посудомоечную машину. Не слушал маму, которая мне говорила не использовать гель для мытья посуды"
16. "Оставил машину на работе чуть больше месяца назад. Сегодня приехал забирать, а салон покрыт плесенью"
18. А в оригинале Боба Марли было: You never know how strong you are until being strong is your only choice
"Ты никогда не узнаешь насколько ты силен, пока твоя сила не станет единственным выбором".
25. "Отнес в химчистку свою любимую рубашку перед завтрашней свадьбой босса. Пора пройтись по магазинам"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нет?
То есть он забрал у неё ключи от машины (её?) и она поехала на машине мужа...?
А у мужа подкрылок оторваться не мог? Такое случается только у женщин?
Не поняла логики...