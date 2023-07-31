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30 человек, которым просто не повезло

30 человек, которым просто не повезло

Автор:
31 июля 2023 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: День   Юмор   люди   неудача   огорчение   ситуация   фото   
2158
31

Порой жизнь испытывает нас на прочность. Важно сохранять спокойствие и помнить, что даже после самой темной ночи наступает рассвет.

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"Ты никогда не узнаешь насколько ты силен, пока твоя сила не станет единственным выбором".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   Юмор   люди   неудача   огорчение   ситуация   фото   
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11  комментариев
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73k
Татьяна Юсова Час назад
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Как связаны горный козёл, шеф и удочка?
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1k
zu4ara 20 минут назад
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это ноги одного человека и там слон как на индийском чае
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7
999 Полчаса назад
Рукожопы?
Нет?
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Татьяна Юсова Час назад
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Конечно, свой синий язык симпатичнее, чем синий язык собаки.
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73k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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Как потерянные ключи связаны с оторванным подкрылком?
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1M
Великий Немой 2 часа назад
Пиндосы рулят!
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Fuchsia

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