24 человека, у которых до смешного ужасный отпуск

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Лето - время путешествий. Но бывает так, что мечты о приятном отпуске разбиваются о жестокую реальность. Кажется, у этих людей отдых не задался с первого дня.
1. Положил руку на поручень в аэропорту (при этом все ближайшие диспенсеры для дезинфекции рук были пусты)
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"Если вы читаете это, значит, они не поменяли простыни!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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С ногой на подлокотнике просто решается, надо опустить спинку. Сначала немного, чтобы дать понять, затем можно до упора.
Остальное как-то не очень. Кроме конечно десятка фотографий рюкзака! Там целая драма (сарказм)
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Смешно это три фотки потертого рюкзака?
И вообще причем тут отпуск?
Жил в таком, там было смарт стекло. Включаешь - становится матовым