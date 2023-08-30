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24 человека, у которых до смешного ужасный отпуск

24 человека, у которых до смешного ужасный отпуск

Автор:
30 августа 2023 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудача   отпуск   путешествие   ситуация   фото   
2463
31

Лето - время путешествий. Но бывает так, что мечты о приятном отпуске разбиваются о жестокую реальность. Кажется, у этих людей отдых не задался с первого дня.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неудача   отпуск   путешествие   ситуация   фото   
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11  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
Трагедия Шуруп за восемь часов до поездки.... Что же будет если проколет колесо в пути?!
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14k
KotSkripaley 18 минут назад
К скриптам на которые я не никак не могу повлиять, у меня отношение одно - мне пох!
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8k
Дмитрий 48 минут назад
Зачем по 2-3 фото? Для идиотов?
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11k
Б.Касторский 59 минут назад
"Сейфы" в отелях имеют код сброса, несколько раз это был 0000 в отелях, где я останавливался.
С ногой на подлокотнике просто решается, надо опустить спинку. Сначала немного, чтобы дать понять, затем можно до упора.
Остальное как-то не очень. Кроме конечно десятка фотографий рюкзака! Там целая драма (сарказм)
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7k
Invertor Час назад
до смешного ужасный отпуск
=============================
Смешно это три фотки потертого рюкзака?
И вообще причем тут отпуск?
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8k
Пуриц Жорж Час назад
15. Ванная комната с прозрачной стеной в отеле
Жил в таком, там было смарт стекло. Включаешь - становится матовым
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55k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
15 мин ремонта на ближайшем шиномантаже)
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468
София 2 часа назад
5. Там не только шины-колеса целиком скоммуниздили.
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