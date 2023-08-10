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Наёмный убийца расстрелял кандидата в президенты Эквадора

Наёмный убийца расстрелял кандидата в президенты Эквадора

Автор:
10 августа 2023 09:04
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Фернандо Вильявисенсио   Эквадор   выборы президента   киллер   расстрел   
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Дерзкий киллер подбежал к политику, когда тот, закончив встречу с избирателями, садился в авто. В замесе также пострадали другие люди.

В столице Эквадора Кито убили 59-летнего Фернандо Вильявисенсио. Политика расстреляли сразу после встречи с избирателями и митинга. К машине, в которую успел сесть кандидат в президенты, подбежал неизвестный мужчина и начал стрелять. Вильявисенсио окружало много людей из группы поддержки и охраны. Досталось и им: лихорадочно стреляя, киллер ранил еще девять человек. Пострадали, в том числе, два полицейских и кандидат в Национальную ассамблею.


Момент расстрела попал на видео:



Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио скончался в больнице. Погибший был журналистом и избирался в местный парламент. Он выступал против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков, поэтому в парламенте у него неоднократно возникали недопонимания и с правительством, и с оппозицией. Год назад журналиста решили напугать, расстреляв его дом. И за несколько дней до убийства политик сказал, что ему неоднократно угрожали смертью. Предупреждения поступали в том числе от лидеров могущественного мексиканского картеля Синалоа. Это одна из множества международных ОПГ, которые сейчас открыто действуют в Эквадоре.


Вильявисенсио называли одним из главных претендентов на предстоящих президентских выборах, однако по сообщениям СМИ, опросы избирателей были не в его пользу, и журналист вряд ли смог выиграть гонку лидеров.


Что касается наёмного убийцы, то после инцидента полиция задержала шестерых подозреваемых. Один из них погиб в перестрелке при задержании. Конечно, он не успел дать показания, поэтому его причастность к расстрелу политика пока не доказана.


Президент Эквадора Гильермо Лассо осудил убийство Фернандо Вильявисенсио. Он заявил, что преступление, которое охарактеризовали как теракт, не останется безнаказанным и предположил, что за расправой с политиком стоит организованная преступность.


Однако известно, что после убийства Вильявисенсио четыре из семи кандидатов в президенты Эквадора заявили о приостановке своих кампаний. Голосование по выборам президента Эквадора, в котором должен был участвовать Вильявисенсио, назначено на 20 августа, но состоится ли оно, пока неизвестно.

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Метки: Ynews   Видео   Фернандо Вильявисенсио   Эквадор   выборы президента   киллер   расстрел   
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17  комментариев
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3k
Radugananebe 2 часа назад
А может нынешний президент замешан? Если большая часть кандидатов остановили свои кампании, один убит. Кто там остается из оппонентов?
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22k
BiZ 44 минуты назад
опять убили кенни..
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7k
Станислав 50 минут назад
"Он выступал против незаконной добычи полезных ископаемых"... кажется, я догадываюсь кто к этому руку приложил.
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2k
vijilante Час назад
"Семь пулек , как в Сараеве !"
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6k
Старичок 2 часа назад
"... Год назад дом журналиста решили напугать, расстреляв его дом.. ."
этапять
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5
Собака У Попа 2 часа назад
"После встречи с избирателями наёмный убийца расстрелял кандидата в президенты Эквадора!

Из заголовка не понял кто встречался с избирателями - наёмный убийца или кандидат в президенты Эквадора.
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3k
Роман 2 часа назад
Автору нужно научиться правильно составлять предложения.
По заголовку можно подумать, что встречу с избирателями проводил убийца, они о чем-то договорились, и потом он где-то убил самого кандидата.
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11k
Copycat 2 часа назад
я уверен тут западные спецслужбы замазаны
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