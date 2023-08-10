Наёмный убийца расстрелял кандидата в президенты Эквадора

Дерзкий киллер подбежал к политику, когда тот, закончив встречу с избирателями, садился в авто. В замесе также пострадали другие люди.
В столице Эквадора Кито убили 59-летнего Фернандо Вильявисенсио. Политика расстреляли сразу после встречи с избирателями и митинга. К машине, в которую успел сесть кандидат в президенты, подбежал неизвестный мужчина и начал стрелять. Вильявисенсио окружало много людей из группы поддержки и охраны. Досталось и им: лихорадочно стреляя, киллер ранил еще девять человек. Пострадали, в том числе, два полицейских и кандидат в Национальную ассамблею.
Момент расстрела попал на видео:
Осторожно! Видео содержит сцену убийства
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Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио скончался в больнице. Погибший был журналистом и избирался в местный парламент. Он выступал против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков, поэтому в парламенте у него неоднократно возникали недопонимания и с правительством, и с оппозицией. Год назад журналиста решили напугать, расстреляв его дом. И за несколько дней до убийства политик сказал, что ему неоднократно угрожали смертью. Предупреждения поступали в том числе от лидеров могущественного мексиканского картеля Синалоа. Это одна из множества международных ОПГ, которые сейчас открыто действуют в Эквадоре.
Вильявисенсио называли одним из главных претендентов на предстоящих президентских выборах, однако по сообщениям СМИ, опросы избирателей были не в его пользу, и журналист вряд ли смог выиграть гонку лидеров.
Что касается наёмного убийцы, то после инцидента полиция задержала шестерых подозреваемых. Один из них погиб в перестрелке при задержании. Конечно, он не успел дать показания, поэтому его причастность к расстрелу политика пока не доказана.
Президент Эквадора Гильермо Лассо осудил убийство Фернандо Вильявисенсио. Он заявил, что преступление, которое охарактеризовали как теракт, не останется безнаказанным и предположил, что за расправой с политиком стоит организованная преступность.
Однако известно, что после убийства Вильявисенсио четыре из семи кандидатов в президенты Эквадора заявили о приостановке своих кампаний. Голосование по выборам президента Эквадора, в котором должен был участвовать Вильявисенсио, назначено на 20 августа, но состоится ли оно, пока неизвестно.
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этапять
можешь напугать дом?
Из заголовка не понял кто встречался с избирателями - наёмный убийца или кандидат в президенты Эквадора.
По заголовку можно подумать, что встречу с избирателями проводил убийца, они о чем-то договорились, и потом он где-то убил самого кандидата.