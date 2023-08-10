Наёмный убийца расстрелял кандидата в президенты Эквадора

Вильявисенсио называли одним из главных претендентов на предстоящих президентских выборах, однако по сообщениям СМИ, опросы избирателей были не в его пользу, и журналист вряд ли смог выиграть гонку лидеров.





Что касается наёмного убийцы, то после инцидента полиция задержала шестерых подозреваемых. Один из них погиб в перестрелке при задержании. Конечно, он не успел дать показания, поэтому его причастность к расстрелу политика пока не доказана.



