Кандидат в президенты США во время предвыборной кампании зачитал рэп изумлённым избирателям

Люди так и не поняли, чего же он хотел им сказать.
Вивек Рамасвами - республиканец и основатель биофармацевтической компании Roivant Sciences. В 2024 году собирается занять президентское кресло и утверждает, что «поддержит возобновление экономических связей с Россией».
По словам Вивека, тогда наша страна:
Прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии.
А чтобы подтвердить свою позицию, Рамасвами исполнил рэп на ярмарке в Айове. Там проходил предвыборный митинг и кандидат в президенты не стал сдерживаться - он зачитал электорату куплет из хита Эминема «Lose Yourself»:
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На данный момент предприниматель занимает третье место среди первичных избирателей Республиканской партии, у него с 6,1% голосов. Второе место за Роном Десантисом (15,1%), на первом – Дональд Трамп (52,1%).
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