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Кандидат в президенты США во время предвыборной кампании зачитал рэп изумлённым избирателям

Кандидат в президенты США во время предвыборной кампании зачитал рэп изумлённым избирателям

Автор:
13 августа 2023 17:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Дональд Трамп   Политика   Президент   США   выборы   кандидат   митинг   рэп   
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Люди так и не поняли, чего же он хотел им сказать.

Вивек Рамасвами - республиканец и основатель биофармацевтической компании Roivant Sciences. В 2024 году собирается занять президентское кресло и утверждает, что «поддержит возобновление экономических связей с Россией».

По словам Вивека, тогда наша страна:

Прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии.

А чтобы подтвердить свою позицию, Рамасвами исполнил рэп на ярмарке в Айове. Там проходил предвыборный митинг и кандидат в президенты не стал сдерживаться - он зачитал электорату куплет из хита Эминема «Lose Yourself»:

На данный момент предприниматель занимает третье место среди первичных избирателей Республиканской партии, у него с 6,1% голосов. Второе место за Роном Десантисом (15,1%), на первом – Дональд Трамп (52,1%).

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Метки: Видео   Дональд Трамп   Политика   Президент   США   выборы   кандидат   митинг   рэп   
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5  комментариев
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7k
Pravednik84 54 минуты назад
Да легко прекратим своё присутствие на западном полушарии, ну граница полушарий проходит по Гринвичу, так уж и быть, пусть всю Британию до Гринвича забирает.
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Sergey Минуту назад
С рэпом что-то лажа получилась. Могу бы хоть чутка потренироваться.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
не сша а ё.....й цирк
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71k
Пётровыч 8 минут назад
Фильм идиократия.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Трям 47 минут назад
Этот смуглый далбайоб не имеет права читать эминема!
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