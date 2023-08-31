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Взгляд в душу: индивидуальность в фотографиях

Взгляд в душу: индивидуальность в фотографиях

Автор:
31 августа 2023 10:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: взгляд   глаз   индивидуальность   проект   радужка   фотография   
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Не зря говорят: глаза - зеркало души. Александру Раду Попеску в своем фотопроекте UNIC ("уникальный") раскрывает личность человека через портрет и снимок радужной оболочки глаза. Его коллажи завораживают и впечатляют.

Фотограф не предполагал, что главной проблемой станет освещение. Методом проб и ошибок ему удалось осуществить задуманное. Вдохновение Александру черпал в работах таких профессионалов, как Генрих Гофман, Гитта Карелл, Андрей Панделе и Сесил Битон. Все они повлияли на его подход к этому проекту.

"У меня возникла идея объединить портреты с радужной оболочкой глаза. Это еще одна попытка передать индивидуальность человека. Я обратил внимание на различия людей: их национальность, этнические особенности, семью и образа жизни. И могу сказать, что все мы очень похожи", - рассказывает Попеску.


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"Будучи перфекционистом, я всегда готов к большему. За десять недель работы над проектом я сделал максимум, применяя различные техники и стили. От изменения цвета и корректировки до почти полной модификации проекта".


"Учитывая, что проект стартовал в самом начале пандемии, я был вынужден экспериментировать на себе, что было очень неудобно. Позже я стал снимать близких знакомых. Моя невеста - певица, поэтому я решил фотографировать музыкантов, актеров театра и кино. Я решил сфокусироваться на румынских артистах, потому что работаю медиаменеджером в Лондоне и сотрудничаю с ними".


"Вначале я фотографировал только радужную оболочку, но потом мне захотелось показать зрителю и часть лица героя. Я считаю себя портретным фотографом. Название UNIC было выбрано на румынском языке. Мне всегда нравилась уникальность людей, будь то шрамы или татуировки. Я ценю несовершенства, потому что мне нравится идея быть не таким, как все".


"За эти три года я инвестировал более 85000 фунтов стерлингов в проект. Сюда входят перелеты, арендованные автомобили, питание, гостиницы и сотни часов, проведенных за редактированием".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: взгляд   глаз   индивидуальность   проект   радужка   фотография   
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1  комментарий
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Vergüenza Ajena 12 минут назад
Не стоит всё воспринимать настолько буквально.
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