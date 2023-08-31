Взгляд в душу: индивидуальность в фотографиях

Фотограф не предполагал, что главной проблемой станет освещение. Методом проб и ошибок ему удалось осуществить задуманное. Вдохновение Александру черпал в работах таких профессионалов, как Генрих Гофман, Гитта Карелл, Андрей Панделе и Сесил Битон. Все они повлияли на его подход к этому проекту.

"У меня возникла идея объединить портреты с радужной оболочкой глаза. Это еще одна попытка передать индивидуальность человека. Я обратил внимание на различия людей: их национальность, этнические особенности, семью и образа жизни. И могу сказать, что все мы очень похожи", - рассказывает Попеску.