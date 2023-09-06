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Поклонницы забросали репера Дрейка лифчиками

Поклонницы забросали репера Дрейка лифчиками

Автор:
06 сентября 2023 23:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дрейк   бюстгалтер   коллекция   концерты   лифчики   продюсер   репер   
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Канадский рэпер и продюсер Дрейк явил миру коллекцию бюстгальтеров, которые его фанатки бросали на сцену во время концертов. Видимо, теперь народная любовь измеряется в лифчиках.

На снимке, который 36-летний исполнитель разместил в Запрещеннограмме, он запечатлел себя на фоне десятков бюстгалтеров различных фасонов и цветов, которые рядами лежат на полу. Артист развел руки в стороны и улыбается, глядя в камеру.

Надпись на его футболке переводится как «Если бы придурки умели летать, это место было бы аэропортом».

По подсчетам пользователей сети, в кадр попало порядка 400 предметов женского гардероба.

Столь внушительную коллекцию лифчиков артист скопил во время тура It’s All A Blur, стартовавшего в июле. Музыкант завел традицию собирать женское белье на своих концертах и комментировать его размеры.

Дрейк лишь однажды отказался комментировать нижнее белье фанаток. В тот день он привел на концерт своего пятилетнего сына Адониса.

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Метки: Дрейк   бюстгалтер   коллекция   концерты   лифчики   продюсер   репер   
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3  комментария
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6k
yahaomsk 10 минут назад
а мужских труселей ему сколько накидали? вроде как по повесточке должны
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3k
Pioner76 19 минут назад
Хорошо еще, что не явил миру коллекцию гигиенических пакетов...
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20k
Александр Час назад
Кричали девушки ура и в воздух лифчики бросали
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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