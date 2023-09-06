Поклонницы забросали репера Дрейка лифчиками

Канадский рэпер и продюсер Дрейк явил миру коллекцию бюстгальтеров, которые его фанатки бросали на сцену во время концертов. Видимо, теперь народная любовь измеряется в лифчиках.
На снимке, который 36-летний исполнитель разместил в Запрещеннограмме, он запечатлел себя на фоне десятков бюстгалтеров различных фасонов и цветов, которые рядами лежат на полу. Артист развел руки в стороны и улыбается, глядя в камеру.
Надпись на его футболке переводится как «Если бы придурки умели летать, это место было бы аэропортом».
По подсчетам пользователей сети, в кадр попало порядка 400 предметов женского гардероба.
Столь внушительную коллекцию лифчиков артист скопил во время тура It’s All A Blur, стартовавшего в июле. Музыкант завел традицию собирать женское белье на своих концертах и комментировать его размеры.
Дрейк лишь однажды отказался комментировать нижнее белье фанаток. В тот день он привел на концерт своего пятилетнего сына Адониса.
Источник:
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