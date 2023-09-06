Поклонницы забросали репера Дрейка лифчиками

На снимке, который 36-летний исполнитель разместил в Запрещеннограмме, он запечатлел себя на фоне десятков бюстгалтеров различных фасонов и цветов, которые рядами лежат на полу. Артист развел руки в стороны и улыбается, глядя в камеру.

Надпись на его футболке переводится как «Если бы придурки умели летать, это место было бы аэропортом».

По подсчетам пользователей сети, в кадр попало порядка 400 предметов женского гардероба.