Мужчина собрал коллекцию из более чем 12000 кукол Барби

"Я люблю брать своих кукол на мероприятия. Я выбираю для них наряд в зависимости от того, куда я собираюсь пойти. Например, если я иду в японский ресторан, я беру японскую Барби".

Дом Яна уже не вмещает всю коллекцию, здесь лишь самые редкие экземпляры. Остальные хранятся у его родителей, в кладовках и в офисе.

"Я не считаю это зависимостью. На мой взгляд, зависимость - это то, от чего трудно отказаться, - объясняет Цзянь. - Если я завтра решу, что потерял интерес, то больше не куплю Барби".

Ян добавил, что он сделал перерыв в коллекционировании, когда несколько лет жил на Ближнем Востоке. В то время его больше интересовала брендовая одежда, и он тратил деньги именно на нее.