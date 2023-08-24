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Мужчина собрал коллекцию из более чем 12000 кукол Барби

Мужчина собрал коллекцию из более чем 12000 кукол Барби

Автор:
24 августа 2023 12:25
Сообщество : Истории
Метки: Кукла   барби   интервью   коллекционер   коллекция   фото   
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44-летний Цзянь Ян владеет одной из самых больших коллекций Барби в мире. Житель Сингапура с удовольствием берет кукол на мероприятия, где фотографирует их для своей странички в соцсети. Ян провел экскурсию по своему дому, где хранятся драгоценные экземпляры.

"Я по-прежнему коллекционирую игрушки. Просто так вышло, что у меня много Барби, - признается мужчина. - Честно говоря, я давно перестал вести счет. Единственная причина, по которой я вообще знаю их число, заключается в том, что мой друг, организатор мероприятий, хотел установить рекорд Гиннесса".

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"Я люблю брать своих кукол на мероприятия. Я выбираю для них наряд в зависимости от того, куда я собираюсь пойти. Например, если я иду в японский ресторан, я беру японскую Барби".

Дом Яна уже не вмещает всю коллекцию, здесь лишь самые редкие экземпляры. Остальные хранятся у его родителей, в кладовках и в офисе.

"Я не считаю это зависимостью. На мой взгляд, зависимость - это то, от чего трудно отказаться, - объясняет Цзянь. - Если я завтра решу, что потерял интерес, то больше не куплю Барби".

Ян добавил, что он сделал перерыв в коллекционировании, когда несколько лет жил на Ближнем Востоке. В то время его больше интересовала брендовая одежда, и он тратил деньги именно на нее.

Увлечение Барби началось в 1984 году, когда Ян увидел куклу своей сестры.

"У каждого мальчика есть свои "Трансформеры", "Властелины Вселенной", "Звездные войны" и множество других игрушек. А в моем ящике с игрушками была еще и Барби. Она, конечно, принадлежала моей сестре, но я ей играл. Эта Барби каталась на моих ракетах, летала на моих самолетах, и она ходила со мной на пляж", - рассказывает коллекционер.

"Барби всегда оставалась со мной, потому что я тоже начал наряжаться и покупать красивую одежду - DKNY, Calvin Klein. Потом появилась Барби от DKNY и Calvin Klein. Затем я начал смотреть старые фильмы: "Завтрак у Тиффани", "Зуд седьмого года" и тому подобное. И я купил куклы в виде Мэрилин Монро и Одри Хепберн".

"Мне нравится выкладывать своих кукол в соцсеть. Мне нравится брать их с собой на мероприятия. Мне нравится, что девушки подходят и разговаривают со мной, потому что у меня в кармане какая-то глупенькая кукла. Для меня это и есть опыт. Дело не в Барби, а в том опыте, который она открывает. Благодаря ей у меня было много интересных бесед "

Ян рассказал о недавней поездке в Индию, куда он взял всех своих кукол в индийской стиле: "Я фотографировал их на улицах. Я фотографировал их в горах, в отелях, и ко мне подходили незнакомые люди и разговаривали со мной. Думаю, такой опыт познания Индии нельзя купить. Ни у кого нет такого опыта".

Конечно, многие осуждают мужчину за его увлечение и сомневаются в его ориентации. А Цзянь не понимает, как можно делать выводы о человеке, с которым лично не знаком. И да, он любит женщин.

По словам Яна, помимо многочисленных просьб об интервью, он получает множество сообщений от незнакомых людей, которые пытаются продать ему старых кукол. А для него Барби - лишь часть его богатой коллекции игрушек.

"Честно говоря, если вы заглянете в эту комнату, то увидите много Лего. В моем кабинете 500 трансформеров. У меня есть игрушки из мультсериала "Дружба - это чудо. У меня есть Полли Покет. У меня есть куклы Рейнбоу Хай".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кукла   барби   интервью   коллекционер   коллекция   фото   
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7  комментариев
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Вот до чего доводит отсутствие нормальной женщины.
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1k
raael13 11 минут назад
Последние волосатые модели тоже ?
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19
Pyramid Head 52 минуты назад
а у меня вот много зажигалок разных.. можно сказать тоже коллекция
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34k
АнтонПолднев Час назад
Барби конечно открывает огромный опыт...
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718
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Застрял в детстве?
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5k
alex 2 часа назад
а это разве нормально?
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