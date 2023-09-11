Байден отпустил неудачную и циничную штуку во время выступления во Вьетнаме

Очередная выходка от Байдена. Во время выступления во вьетнамском Ханое президент США сделал отсылку к фильму о войне во Вьетнаме.
Бестактность на высшем уровне или очередные перлы от Джо Байдена: президент США на выступлении в Ханое сделал отсылку к фильму о войне во Вьетнаме, причем перепутав кино с песней.
"Один из моих подчиненных сказал мне: "Помните ту известную песню — "Доброе утро, Вьетнам"? Так вот, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро тем, кто в Америке!" — сказал Байден.
Речь идет о фильме про радиоведущего Эдриана Кронауэра, который "поднимал настроение" американским солдатам во время вьетнамской войны. Треки из фильма с комедийными монологами в исполнении Робина Уильямса стали популярны в американской поп-культуре. Одна из вырезок как раз и называется "Доброе утро, Вьетнам".
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Реакция общественности в Сети не заставила себя ждать.
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А продолжим тем, что такая песня действительно есть, и довольно забойная.
"GOOD MORNING VIETNAM Fortunate Son" забейте в поисковик и послушайте.
Не знаю, на какой степени деменции находится Байден, но его самоирония и харизма, однозначно внушают симпатии. В отличие от некоторых.
Кто в курсе, тот поймёт....
Бабушку Ненси в Сенате нашел,
Вспомнить не могут бабка и дед,
Кто из них спикер, а кто президент.
Спорили долго. Решили одно.
Дедушка старый ему все равно.