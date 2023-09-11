Байден отпустил неудачную и циничную штуку во время выступления во Вьетнаме

Бестактность на высшем уровне или очередные перлы от Джо Байдена: президент США на выступлении в Ханое сделал отсылку к фильму о войне во Вьетнаме, причем перепутав кино с песней.

"Один из моих подчиненных сказал мне: "Помните ту известную песню — "Доброе утро, Вьетнам"? Так вот, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро тем, кто в Америке!" — сказал Байден.