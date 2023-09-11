FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7963 поста • 886 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Байден&nbsp;отпустил неудачную и циничную штуку во время выступления&nbsp;во Вьетнаме

Байден отпустил неудачную и циничную штуку во время выступления во Вьетнаме

Автор:
11 сентября 2023 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Вьетнам   США   байден   в мире   война во вьетнаме   
1352
4
2

Очередная выходка от Байдена. Во время выступления во вьетнамском Ханое президент США сделал отсылку к фильму о войне во Вьетнаме.

Бестактность на высшем уровне или очередные перлы от Джо Байдена: президент США на выступлении в Ханое сделал отсылку к фильму о войне во Вьетнаме, причем перепутав кино с песней.

"Один из моих подчиненных сказал мне: "Помните ту известную песню — "Доброе утро, Вьетнам"? Так вот, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро тем, кто в Америке!" — сказал Байден.

Речь идет о фильме про радиоведущего Эдриана Кронауэра, который "поднимал настроение" американским солдатам во время вьетнамской войны. Треки из фильма с комедийными монологами в исполнении Робина Уильямса стали популярны в американской поп-культуре. Одна из вырезок как раз и называется "Доброе утро, Вьетнам".


Реакция общественности в Сети не заставила себя ждать.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Вьетнам   США   байден   в мире   война во вьетнаме   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
poбт 52 минуты назад
и че? вьетнамцы то один хрен не поняли, а кто понял сглотнул и дальше хлопал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Lehoia Полчаса назад
Ну, начнем с того, что шутка удачная.
А продолжим тем, что такая песня действительно есть, и довольно забойная.
"GOOD MORNING VIETNAM Fortunate Son" забейте в поисковик и послушайте.
Не знаю, на какой степени деменции находится Байден, но его самоирония и харизма, однозначно внушают симпатии. В отличие от некоторых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vergüenza Ajena 37 минут назад
Вьетнамцы - не японцы...
Кто в курсе, тот поймёт....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Том Сойер 46 минут назад
Дедушка Байден к власти пришел,
Бабушку Ненси в Сенате нашел,
Вспомнить не могут бабка и дед,
Кто из них спикер, а кто президент.
Спорили долго. Решили одно.
Дедушка старый ему все равно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 54 минуты назад
Деменция, как она есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
София Час назад
Новости из дома престарелых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

775353



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Netflix показали как "на самом деле" выглядели викинги
В Netflix показали как "на самом деле" выглядели викинги
Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию
Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на...
Набирающие популярность в сообществах
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Глушитель для танка с Челябинского оборонзавода

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#Дагестан#подборка#интересное#милота#факты#полиция
#Юмор#СССР#люди#обман#в мире#конфликт#новости#деньги#кража
#животные#Прикол#Россия#сарказм#работа#девушки#США#Спасение#Медведь
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Байден внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме Байден внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей В США лодки каждый год перемещают остров В США лодки каждый год перемещают остров Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина Олень наведался в магазин сладостей Олень наведался в магазин сладостей

На что жалуетесь?

Вернуться