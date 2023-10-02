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Ограбление магазина электроники в Филадельфии

Ограбление магазина электроники в Филадельфии

Автор:
02 октября 2023 09:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   Филадельфия   в мире   грабители   люди   ограбление   
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В Филадельфии (США) толпа грабителей недавно обчистила магазины с дорогой техникой и одеждой. Местные жители врывались в торговые точки и начинали сметать с витрин понравившиеся им товары. В сети появляются всё новые кадры с преступлениями.

Недавнее ограбление магазина с электроникой. Камеры наблюдение запечатлели момент преступления.

Еще одно крупное ограбление. На этот раз магазина с яблочной техникой.

Источник:

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Метки: Видео   США   Филадельфия   в мире   грабители   люди   ограбление   
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41  комментарий
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248
Виктор 2 часа назад
Вы ничего не понимаете! Это свобода и демократия! Это BLM, борьба с сексизмом, радужные отношения и противостояние тоталитаризму!
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1k
Kra 19 секунд назад
А что, так уже можно ??

Вроде мелочевку раньше разрешено было тырить
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477
Neftyanoy56 7 минут назад
Это не ограбление, это лутинг, пострадавшие от рабства негры восстанавливают социальную справедливость. Копченые Робин Гуды
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6k
Василий 9 минут назад
Американский коммунизмЪ
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1k
K_II_T 9 минут назад
Сплошные новости про Филадельфию

И не только на Фишках. Ютуб тоже пестрит.

Может республиканцы мину демократам подкладывают. Снимая местный цирк.
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96
Эрик Картман 16 минут назад
Они реально на обезьян похожи.
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18k
Shtoppi 20 минут назад
омерига - страна больших возможностей. особенно если ты преступник.
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10k
Losha 21 минуту назад
А вы заметили как все друг другу улыбаются?
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5k
sergonly Полчаса назад
Ну налетели бандарлоги, ну обобрали деляночку .... Не интересно же. Вот если бы такое же устроили где-нибудь в Техасе .... было бы гораздо красочнее.
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22k
BiZ Полчаса назад
прям умиляют детские визги радости.. у нас младшеклассники небось поумнее будут..
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48k
Aleksandr 37 минут назад
Белый и негр прыгают с дерева.
Кто будет на земле первым? Белый.
Негру помешает веревка. (с) старая, но как никогда актуальная шутка
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12k
Марсианин 38 минут назад
Божечки, как же это ДЕМОКРАТИЧНО...
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7k
Николай 42 минуты назад
Мда уж стоит долбит стекла у дверей, а потом спокойно их руками открывают... репарации при самой демократичной стране мира... бери не хочу...
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15k
GROMOZEKA 53 минуты назад
А вообще это давняя «демократическая» традиция

Ссылка youtu.be
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161
AndrushaVictorovich Час назад
Грабить эпл глупо, на следующий день заблочат все устройства и всё
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45
ApolloOne AndrushaVictorovich 52 минуты назад
На запчасти, хотя мне кажется, что даже на это им ума не хватит.
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24k
sssss3 Час назад
Странно, я бы аптечные склады грабил, самый дорогой товар.
Телевизоры огромные таскать из-за 300 (цена продажи дальнейшей) долларов это метод абезьян....
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41k
Сергей Час назад
Оказывается негритосы любят смотреть телевизор.
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76k
Viktor Час назад
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45
ApolloOne Viktor 53 минуты назад
Эта картинка здесь не подходит т.к. по сюжету жертв ноль.
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686
Шурман 2 часа назад
Скоро будет тоже самое в Европе , только это будут делать Украинцы , Америка уже отказалась в финансировании ее , а если Америка отказалась то и у Европы не будет денег на пособия на этих беженцев . Сейчас сайт вторые руки открываешь и сразу что не напантованая машина то на украинских номерах , уже сливать свое начинают .
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6k
livaneth 2 часа назад
А теперь всерьез:
Разгромить магазин можно один раз. После такого вот погрома магазин уже не откроется. Магазинов со жратвой это тоже касается.
Если полиция и суды самоустранились - точнее встали на сторону грабителей, то в течение месяца исчезнут все магазины, которые физически возможно ограбить.
Будут, например, ON-Line магазины. То есть, выбираешь товар, оплачиваешь карточкой, потом курьер тебе уже оплаченный товар привозит
Касается как техники так и продуктов питания
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вы не понимаете , это это не грабёж , это - ЛУТИНГ!!!
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