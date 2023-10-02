Ограбление магазина электроники в Филадельфии

1634
1
3
В Филадельфии (США) толпа грабителей недавно обчистила магазины с дорогой техникой и одеждой. Местные жители врывались в торговые точки и начинали сметать с витрин понравившиеся им товары. В сети появляются всё новые кадры с преступлениями.
Недавнее ограбление магазина с электроникой. Камеры наблюдение запечатлели момент преступления.
Еще одно крупное ограбление. На этот раз магазина с яблочной техникой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Массажист женился одновременно на десяти девушках
- Владелец магазина не позволил грабителю сбежать
- Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги
- Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции
- Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина
Метки: Видео США Филадельфия в мире грабители люди ограбление
Новости партнёров
реклама
Вроде мелочевку раньше разрешено было тырить
И не только на Фишках. Ютуб тоже пестрит.
Может республиканцы мину демократам подкладывают. Снимая местный цирк.
Кто будет на земле первым? Белый.
Негру помешает веревка. (с) старая, но как никогда актуальная шутка
Это тоже дискриминация
Телевизоры огромные таскать из-за 300 (цена продажи дальнейшей) долларов это метод абезьян....
И ни слова про «поработать»
- Какая работа, что ты ,белый человек, вообще имеешь в виду??? Ты меня троллишь или оскорбить хочешь!!! (так в визгом и слюнями и распальцовкой)
На з/п пойдёт на ура....
Лично мне, Больше интересно, как будут делить зоны влияния хохлы, албанцы, африканцы и муслимы.
Как вариант вас ждёт повторение наших 90-х.
Ну, это как предположение
Веселая жизнь грядет
Разгромить магазин можно один раз. После такого вот погрома магазин уже не откроется. Магазинов со жратвой это тоже касается.
Если полиция и суды самоустранились - точнее встали на сторону грабителей, то в течение месяца исчезнут все магазины, которые физически возможно ограбить.
Будут, например, ON-Line магазины. То есть, выбираешь товар, оплачиваешь карточкой, потом курьер тебе уже оплаченный товар привозит
Касается как техники так и продуктов питания