Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек»

На 57-м году жизни скончался Стивен Харвелл — бывший вокалист рок-группы Smash Mouth, наиболее известной по хиту «All Star» и каверу «I'm A Believer», звучавшим в «Шреке».
О том, что фронтмен и сооснователь группы Smash Mouth скончался 4 сентября 2023 года на 57-м году жизни, сообщил менеджер коллектива. Артист «мирно ушел» в окружении семьи и друзей в своём доме. Точная причина смерти неизвестна. Ранее СМИ сообщали, что музыкант в течение длительного времени боролся с печёночной недостаточностью.
В 2013 году у Харвелла диагностировали кардиомиопатию. На её фоне у музыканта развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на речь и память.
Харвелл основал рок-группу Smash Mouth в 1994 году. Среди прочего, она известна хитом «All Star» и кавером песни «I'm A Believer», которые набрали большую популярность после выхода мультфильма «Шрек». Композиция «All Star» в том числе стала известна в сети по многочисленным мемам.
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Песни(и кавер) Smash Smouth, которые знакомы многим
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