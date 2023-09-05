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Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек»

Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек»

Автор:
05 сентября 2023 11:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   в мире   люди   музыкант   смерть   шрек   
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На 57-м году жизни скончался Стивен Харвелл — бывший вокалист рок-группы Smash Mouth, наиболее известной по хиту «All Star» и каверу «I'm A Believer», звучавшим в «Шреке».

О том, что фронтмен и сооснователь группы Smash Mouth скончался 4 сентября 2023 года на 57-м году жизни, сообщил менеджер коллектива. Артист «мирно ушел» в окружении семьи и друзей в своём доме. Точная причина смерти неизвестна. Ранее СМИ сообщали, что музыкант в течение длительного времени боролся с печёночной недостаточностью.

В 2013 году у Харвелла диагностировали кардиомиопатию. На её фоне у музыканта развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на речь и память.


Харвелл основал рок-группу Smash Mouth в 1994 году. Среди прочего, она известна хитом «All Star» и кавером песни «I'm A Believer», которые набрали большую популярность после выхода мультфильма «Шрек». Композиция «All Star» в том числе стала известна в сети по многочисленным мемам.

Песни(и кавер) Smash Smouth, которые знакомы многим

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Метки: Видео   в мире   люди   музыкант   смерть   шрек   
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2  комментария
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5k
Peter Griffin 24 минуты назад
В "Крысиных бегах" в конце на сцене тоже они.
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81k
Доктор Джонс 18 минут назад
Жаль... Рано...
Позитивный был парень...
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Alex Chebrikov

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