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Глава МОК и президент Еврокомиссии помолились "святому Вовану и Лексусу", чтобы в России не состоялись Игры дружбы

Глава МОК и президент Еврокомиссии помолились "святому Вовану и Лексусу", чтобы в России не состоялись Игры дружбы

Автор:
11 апреля 2024 08:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Видео   Вован и Лексус   Игры дружбы-2024   Томас Бах   мок   розыгрыш   
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Очередной розыгрыш от российских пранкеров прошёл успешно. Томас Бах и Маргаритис Схинас, похоже, готовы молиться любому божеству, лишь бы в России не проводились мероприятия, которые, по их словам, пойдут стране на пользу.

Российские пранкеры в очередной раз выставили на посмешище европейских чиновников. Первым попался на удочку президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Пранкеры убедили спортивного чиновника, что тот общается по видеосвязи с африканским политиком, роль которого исполнил Лексус. Он убедил Томаса Баха вознести молитву святым, которые помогут сорвать Игры дружбы в России.


Послушно, хоть и посмеиваясь, Бах стал повторять слова "молитвы":

"Я обращаюсь к тебе, Боже, чтобы помочь мне! Помоги мне принять правильное решение! Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы".


Позже на этот розыгрыш попал и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.


Интересно, что после вознесения молитвы Схинас заметил, что уж теперь-то "ничто не может пойти не так".


Напомним, в РФ с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве планируются Игры дружбы - спортивные соревнования, которые будут включать выступления по 33 летним видам спорта (олимпийским и неолимпийским).


В марте 2024 года президент МОК Томас Бах призвал бойкотировать "Игры дружбы", назвал их "циничной попыткой” страны "политизировать спорт".

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Метки: prank   Видео   Вован и Лексус   Игры дружбы-2024   Томас Бах   мок   розыгрыш   
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8  комментариев
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АнтонПолднев Час назад
Насчёт "попытки России политизировать спорт" от главы МОК прям очень ржачно слышать...
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4k
просто Дмитрий Полминуты назад
Все будет ! И победы будут ! И рекорды будут! И зависть американских подстилок (стелек спортивных) будет !!!
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6k
Хачик 2 минуты назад
Красавэллы!!!
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18k
Сергей Полчаса назад
И кто приедет на Игры дружбы? Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье? Мощные спортивные державы, ничего не скажешь (ну кроме Белоруссии конечно, там спорт не слабо развит).
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Radugananebe 48 минут назад
А Бах же уже раньше попадался на удочку Вована и Лексуса.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1984 поста (1974 в горячем)

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