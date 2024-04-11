Глава МОК и президент Еврокомиссии помолились "святому Вовану и Лексусу", чтобы в России не состоялись Игры дружбы

Напомним, в РФ с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве планируются Игры дружбы - спортивные соревнования, которые будут включать выступления по 33 летним видам спорта (олимпийским и неолимпийским).

В марте 2024 года президент МОК Томас Бах призвал бойкотировать "Игры дружбы", назвал их "циничной попыткой” страны "политизировать спорт".