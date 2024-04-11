Глава МОК и президент Еврокомиссии помолились "святому Вовану и Лексусу", чтобы в России не состоялись Игры дружбы

Очередной розыгрыш от российских пранкеров прошёл успешно. Томас Бах и Маргаритис Схинас, похоже, готовы молиться любому божеству, лишь бы в России не проводились мероприятия, которые, по их словам, пойдут стране на пользу.
Российские пранкеры в очередной раз выставили на посмешище европейских чиновников. Первым попался на удочку президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Пранкеры убедили спортивного чиновника, что тот общается по видеосвязи с африканским политиком, роль которого исполнил Лексус. Он убедил Томаса Баха вознести молитву святым, которые помогут сорвать Игры дружбы в России.
Послушно, хоть и посмеиваясь, Бах стал повторять слова "молитвы":
"Я обращаюсь к тебе, Боже, чтобы помочь мне! Помоги мне принять правильное решение! Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы".
Позже на этот розыгрыш попал и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
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Интересно, что после вознесения молитвы Схинас заметил, что уж теперь-то "ничто не может пойти не так".
Напомним, в РФ с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве планируются Игры дружбы - спортивные соревнования, которые будут включать выступления по 33 летним видам спорта (олимпийским и неолимпийским).
В марте 2024 года президент МОК Томас Бах призвал бойкотировать "Игры дружбы", назвал их "циничной попыткой” страны "политизировать спорт".
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