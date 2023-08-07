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Похлеще, чем в Сочи: москвичи, испугавшись жары, оккупировали водоёмы

Похлеще, чем в Сочи: москвичи, испугавшись жары, оккупировали водоёмы

Автор:
07 августа 2023 10:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Водоёмы   Москва   Подмосковье   безопасность на воде   жара   пляж   погода   спасение от жары   
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В регионе установилась тёплая погода, и жители Москвы и Подмосковья высыпали на берега речек и озёр. Купаются даже там, где это делать запрещено. В итоге, за пару дней в водоёмах погибли по меньшей мере 8 человек.

Вот такую картину можно было наблюдать в прошедшие выходные практически у каждого водоёма в Москве и Московской области.


Обстановка на пляжах в регионе понятна и без слов. Занят примерно каждый метр прибрежной территории.


Купаются и там, где официально разрешено - на специально подготовленных территориях - и там, где стоят запрещающие таблички.


Итог неутешителен: за прошедшие дни в столице и области утонули 8 человек. Некоторые из них - на глазах у окружающих. Часть погибших злоупотребляла спиртным.


Так, в Новогиреевке 35-летний мужчина умер в день рождения. Он отмечал праздник на берегу Большого Перовского пруда, пьяным полез в воду, доплыл до середины водоёма и стал тонуть. Возлюбленная бросилась его спасать, но в панике он стал цепляться за женщину и чуть её не потопил. Увидев эту картину, на помощь пришли друзья именинника, однако к тому моменту мужчина наглотался воды — он умер в машине скорой.


Среди погибших были и молодые люди. В Мытищах погиб 9-классник, катавшийся с братом на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Школьник прыгнул в воду и утонул, его тело нашли на глубине двух метров. Еще один 15-летний подросток утонул, купаясь на плотине в посёлке Новосиньково, а в Малаховке погиб 17-летний студент, купавшийся в озере.


Синоптики отмечают, что жаркие дни в Москве еще будут, поэтому всех отдыхающих просят быть осторожными и купаться исключительно на оборудованных пляжах.

Источник:

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Метки: Видео   Водоёмы   Москва   Подмосковье   безопасность на воде   жара   пляж   погода   спасение от жары   
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7  комментариев
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25k
Сталкер Час назад
"...испугавшись жары..."
Тапок, водоёмы "оккупируют" не от испуга, а просто потому что жарко.
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18k
RDen 19 минут назад
"Купаются и там ......., где стоят запрещающие таблички"

"Итог неутешителен: за прошедшие дни в столице и области утонули 8 человек...... Часть погибших злоупотребляла спиртным."

дэк это нормально...
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907
Bronetazik Полчаса назад
И где же они все берут нокии 98-го года, на которые что-то там снимают, а потом вкладывают?
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16k
Shtoppi Час назад
что за альтернативно одаренные такие заголовки придумывают? почему кто-то вдруг решил что москвичи испугались жары? как по мне, то:
"Похлеще, чем в Сочи: москвичи, спасаясь от жары, оккупировали водоёмы"
выглядело бы более нейтрально и не было бы похоже на сеяние атмосферы паники.
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33k
ACU900 Час назад
Это точно не Китай?
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