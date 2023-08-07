Похлеще, чем в Сочи: москвичи, испугавшись жары, оккупировали водоёмы

В регионе установилась тёплая погода, и жители Москвы и Подмосковья высыпали на берега речек и озёр. Купаются даже там, где это делать запрещено. В итоге, за пару дней в водоёмах погибли по меньшей мере 8 человек.
Вот такую картину можно было наблюдать в прошедшие выходные практически у каждого водоёма в Москве и Московской области.
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Обстановка на пляжах в регионе понятна и без слов. Занят примерно каждый метр прибрежной территории.
Купаются и там, где официально разрешено - на специально подготовленных территориях - и там, где стоят запрещающие таблички.
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Итог неутешителен: за прошедшие дни в столице и области утонули 8 человек. Некоторые из них - на глазах у окружающих. Часть погибших злоупотребляла спиртным.
Так, в Новогиреевке 35-летний мужчина умер в день рождения. Он отмечал праздник на берегу Большого Перовского пруда, пьяным полез в воду, доплыл до середины водоёма и стал тонуть. Возлюбленная бросилась его спасать, но в панике он стал цепляться за женщину и чуть её не потопил. Увидев эту картину, на помощь пришли друзья именинника, однако к тому моменту мужчина наглотался воды — он умер в машине скорой.
Среди погибших были и молодые люди. В Мытищах погиб 9-классник, катавшийся с братом на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Школьник прыгнул в воду и утонул, его тело нашли на глубине двух метров. Еще один 15-летний подросток утонул, купаясь на плотине в посёлке Новосиньково, а в Малаховке погиб 17-летний студент, купавшийся в озере.
Синоптики отмечают, что жаркие дни в Москве еще будут, поэтому всех отдыхающих просят быть осторожными и купаться исключительно на оборудованных пляжах.
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Тапок, водоёмы "оккупируют" не от испуга, а просто потому что жарко.
"Итог неутешителен: за прошедшие дни в столице и области утонули 8 человек...... Часть погибших злоупотребляла спиртным."
дэк это нормально...
"Похлеще, чем в Сочи: москвичи, спасаясь от жары, оккупировали водоёмы"
выглядело бы более нейтрально и не было бы похоже на сеяние атмосферы паники.