Похлеще, чем в Сочи: москвичи, испугавшись жары, оккупировали водоёмы

Так, в Новогиреевке 35-летний мужчина умер в день рождения. Он отмечал праздник на берегу Большого Перовского пруда, пьяным полез в воду, доплыл до середины водоёма и стал тонуть. Возлюбленная бросилась его спасать, но в панике он стал цепляться за женщину и чуть её не потопил. Увидев эту картину, на помощь пришли друзья именинника, однако к тому моменту мужчина наглотался воды — он умер в машине скорой.

Среди погибших были и молодые люди. В Мытищах погиб 9-классник, катавшийся с братом на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Школьник прыгнул в воду и утонул, его тело нашли на глубине двух метров. Еще один 15-летний подросток утонул, купаясь на плотине в посёлке Новосиньково, а в Малаховке погиб 17-летний студент, купавшийся в озере.

Синоптики отмечают, что жаркие дни в Москве еще будут, поэтому всех отдыхающих просят быть осторожными и купаться исключительно на оборудованных пляжах.