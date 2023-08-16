FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1566 постов • 592 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Японец изобрел «кондиционер» для одежды

Японец изобрел «кондиционер» для одежды

Автор:
16 августа 2023 09:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Кадзуи Шибата   жара   изобретатель   кондиционер для одежды   футболка   
1282
1
2

Изобретатель из Японии по имени Кадзуи Шибата изобрёл вентилятор для одежды, который крепится на талии или бёдрах и создаёт колебания воздуха, чтобы охладиться в жаркий день.

Японец назвал своё изобретение Pata Pata в честь звукоподражания развевающейся ткани. Видео с использованием кондиционера для одежды изобретатель опубликовал в своих социальных сетях. 

До этого Шибата уже разработал такие гаджеты, как контроллёр для кошачьих видеоигр и ланч-бокс с таймером, который закрывается, когда решает, что человек достаточно поел. Также изобретатель создал подъёмник для чипсов, чтобы не приходилось пачкать руки и засовывать пальцы в упаковку. Кроме того, среди его изобретений есть книга, которая освещает лицо при открытии. В сети японца прозвали изобретателем «едва ли полезных устройств».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Видео   Кадзуи Шибата   жара   изобретатель   кондиционер для одежды   футболка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
111
iskra 48 минут назад
Я такие вентиляторы на спецовке строителей видел лет пять назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
Vergüenza Ajena 37 минут назад
Я всё больше убеждаюсь что Япония - это какая-то отдельная вселенная.
Нам их не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Час назад
У человека много свободного времени, что вы хотели? Чтобы он изобрёл сверхпроводник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
K7OO Час назад
Опять изобрели вентилятор для шмоток. Хоть что-то в этом мире остается стабильным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
прищепкой к члену прикрепить и сами знаете что будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453316



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#авто аварии#животные#подборка#новости#Россия#кино#СССР
#автомобили#люди#аварии#Юмор#в мире#история#США#Москва#наука#ЧП
#автомир#интересное#ДТП#Прикол#Автовсячина#забавно#факты#истории#сарказм#природа
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса Терминатор из Прикамья научился играть в шахматы и дерзить создателю Терминатор из Прикамья научился играть в шахматы и дерзить создателю Имидж - ничто, жажда - все: эпичная кража газировки из киоска попала на камеру Имидж - ничто, жажда - все: эпичная кража газировки из киоска попала на камеру Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве "Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник "Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник

На что жалуетесь?

Вернуться