Японец изобрел «кондиционер» для одежды

До этого Шибата уже разработал такие гаджеты, как контроллёр для кошачьих видеоигр и ланч-бокс с таймером, который закрывается, когда решает, что человек достаточно поел. Также изобретатель создал подъёмник для чипсов, чтобы не приходилось пачкать руки и засовывать пальцы в упаковку. Кроме того, среди его изобретений есть книга, которая освещает лицо при открытии. В сети японца прозвали изобретателем «едва ли полезных устройств».