Японец изобрел «кондиционер» для одежды

Изобретатель из Японии по имени Кадзуи Шибата изобрёл вентилятор для одежды, который крепится на талии или бёдрах и создаёт колебания воздуха, чтобы охладиться в жаркий день.
Японец назвал своё изобретение Pata Pata в честь звукоподражания развевающейся ткани. Видео с использованием кондиционера для одежды изобретатель опубликовал в своих социальных сетях.
До этого Шибата уже разработал такие гаджеты, как контроллёр для кошачьих видеоигр и ланч-бокс с таймером, который закрывается, когда решает, что человек достаточно поел. Также изобретатель создал подъёмник для чипсов, чтобы не приходилось пачкать руки и засовывать пальцы в упаковку. Кроме того, среди его изобретений есть книга, которая освещает лицо при открытии. В сети японца прозвали изобретателем «едва ли полезных устройств».
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Нам их не понять.