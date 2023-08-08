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В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся. У неё остался 4-х летний ребёнок

В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся. У неё остался 4-х летний ребёнок

Автор:
08 августа 2023 16:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   женщина   курьер   мигрант   электровелосипед   
2069
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А «гонщик» даже не оказал ей первой помощи и не вызвал «скорую».

20 июля на Нижней Красносельской улице женщина переходила дорогу и в неё врезался курьер на электровелосипеде. Скорость у «лихача» была приличной: женщина получила закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением. Вероятно, были и другие травмы.

А парень «дал газу» и скрылся.

32-летнюю женщину доставили в НИИ им.Склифосовского. Врачи пытались ей помочь, но безуспешно - 2 августа она скончалась. Кто теперь будет воспитывать её 4-летнего ребёнка - пока неизвестно. А 4 августа полицейские задержали 22-летнего «гонщика»-курьера. На него возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО.

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Метки: Видео   Москва   женщина   курьер   мигрант   электровелосипед   
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14  комментариев
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3k
Бровеносец в потёмках Час назад
Эти курьеры в городах превратились в серьёзную проблему, наравне с таксистами. Что те, что эти носятся, не соблюдая никаких правил. Посмотреть на их такси эконом-класса - на машинах живого места нет, битые-перебитые. И эти верблюды гоняют по тротуарам, как по шоссе. И ведь решение-то на поверхности - перестать пользоваться курьерскими службами. Народ совсем обленился, поднять свою жопу и спуститься в магазин у дома? Вот ещё, не барское это дело, я доставку закажу. А то, что этот чурка немытый пока едет, свои грабли может в заказ сунуть на предмет схомячить чего-нибудь - так глаз не видит, желудок не страдает.
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12k
кот базилий 9 минут назад
Вот бегали они с этими коробками на спине и йух с ними , нет давай на лесопеды-самокаты посадим дикарей. Жрите эти "доставки" в которых они грязными руками копаются... приятного аппетита!
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4k
Артур 18 минут назад
Переломы костей ног стали причиной смерти?????
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26k
Matrosskin 24 минуты назад
отхвачу минусов от ботов, но пофиг. Как ловко перекинута тема с реального виновника всех этих происшествий с курьерами (таксистами да и подобным людом) на "мигрант черножопый". Глаза то откройте - наши курьеры нихрена не лучше. И некурьеры -самокатчики тоже ( там вообще наверное процентов 95-99 % "белых"), туда же и кикшеринги/каршеринги. Примеров происшествий "сбил и скрылся" - ну постоянно. Дело значит не в "черножопости".
А ларчик прост - их работодатель никак не контролирует безопасность окружающих при выполнении работы их работниками. Да ещё и при этом даже призрачную ответственность с себя снимает - " мы же просто агрегаторы, это не к нам. А к кому? Ну к ООО "Рога и копыта", зарегеном в селе Задрищево, с уставным капиталом в 500 рЭ. Вот претензии к ним. А мы тут просто."
Вот когда с того же Яндекса начнут трясти напрямую все компенсации и убытки пострадавших, а уж потом пусть он разбирается со своими "агрегатами" - тут и подумают, какие должны быть требования к персоналу, и к режиму их работы, кстати , тоже. Когда с "ДебилМобиля" и подобных в первую очередь стрясут все штрафы и убытки, а уж потом - пусть он и разбирается, как появляются левые аккаунты, и почему у них за рулём столько алконавтов и нариков, и что с этим делать. Самокат прокатный сбил ? Вопросы напрямую к компании - почему они не ограничивают скорость ( и не следят за поведением своих пользователей)
На дворе 21 век, эра всякого рода маячков, отследить ТС/курьера, в том числе и стиль его передвижения - ну вообще не проблема технически. Работаю в компании, где много корпоративных авто. И попробуй только на этом авто превысь скорость - задолбаешься писать объяснительные. Много торможений/ поворотов с перегрузкой - пиши объяснительную, и идёшь на курсы. Кстати - второй раз идёш на эти курсы уже за свои или давай досвидания. Т.е. нет проблемы отследить, есть проблема - бизнесу пох. Потому что деньги, ну и клиентов часть потеряется. Клёво же - ни за что не отвечать, набирать самых обсосов, подгонять рублём тех же курьеров, а если что не так - а, так это мигранты виноваты, да. Виноваты, тут вопросов нет, но - а что, только они ?
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37k
russger Полчаса назад
Когда уже подобных чуркобанов начнут всей семьёй накуй высылать в родной аул? Что в России, что в Европе.
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−9
Pyramid Head 38 минут назад
таких только кидать диким свиньям на растерзание
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7k
tamin Час назад
Запретить электровелосипеды нахрен. Так же самокаты весом больше 25 кг. А курьеры на электровелосипеды задолбали. Счёт и пох им на все
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16k
Shtoppi Час назад
долбанная обезьяна! зачем их вообще задерживают - таких, бл_ть, утилизировать сразу надо, а не сажать за забор, на довольствие за счет налогоплательщиков.
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12k
Rus77 Час назад
Ослоё6 и выродок тупой!!!
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964
ruslan d Час назад
На первый взгляд вроде не сильно задел , а такие травмы ...
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3k
Lexx Час назад
Так он же работать приехал, а не "скорые" вызывать. Мы же без черножопых и грязью зарастём, и с голоду помрём, давайте их ещё больше.
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August

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