В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся. У неё остался 4-х летний ребёнок

А «гонщик» даже не оказал ей первой помощи и не вызвал «скорую».
20 июля на Нижней Красносельской улице женщина переходила дорогу и в неё врезался курьер на электровелосипеде. Скорость у «лихача» была приличной: женщина получила закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением. Вероятно, были и другие травмы.
А парень «дал газу» и скрылся.
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32-летнюю женщину доставили в НИИ им.Склифосовского. Врачи пытались ей помочь, но безуспешно - 2 августа она скончалась. Кто теперь будет воспитывать её 4-летнего ребёнка - пока неизвестно. А 4 августа полицейские задержали 22-летнего «гонщика»-курьера. На него возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО.
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А ларчик прост - их работодатель никак не контролирует безопасность окружающих при выполнении работы их работниками. Да ещё и при этом даже призрачную ответственность с себя снимает - " мы же просто агрегаторы, это не к нам. А к кому? Ну к ООО "Рога и копыта", зарегеном в селе Задрищево, с уставным капиталом в 500 рЭ. Вот претензии к ним. А мы тут просто."
Вот когда с того же Яндекса начнут трясти напрямую все компенсации и убытки пострадавших, а уж потом пусть он разбирается со своими "агрегатами" - тут и подумают, какие должны быть требования к персоналу, и к режиму их работы, кстати , тоже. Когда с "ДебилМобиля" и подобных в первую очередь стрясут все штрафы и убытки, а уж потом - пусть он и разбирается, как появляются левые аккаунты, и почему у них за рулём столько алконавтов и нариков, и что с этим делать. Самокат прокатный сбил ? Вопросы напрямую к компании - почему они не ограничивают скорость ( и не следят за поведением своих пользователей)
На дворе 21 век, эра всякого рода маячков, отследить ТС/курьера, в том числе и стиль его передвижения - ну вообще не проблема технически. Работаю в компании, где много корпоративных авто. И попробуй только на этом авто превысь скорость - задолбаешься писать объяснительные. Много торможений/ поворотов с перегрузкой - пиши объяснительную, и идёшь на курсы. Кстати - второй раз идёш на эти курсы уже за свои или давай досвидания. Т.е. нет проблемы отследить, есть проблема - бизнесу пох. Потому что деньги, ну и клиентов часть потеряется. Клёво же - ни за что не отвечать, набирать самых обсосов, подгонять рублём тех же курьеров, а если что не так - а, так это мигранты виноваты, да. Виноваты, тут вопросов нет, но - а что, только они ?