В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся. У неё остался 4-х летний ребёнок

32-летнюю женщину доставили в НИИ им.Склифосовского. Врачи пытались ей помочь, но безуспешно - 2 августа она скончалась. Кто теперь будет воспитывать её 4-летнего ребёнка - пока неизвестно. А 4 августа полицейские задержали 22-летнего «гонщика»-курьера. На него возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО.