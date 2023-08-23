Как на самом деле выглядели улыбки звёзд пока не вмешались стоматологи

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Звёздам в силу профессии надо быть идеальными. За ними всегда пристально следит публика. Потому кадры с кривыми или плохими зубами могут всё испортить. Перед вами знаменитости, которые прибегли к помощи стоматологов ради Голливудской улыбки.
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