FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7896 постов • 885 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как на самом деле выглядели улыбки звёзд пока не вмешались стоматологи

Как на самом деле выглядели улыбки звёзд пока не вмешались стоматологи

Автор:
23 августа 2023 11:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   зубы до и после   зубы звезд   улыбка звезд   фото   фото до и после   шоу бизнес   
1367
13

Звёздам в силу профессии надо быть идеальными. За ними всегда пристально следит публика. Потому кадры с кривыми или плохими зубами могут всё испортить. Перед вами знаменитости, которые прибегли к помощи стоматологов ради Голливудской улыбки.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: звезды   знаменитости   зубы до и после   зубы звезд   улыбка звезд   фото   фото до и после   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
АнтонПолднев Час назад
У всех новомодные виниры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD 54 минуты назад
№№2 и 3, все фотки уже с вмешательством. просто, слева процесс, справа - результат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Михаил Рябов Час назад
Деми Мур очень сильно поменялась после операции на зубы. Ну хотя что тут удивляться - у людей есть бабки, могут себе позволить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Час назад
И что? У людей появляются деньги-люди вкладываются в свою внешность. В чем смысл поста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55301



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На видео попала эпичная "схватка" ленивца и оцелота
На видео попала эпичная "схватка" ленивца и оцелота
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Набирающие популярность в сообществах
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
В Санкт-Петербурге родился ребенок размером с ладошку
В Санкт-Петербурге родился ребенок размером с ладошку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#ДТП#авто аварии#Прикол#история#забавно#знаменитости#шоу бизнес#СССР
#Юмор#автомир#аварии#Автовсячина#люди#Россия#Приколы#картинки#в мире#улыбнуло
#машина#интересное#интересно#животные#подборка#дети#США#кино#позитив#Ynews
В Санкт-Петербурге родился ребенок размером с ладошку В Санкт-Петербурге родился ребенок размером с ладошку Как в детстве и сейчас выглядят отечественные и зарубежные звёзды Как в детстве и сейчас выглядят отечественные и зарубежные звёзды Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей 20 самых коротких и долгих браков звёзд 20 самых коротких и долгих браков звёзд 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей

На что жалуетесь?

Вернуться