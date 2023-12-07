«Брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах»: в Госдуме заявили, что за сегодняшнюю стрельбу в учебном заведении несут ответственность местные власти

Как выяснилось, в школе не работала рамка металлоискателя и девушка принесла с собой ружьё в тубусе.

Почему открыла огонь - неизвестно. Вероятных гипотез две: травля одноклассниками и ревность к парню из класса. С этим разбираются силовики.