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«Брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах»: в Госдуме заявили, что за сегодняшнюю стрельбу в учебном заведении несут ответственность местные власти

«Брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах»: в Госдуме заявили, что за сегодняшнюю стрельбу в учебном заведении несут ответственность местные власти

Автор:
07 декабря 2023 14:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   брянск   девочка   одноклассники   подросток   ревность   ружье   стрельба   травля   школа   
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Депутат Останина заявила, что вопросы об охране школ уже были, но ими никто не занимался.

Сегодня случилась беда. 14-летняя девушка пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по одноклассникам. Убила сверстницу, тяжело ранила другого парня (он в реанимации) и ещё четверых ребят. После этого покончила с собой.

Парня из реанимации в ближайшее время перевезут спецбортом в Москву для дальнейшего лечения.

На допрос увезли папашу стрелявшей девушки - 53-летний ЧОПовец хранил ружьё в сейфе. Вероятно, дочь украла у него ключи. Теперь ему может грозить уголовка за халатное хранение оружия.

Также на допрос забрали директора школы. Она руководила учебным заведением с 2017 года и нареканий к её работе не было.

А на месте стрельбы работают следователи и криминалисты.

Как выяснилось, в школе не работала рамка металлоискателя и девушка принесла с собой ружьё в тубусе.

Почему открыла огонь - неизвестно. Вероятных гипотез две: травля одноклассниками и ревность к парню из класса. С этим разбираются силовики.

Трагедию в школе обсуждали и на высшем уровне. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что брянские власти должны были заранее обеспечить безопасность в школах. По её словам, такой вопрос поднимался ещё в 2021 году, но тогда ей сказали, что не хватает росгвардейцев. И вот чем это закончилось.

Я бы вопрос о безопасности в школах задала не только местным властям. Почему у нас в приграничных регионах не обеспечена безопасность школ и детских садов? Должно быть тройное усиление этих организаций, - добавила депутат.

Запрос об усилении охраны приграничных районов направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Также ситуацию тщательно разберут на очередном заседании Госдумы. Чем закончатся все эти обсуждения и что сделают, чтобы больше такого не повторялось - пока не сообщают.

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Метки: Видео   брянск   девочка   одноклассники   подросток   ревность   ружье   стрельба   травля   школа   
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34  комментария
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226
Андрей Л 2 часа назад
Какие лощёные управленцы. Некогда им было за буллингом смотреть, да и слово это буржуйское. А вот на шторы судя по убранствам собирали регулярно.
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9k
mbr 10 минут назад
ну п....ц, т.е. телевизор, интернет гонит волну агрессии, с утра до вечера идёт реклама "опущенных пацанов".. кровь, говно кишки из телевизора, "децкий" телеканал "карулесь" с утра до вечера показывает голливудское дерьмо про то как надо ненавидеть друг друга...
министр х..р знает какого просвещения весь с головой в цифровизации и прочих сферумах..

Вместо того чтобы заниматься воспитанием, просвещением, пропагадной дружбы, надёжности, верности делу они сейчас будут устанавливать тюремные порядки в школах..
д.б...
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372
Денис Веселов 18 минут назад
Ха, скоро в школах , шмон будет по-круче чем на особом.
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666
Вальдемар 20 минут назад
Ну если бы не застрелилась дальше бы учиться продолжила. Онаж ребенок! Все вокруг виноваты. Еще бы какой нить паразит абудсмен приехал и покудахтал бы о том что права ребенка должны быть защищены. Виноваты на выбор:
1) Школа
2) Сериал "Слово пацана"
3) Социальные сети
4) Компьютерные игры
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1k
Vasiliy 23 минуты назад
Дерьмо случается. И никакие рамки или турникеты безопасности тут не добавят. Ну как рамка или турникет может остановить человека с дробовиком? Тут тогда вышки с пулемётами нужно ставить и вход сквозь глухой простреливаемый коридор по одному. Но даже тогда пропускная система будет собирать толпу перед входом, и в эту толпу любой желающий может пострелять.
Что может снизить число жертв в такой ситуации? - вооружённый пост. Пост который будет оперативно реагировать на стрельбу
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6
Vladimir Bulatov Полчаса назад
А теперь выживших надо судить за буллинг и доведения до самоубийства!!!! По другому никак!!!
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1k
Катрин Полчаса назад
Останину надо уволить, еще та вражина...
А днпутаты... они как всегда все бросят на уровень регионов...
А они откуда деньги возьмут на охрану?
И что охранник скажет вот такой девахе с тубусом? Пришла, принесла чертежи..
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9k
Дмитрий 37 минут назад
Попрут мэра города! Ой попрут! Уже столько раз этих нападений было и ничего не сделано в школе! Кто там у них мэр? Одно место сейчас у него пылать должно!
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2k
Сергей 40 минут назад
Даешь досмотр как в аэропорту , , со сниманием ботинок, в каждую школу!
Причем тут директор? И как могла охрана , например , предотвратить теракт?
Ключевой момент здесь-тщательный досмотр , каждого входящего в школу. Взрослый, ребенок, все до трусов..Ибо каждый может принести нож, например и зарезать пару человек.
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2k
Алексей Гулевич 42 минуты назад
вопрос поднимался, задавался ..... да какие же вы хорошие власти, аж медаль дать хочется за такое ..... просто подняли вопрос и не разбирались что почему куда и как .... там тоже также ответили "не хватает гвардейцев" .... всё ? работа чина окончена поднятием вопроса? ... и бровки нарисовать
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40
Трерг 44 минуты назад
Рамка [мат] не нужна при таком потоке школьников, там [мат], надо акведук!!, я пришел справку отдать, а охранник тупо открывает воротину и пжалста , [мат] и поток школоты на уроки. Не успел на урок, двойку сразу ставят, таковы стандарты. Идиоты в министерстве с такими стандартами сидят. Папашу надо за яйца брать, несовершеннолетнюю обучил владению оружием и с какой целью, защита, самооборона, атака....
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8k
vasilykopkov 46 минут назад
Проблема в том, что учителя сейчас не учат, и тем более, не воспитывают, а "оказывают образовательные услуги". Они как правило, даже не знают о том, что в классе кого-то травят. И это, к стати, в их должностные обязанности не входит. Да и как обнаружить т.н. интернет-булинг?
Травля и в советское время происходила по-тихому, но тогда школой хотя бы декларировались воспитательные цели, хотя бы пытались воспитывать "коллективизм и чувство локтя" и т.п.
Винить в данном случае, я считаю особо некого, так система образования построена - разве что тех, кто её построил. Ну и родителей неплохо бы спросить - когда они последний раз с ребёнком разговаривали? И как допустили, что она взяла ружьё из дома?

PS Даже если бы там была рамка и охранник, он же не вооружён, она могла достать ружьё при нем, никакой дурак под пулю не полезет.
Прошла бы мимо и сделала бы, что задумала...
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10k
МихА 53 минуты назад
***Чем закончатся все эти обсуждения и что сделают, чтобы больше такого не повторялось пока не сообщают. *** Да нихера не сделают, как сидели на жопах ровно так дальше и будут сидеть,,, всем им па.ху.ю!!!
"Казанского стрелка" Ильназа Галявиева было мало? Получите добавку.
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429
Александр 55 минут назад
Ужасная трагедия... Травля в школе к чему угодно может привести, но как минимум классный руководитель, ДОЛЖНА следить за этим, прямая обязанность!
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5
Игорелл а 55 минут назад
Сколько за этот год таких уже случаев было???????
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5
Игорелл а 59 минут назад
Какого хрена? Если в школах стреляют уже давно надо было металлоискатели поставить и такие,что б проходили через них,а не в руки выдали ленивым охранникам за копейки работающим.... Кто ответит и за то,что не в одной школе ни хрена не сделано что б обезопасить наших детей?кто вернёт теперь упаси Господи тех,кого застроили!

И ещё вопрос от куда эти видосы,это в школе жесть а тупые подростки за телефоны схватились снимать тик токи? Бляха муха совсем с этими интернета или и телефонами отупели..зато и стреляют
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5
Игорелл а владимир Полчаса назад
И рамка нужна в школах и запрет на хранения оружия дома..охотник? Вот оружие где-то хранится,ты туда приезжаешь,официально выбираешь и после охоты туда же привозишь под печень и официально,а не дома
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20k
scorpick Час назад
Как обычно, сейчас в борьбе с эпидемией диареи закроют туалеты. Девчонку затравили, но виновата в этом рамка. Учителям вообще пофиг, что происходит в коллективах классов. Рамка у них не работала...
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227
Ли Харви Освальд Час назад
Ну всё, виновные назначены, расходимся до следующей стрельбы
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939
Sexxxton Час назад
Буллинг и дедовщина, это те вещи, на которые, пока беда не случится, стараются не обращать внимание. Сейчас накажут не причастных, а проблема останется.
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27k
ПаганецЪ Час назад
Пока в школах будет проводиться политика "невынесения сора", пока чиновники (а директор школы - это чиновник) будут прикрывать свою жопу замалчиванием, ничего не изменится.
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1k
StoneWolf Час назад
Да тут начиная с учителей, соц педагогов и директора школы надо трясти и сажать за халатность и равнодушие. Они в первую очередь педагоги, но как показывает практика что случаи травли игнорятся или замалчиваются что сейчас, что 20 лет назад когда я школу заканчивал. Жаль убитую, жаль раненного парнишку. Только бы выжил. Да полетят в меня камни, но мне жаль и ту девочку, что пришла с ружьём. Сейчас уже в свои 36 я понимаю что проблему можно было решить иначе.
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28
Konstantyn StoneWolf 14 минут назад
Вот не хотел я ввязываться ни с кем в дискурсии, но вот по поводу учителей -ВАМ, уважаемый, вопрос, ВАШУ жену-учителя, ученичек с быдловской наглой мордой на три буквы при ВАС не посылал? А на претензии - типа как ты с учителем разговариваешь, ответ - и че , еб..ря своего натравишь? Знаете, слава Богам у жены в школе охрана таки есть, охранник удержал, сказав - несовершеннолетний, дебил, да и не докажешь ничего. А мамаше его вообще пофиг - даже охранник этого паршивца знает. Соррь, если что не так сказал, родителей за детей спрашивать надо.
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