«Брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах»: в Госдуме заявили, что за сегодняшнюю стрельбу в учебном заведении несут ответственность местные власти

Депутат Останина заявила, что вопросы об охране школ уже были, но ими никто не занимался.
Сегодня случилась беда. 14-летняя девушка пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по одноклассникам. Убила сверстницу, тяжело ранила другого парня (он в реанимации) и ещё четверых ребят. После этого покончила с собой.
Парня из реанимации в ближайшее время перевезут спецбортом в Москву для дальнейшего лечения.
На допрос увезли папашу стрелявшей девушки - 53-летний ЧОПовец хранил ружьё в сейфе. Вероятно, дочь украла у него ключи. Теперь ему может грозить уголовка за халатное хранение оружия.
Также на допрос забрали директора школы. Она руководила учебным заведением с 2017 года и нареканий к её работе не было.
А на месте стрельбы работают следователи и криминалисты.
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Как выяснилось, в школе не работала рамка металлоискателя и девушка принесла с собой ружьё в тубусе.
Почему открыла огонь - неизвестно. Вероятных гипотез две: травля одноклассниками и ревность к парню из класса. С этим разбираются силовики.
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Трагедию в школе обсуждали и на высшем уровне. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что брянские власти должны были заранее обеспечить безопасность в школах. По её словам, такой вопрос поднимался ещё в 2021 году, но тогда ей сказали, что не хватает росгвардейцев. И вот чем это закончилось.
Я бы вопрос о безопасности в школах задала не только местным властям. Почему у нас в приграничных регионах не обеспечена безопасность школ и детских садов? Должно быть тройное усиление этих организаций, - добавила депутат.
Запрос об усилении охраны приграничных районов направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Также ситуацию тщательно разберут на очередном заседании Госдумы. Чем закончатся все эти обсуждения и что сделают, чтобы больше такого не повторялось - пока не сообщают.
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министр х..р знает какого просвещения весь с головой в цифровизации и прочих сферумах..
Вместо того чтобы заниматься воспитанием, просвещением, пропагадной дружбы, надёжности, верности делу они сейчас будут устанавливать тюремные порядки в школах..
д.б...
1) Школа
2) Сериал "Слово пацана"
3) Социальные сети
4) Компьютерные игры
Что может снизить число жертв в такой ситуации? - вооружённый пост. Пост который будет оперативно реагировать на стрельбу
А днпутаты... они как всегда все бросят на уровень регионов...
А они откуда деньги возьмут на охрану?
И что охранник скажет вот такой девахе с тубусом? Пришла, принесла чертежи..
Причем тут директор? И как могла охрана , например , предотвратить теракт?
Ключевой момент здесь-тщательный досмотр , каждого входящего в школу. Взрослый, ребенок, все до трусов..Ибо каждый может принести нож, например и зарезать пару человек.
Еще раз, как бугай при входе может защитить от огнестрельного оружия..?Я бы его первого пристрелил..
Она и перед входом могла стрельбу начать.
Как раз, там люди столпятся.
Хотя как мог отец ожидать такого от девчонки в 14 лет...?
Впрочем манера одеваться, в берцы, черную футболку и черные штаны свойственна депрессивным подросткам..
Травля и в советское время происходила по-тихому, но тогда школой хотя бы декларировались воспитательные цели, хотя бы пытались воспитывать "коллективизм и чувство локтя" и т.п.
Винить в данном случае, я считаю особо некого, так система образования построена - разве что тех, кто её построил. Ну и родителей неплохо бы спросить - когда они последний раз с ребёнком разговаривали? И как допустили, что она взяла ружьё из дома?
PS Даже если бы там была рамка и охранник, он же не вооружён, она могла достать ружьё при нем, никакой дурак под пулю не полезет.
Прошла бы мимо и сделала бы, что задумала...
"Казанского стрелка" Ильназа Галявиева было мало? Получите добавку.
Ну и конечно ,педагог, за время проведенное на уроке, может решить все психологические проблемы класса...Ведь у нее множество , для этого рычагов..Например замчание в дневник может написать, или двойку поставить..А забыл, может открыть огонь на поражение еще, если есть свое оружие..
И ещё вопрос от куда эти видосы,это в школе жесть а тупые подростки за телефоны схватились снимать тик токи? Бляха муха совсем с этими интернета или и телефонами отупели..зато и стреляют