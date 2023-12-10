«У меня было три ребёнка, осталось два»: отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе, обвинили в доведении до самоубийства и он расплакался в зале суда

Следствие считает, что мужчина применял к детям физическое и психологическое насилие.
На этой неделе в брянской школе прогремели выстрелы. Ученица 8 класса Алина Афанаскина пришла на урок, достала украденное у отца ружьё и устроила стрельбу. Одну девочку убила, пятерых ранила, после этого застрелилась. Её сестра-близнец была в том же классе, она не пострадала.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что родственники застреленной девочки получат миллион рублей, 500 тысяч выплатят тем, чьи дети получили тяжёлые ранения, и 300 тысяч - за лёгкие.
По делу о стрельбе в школе допрашивали директора учебного заведения:
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И завхоза. По словам последней: «Рамка (металлоискателя) в школе была, но указаний включать её не было». Даму отправили под домашний арест.
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Арестовали директора ЧОПа, которое курировало эту школу и охранника, дежурившего в тот день. Им грозит до 10 лет.
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Также арестовали и отправили на 2 месяца в СИЗО и отца Алины Афанаскиной. Изначально его обвиняли в халатном хранении оружия - дочь каким-то образом стащила у него ключи от сейфа и стащила дробовик. Теперь же следствие изучило дневник подростка и подозревает, что в трагедии может быть виновен и её отец. На суде мужчина заявил, что никогда не делал различий между детьми и всех любил одинаково.
Как так можно - любить одного ребенка и не любить другую? Я жил только ради дочерей… Всегда все им покупал. Шли покупать велосипеды - они только цвета разные выбирали. Я очень рад был, что у меня дети родились после такого перерыва! И вдруг такое… Такое впечатление, что мою девочку зомбировали, какой-то код ей влили в голову.
Обе дочери всегда равны были для меня, если давал одной дочери 10 тысяч, то и другой тоже. Никогда они не были раздеты, голодны, никогда я и не поменял по отношению к дочерям насилие - это было просто невозможно. Но последний год был тяжёлый. Словно что-то произошло. Хлопанье дверями, огрызания постоянные, я не знал, что делать.
Почему так случилось - не понимает. Когда его стали спрашивать о дочерях, мужик заплакал. Сказал, что на похороны ребёнка его не отпустили.
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По мнению мужчины, кто-то втёрся к Алине в доверии и довёл её до беды.
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Ну а следователи считают, что он жестоко обращался с дочерью и «систематически унижал её человеческое достоинство». На данный момент, отцу девушки-стрелка грозит до 17 лет тюрьмы.
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но стрелять она пошла не в отца
А в тех, кто над ней издевался........
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а детей - в детдом сдайте