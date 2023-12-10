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«У меня было три ребёнка, осталось два»: отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе, обвинили в доведении до самоубийства и он расплакался в зале суда

«У меня было три ребёнка, осталось два»: отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе, обвинили в доведении до самоубийства и он расплакался в зале суда

Автор:
10 декабря 2023 18:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   брянск   девочка   лтец   подросток   следствие   стральба   убийство   ученица   школа   
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Следствие считает, что мужчина применял к детям физическое и психологическое насилие.

На этой неделе в брянской школе прогремели выстрелы. Ученица 8 класса Алина Афанаскина пришла на урок, достала украденное у отца ружьё и устроила стрельбу. Одну девочку убила, пятерых ранила, после этого застрелилась. Её сестра-близнец была в том же классе, она не пострадала.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что родственники застреленной девочки получат миллион рублей, 500 тысяч выплатят тем, чьи дети получили тяжёлые ранения, и 300 тысяч - за лёгкие.

По делу о стрельбе в школе допрашивали директора учебного заведения:

И завхоза. По словам последней: «Рамка (металлоискателя) в школе была, но указаний включать её не было». Даму отправили под домашний арест.

Арестовали директора ЧОПа, которое курировало эту школу и охранника, дежурившего в тот день. Им грозит до 10 лет.

Также арестовали и отправили на 2 месяца в СИЗО и отца Алины Афанаскиной. Изначально его обвиняли в халатном хранении оружия - дочь каким-то образом стащила у него ключи от сейфа и стащила дробовик. Теперь же следствие изучило дневник подростка и подозревает, что в трагедии может быть виновен и её отец. На суде мужчина заявил, что никогда не делал различий между детьми и всех любил одинаково.

Как так можно - любить одного ребенка и не любить другую? Я жил только ради дочерей… Всегда все им покупал. Шли покупать велосипеды - они только цвета разные выбирали. Я очень рад был, что у меня дети родились после такого перерыва! И вдруг такое… Такое впечатление, что мою девочку зомбировали, какой-то код ей влили в голову.

Обе дочери всегда равны были для меня, если давал одной дочери 10 тысяч, то и другой тоже. Никогда они не были раздеты, голодны, никогда я и не поменял по отношению к дочерям насилие - это было просто невозможно. Но последний год был тяжёлый. Словно что-то произошло. Хлопанье дверями, огрызания постоянные, я не знал, что делать.

Почему так случилось - не понимает. Когда его стали спрашивать о дочерях, мужик заплакал. Сказал, что на похороны ребёнка его не отпустили.

По мнению мужчины, кто-то втёрся к Алине в доверии и довёл её до беды.

Ну а следователи считают, что он жестоко обращался с дочерью и «систематически унижал её человеческое достоинство». На данный момент, отцу девушки-стрелка грозит до 17 лет тюрьмы.

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Метки: Видео   брянск   девочка   лтец   подросток   следствие   стральба   убийство   ученица   школа   
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92k
Херанука Паибалу Час назад
Знаю одну простую вещь - ЕСЛИ БЫ ОТЕЦ ДОВЕЛ ШКОЛЬНИЦУ ДО САМОУБИЙСТВА - ТО ИМЕННО ЕГО ОНА БЫ И ЗАСТРЕЛИЛА
.
но стрелять она пошла не в отца
А в тех, кто над ней издевался........
.
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4k
Alexbux1 4 минуты назад
Ну да, назначить виновных, сразу после событий почитав, что пишут была мысль , что отцу ребенка докучи чего прикрутят, ибо 2 года за халатное хранение это максимум, нашли статью поинтересней, и главное с такой формулировкой очень удобно натягивать сову на глобус, наше кривосудие в этом давно поднаторело.
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2k
Alexander Gorn 15 минут назад
Классическое "разберемся, кто виноват, и накажем кого попало". Потому что тех, кто на самом деле виноват, наказывать ну никак нельзя: одни - "они же дети", другие - "они же начальство".
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13k
кот базилий Полчаса назад
Кого то надо публично наказать - прально охрана школы виновата. Они что - вертухаи зоновские?Папу надо натянуть - чтоб ружо не бросал без надзора.
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104
Александр 37 минут назад
Отец якобы «систематически унижал её человеческое достоинство», и ему грозит 17 лет. Логично, что тогда он бы и был убит. Но пострадали одноклассники, которые скорее всего «систематически унижали её человеческое достоинство», значит их и нужно судить, так что ли получается ?
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4k
Бровеносец в потёмках 47 минут назад
На основании чего следствие пришло к такому выводу, что отец виновен не только в том, что посторонний человек имел доступ к оружию, но и в доведении до самоубийства? Рядовые сотрудники, вроде охранницы и завхоза тоже незаслуженно попали под раздачу. Они исполнители, делают то, что укажет начальство. В школах есть должность зам.директора по безопасности, почему о нём нет ни слова? Рамка и пропускной режим находятся в его прямом ведении, не знать о том, работает эта рамка, или нет он не мог.
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9k
Бритва 57 минут назад
как насчитали 17 лет?
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