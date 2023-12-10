«У меня было три ребёнка, осталось два»: отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе, обвинили в доведении до самоубийства и он расплакался в зале суда

Также арестовали и отправили на 2 месяца в СИЗО и отца Алины Афанаскиной. Изначально его обвиняли в халатном хранении оружия - дочь каким-то образом стащила у него ключи от сейфа и стащила дробовик. Теперь же следствие изучило дневник подростка и подозревает, что в трагедии может быть виновен и её отец. На суде мужчина заявил, что никогда не делал различий между детьми и всех любил одинаково.

Как так можно - любить одного ребенка и не любить другую? Я жил только ради дочерей… Всегда все им покупал. Шли покупать велосипеды - они только цвета разные выбирали. Я очень рад был, что у меня дети родились после такого перерыва! И вдруг такое… Такое впечатление, что мою девочку зомбировали, какой-то код ей влили в голову. Обе дочери всегда равны были для меня, если давал одной дочери 10 тысяч, то и другой тоже. Никогда они не были раздеты, голодны, никогда я и не поменял по отношению к дочерям насилие - это было просто невозможно. Но последний год был тяжёлый. Словно что-то произошло. Хлопанье дверями, огрызания постоянные, я не знал, что делать.

Почему так случилось - не понимает. Когда его стали спрашивать о дочерях, мужик заплакал. Сказал, что на похороны ребёнка его не отпустили.