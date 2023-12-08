«Она мечтала спасать людей»: мама убитой в Брянске школьницы рассказала о вчерашней трагедии

По словам женщины, её погибшая дочь дружила с подростком, устроившим стрельбу.
Новости о жутком случае в брянской школе облетелю всю Россию. Ученица 8 класса пришла на урок биологии с отцовским ружьём наперевес и устроила стрельбу. Убила одноклассницу, ещё пятерых ранила, после этого покончила с собой.
Потом началось разбирательство и к делу сразу притянули отца стрелявшей девушки. Ружьё у него хранилось в сейфе, было и разрешение на владение оружием. Скорее всего, подросток просто стащила ключи от оружейного шкафа. Теперь мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за халатность в хранении огнестрельного оружия. Также уголовное дело завели из-за того, что на входе в школу не работала рамка металлоискателя. Задержали охранника учебного заведения (вернее, охранницу, там дежурила женщина) и гендира ЧОПа, который курировал эту школу.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз:
Вместе со специалистами Минздрава России посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие в сегодняшней трагедии дети. Поговорили с врачами, пообщались с родителями ребят. Брянские медики оказали всю необходимую квалифицированную помощь. Жизни детей ничего не угрожает.
По поручению Министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжёлое.
Ну а журналисты каким-то образом нашли мать убитой девочки и даже смогли с ней пообщаться. Женщина убита горем и на неё страшно смотреть - но всё же она смогла сказать пару слов о вчерашней трагедии:
Они общались, на дне рождения друг друга приглашали. Учительница сказала, что Алина стреляла хаотично. Просто Маша стояла первая, и основной удар на неё пошел. Попало ей в плечо, в легкое, артерию. У Маши день рождения 27 декабря. Я спрашивала, кого она будет приглашать. Она мне сказала, что Алину. Дочь со всем дружила, со всеми общалась, она неконфликтная, мечтала стать врачом и спасать людей.
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Расследование вчерашней стрельбы продолжается. Вскоре наконец-то станут известны её мотивы. Основная версия - девочку травили в школе, но это уже должны установить силовики.
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Это не журналисты, а журналюги! Беспринципные ублюдки! Как вообще может хватить духу подойти и задавать вопросы матери ребенка, которого убили меньше суток назад!? Стервятники!
Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжёлое.
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Пусть гонит к хе*рам своих спичпрайтеров .
Писали, что, со слов детей, она была тихая, ни с кем особо не общалась. Если педагоги будут ещё проводить беседы с теми кто просто тихий, то им работать будет некогда. Им бы сладить с теми кто срёт на всех и всё и которые делают что хотят и когда хотят. А сейчас таких стало просто огромное количество. Да учителя молятся, что есть хоть несколько тихих и адекватных детей.
2. Естественно потянули охранницу и начальника ЧОО. Вопрос. За что? Что охранница должна была сделать? Девочка не шла по коридору в балаклаве, в поясе шахида и с Калашниковым наперевес. Оружие лежало в обычном ученическом тубусе. Начальник ЧОО объяснил, что рамка работала. Просто она работает определённым образом. Надо ли установить рамки, как в аэропорту, которые распознают оружие, взрывчатку и пр.? Вряд ли это в компетенции начальника ЧОО.
Единственное за что можно можно притянуть охранницу, это за то (опять же по информации из интернета), что она нажала тревожную кнопку, когда всё уже закончилось. Хотя, я думаю, что хронометраж события там был такой, что ни одна служба супер быстрого реагирования не успела бы приехать до развязки.
3. Конечно же потянули отца. Вопрос тот же. За что? Нарушение правил хранения? В чём заключается? Оружие было в сейфе? В сейфе. Под замком? Конечно. Поверьте участковые сейчас очень тщательно следят за правилами хранения. Особенно в приграничных регионах. Сам живу в 50км от границы.
А где лежат ключи дети знают ВСЕГДА. Я всегда знал где отец держал ключи. И сейчас знаю, хотя уже 25 лет живу отдельно, а родители 3 квартиры сменили. И мой сын знал, где я ключи держу. Это не значит, что они у меня сверху на сейфе лежат. Просто это семья. 24/7 совместное проживание. Это само собой происходит. А если девочка планировала акцию заранее, то вообще говорить не о чем. Живя в семье выпасти отца никакого труда не составляет.
Его конечно можно притянуть, если оружие хранилось в заряженном состоянии. Как это доказать? По мне - никак. Но это уже дело следователей. Будет команда - докажут.
3. "Они были подружками. Она её собиралась на день рождения приглашать". Вообще ничего не значит. Посмотрите для примера Следствие вели, серия называется "Джульетта и Джульетта". Две девочки были подружками не разлей вода. Но однажды обе влюбились в молодого учителя пения. Он ответил взаимностью только одной (естественно). И тогда вторая затаила смертельную злобу. Она не убила сразу. Она делала вид, что ничего не случилось. А сама вынашивала план. Причём девочки были своего рода противополжностями. Одна была активной, хохотушкой и т.д., а вторая тихоней. Вот убийцей оказалась вторая. Так что персонажа мужского пола я бы из истории не исключал.
Стремление всякого рода руководящих работников побыстрее найти крайнего и закрыть дело вполне понятно. Дело резонансное. Гремит на всю страну. Тут на отъе.бись не получится. Нужно кого-то посадить. Очень хотелось бы, чтобы в этом стремлении они не зашли слишком далеко.
Трагедия страшная. Родителям погибшей девочки терпения и соболезнования. Раненым скорейшего выздоровления.
- КАКИМ определённым образом? Она обязана реагировать на металл а не на конфеты. Не сработала, значит была неисправна.
А где лежат ключи дети знают ВСЕГДА
- Тогда зачем сейф если его твои жена или дети могут открыть когда захотят?
У меня то же есть сейф с огнестрелом. Один ключ лежит у ментов а второй у меня на связке с другими. Когда меня нет соответственно нет и ключей. Сделать оттиск? Возможно, но на замке останутся следы от не родного ключа. Таким образом я обезопасил своих родных и себя. Сложно?
Это есть везде, у подъезда, в армии, в лагерях, на зоне. Везде есть люди, которые ставят себя выше других и угнетают кого-то. Просто этой мразотке не повезло напоротся на сильного человека!
А пруфы ждать сидя на диване можешь до морковкиного заговенья!
И тролить не надо!
Не дай Бог такое никому
Не нужно натягивать сову на глобус.