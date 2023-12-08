«Она мечтала спасать людей»: мама убитой в Брянске школьницы рассказала о вчерашней трагедии

Вместе со специалистами Минздрава России посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие в сегодняшней трагедии дети. Поговорили с врачами, пообщались с родителями ребят. Брянские медики оказали всю необходимую квалифицированную помощь. Жизни детей ничего не угрожает.

По поручению Министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжёлое.