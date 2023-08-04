Внешние приметы хорошей жены у китайцев

Не удивляйтесь. Даже в современных реалиях у китайцев, как, впрочем, и у других азиатов, практически все сферы жизни связаны не только с материальным, но и с духовным миром. Огромное количество, казалось бы, повседневных предметов китайцы наделяют определенным смыслом и символизмом, к которым относятся со всей серьезностью и даже некоторым трепетом. С одной стороны, подобная зависимость от духовного мира пугает. В конце концов, нельзя же настолько доверять чему-то эфемерному, чему-то невидимому и даже неосязаемому.