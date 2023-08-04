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Внешние приметы хорошей жены у китайцев

Внешние приметы хорошей жены у китайцев

Автор:
04 августа 2023 07:55
Метки: Китай   в мире   девушки   жена   идеал   китайцы   люди   
1451
13

Как по мнению большинства китайцев должна выглядеть идеальная женщина, способная сделать своего мужа успешным и благополучным.

Не удивляйтесь. Даже в современных реалиях у китайцев, как, впрочем, и у других азиатов, практически все сферы жизни связаны не только с материальным, но и с духовным миром. Огромное количество, казалось бы, повседневных предметов китайцы наделяют определенным смыслом и символизмом, к которым относятся со всей серьезностью и даже некоторым трепетом. С одной стороны, подобная зависимость от духовного мира пугает. В конце концов, нельзя же настолько доверять чему-то эфемерному, чему-то невидимому и даже неосязаемому.

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А, с другой, дабы жизнь казалось чуть более разнообразной и интересной, человеку нужно во что-то верить. Просто у азиатов, а в нашем случае у китайцев, потребность в духовном мире неотъемлемо связана со всем материальным, что есть в их жизни, и эти два явления неделимы.

Особым духовным смыслов китайцы наделяют не только предметы и явления, но и внешние данные человека. Так, например, у жителей Поднебесной на полном серьезе существует убеждение, что в зависимости от того, как выглядит девушка, какой формы у нее нос, какой ширины лоб, зависит благосостояние ее будущего супруга.

Мы все прекрасно знаем, что в Китае существует культ красоты...причем, вполне определенной. Белоснежная кожа, точеная фигура, идеально-белые зубы, правильный овал лица, невысокий рост – все эти внешние особенности считаются признаками действительно красивой девушки. Однако быть красивой – не значит быть счастливой и уж тем более не значит обладать способностью делать счастливым находящего рядом мужчину.

Вообще в понимании китайцев «красивая женщина» и «женщина, которая счастлива в браке» - это два совершенно разных человека, во внешности которых также наблюдаются определенные различия. И, если для первой категории характерны все вышеперечисленные стандарты красоты, то для второй существуют свой стандарт, и это, так называемое, «лицо хорошей жены».

Как же, по мнению китайцев, должна выглядеть идеальная женщина, способная сделать своего мужа успешным и благополучным? Во-первых, никакого личика в форме сердечка – этим пусть гордятся юные незамужние китаянки. Для замужней женщины характерно круглое лицо с большим квадратным лбом и прямым высоким носом. Также для «лица хорошей жены» характерны пухлые щеки, красивая форма губ и большие глаза. Конечно, представить китаянку с большими глазами довольно сложно, но тем не менее...

К слову, все вышеперечисленные внешние приметы «хорошей жены» придуманы не просто так. Китайцы жить не могут без того, чтобы не наделить предмет или явление (а в нашем случае особенность внешности) каким-либо смыслом! Так и с «лицом хорошей жены»: если у девушки круглое лицо и широкий лоб, значит она является обладательницей большого доброго сердца.

Она коммуникабельна, легко вступает в контакт с новыми людьми и быстро заводит друзей. Такая девушка всегда придет на помощь, поддержит и поможет справиться с трудностями. Ее главное предназначение в качестве жены – оберегать и заботиться о своем супруге, находиться рядом с ним в любой, даже самой сложной ситуации, быть поддержкой и опорой.

Также важным фактором успеха в браке является форма носа «хорошей жены». Вы, возможно, удивитесь, но китайцы придерживаются мнения, что именно нос супруги определяет, насколько успешным будет брак и ожидает ли семью финансовое благополучие. Высокий прямой нос с ярко-выраженной переносицей означает, что его обладательница поспособствует активным карьерным продвижениям своего супруга. А если на носу у девушки еще и имеется горбинка, то ее партнеру обеспечен успех в бизнесе или собственном деле.

Как уже было сказано выше, пухлые щеки являются неотъемлемой приметой «лица хорошей жены», но если девушке повезло стать обладательницей пухлого округлого подбородка, это явный признак наличия у нее лидерских качеств, которые она проявит в семье. Девушки с круглым подбородком нравятся окружающим, вызывают доверие и симпатию. Из них получаются надежные, щедрые и верные жены, которые остаются со своим партнером на протяжении всей жизни.

Большие (в меру характерной для нации анатомии) глаза у «хорошей жены» являются символом добродушия, искренности и некоторой наивности. Однако, несмотря на это, обладательницы больших глаз являются дамами весьма решительными и ответственными. Они не избегают проблем, а стараются их решить, всегда разделяют трудности и невзгоды своего супруга, стараясь найти решение, а не прятаться от них.

Уши в «лице хорошей жены» также играют немаловажную роль. Кто бы мог подумать, да? Так вот, девушки, имеющие крупные мочки станут не просто хорошими женами, а настоящими талисманами для своих мужей. Они не только привлекут финансовое благополучие, но и поспособствуют тому, чтобы супруга окружали только успешные и надежные люди.

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Метки: Китай   в мире   девушки   жена   идеал   китайцы   люди   
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Александр 36 минут назад
Если у жены еще и сиськи есть то вообще огонь )
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3k
Autumn2015 2 минуты назад
Ссылка youtu.be

Очень рекомендую эту девушку, по мнению многих она рассказывает о реальных вещах в Китае, о тех, о которых не принято говорить и вообще слушать ее филигранное владение русским - услада для ушей.
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37
paulgr Полчаса назад
"А, с другой, дабы жизнь казалось чуть более разнообразной и интересной, человеку нужно во что-то верить." Я думаю, немного неправильно. Вот так наверное правильнее будет: "Дабы жить, человеку нужно во что-то верить." И я не имею ввиду только религиозную веру, а веру вообще во что-то.
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