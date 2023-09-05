Парочка проделала дыру в Великой Китайской стене

В Китае задержали мужчину и женщину, которые разрушили экскаватором участок Великой Китайской стены. На допросе парочка заявила, что хотела сократить путь до работы.
В провинции Шаньси местные жители нанесли непоправимый ущерб участку Китайской стены. Они прокопали в ней 5-метровую брешь.
Мужчина и женщина признались, что работали на стройке неподалеку и решили сэкономить на поездках за счет создания новой дороги, так сказать, не в объезд. Видимо, очень спешили вернуться в трудовые будни. Разрушенный участок был возведен более пяти веков назад – во время правления династии Мин, с 1368 по 1644 год.
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