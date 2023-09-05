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Парочка проделала дыру в Великой Китайской стене

Парочка проделала дыру в Великой Китайской стене

Автор:
05 сентября 2023 08:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Китайская стена   в мире   люди   стена   экскаватор   
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В Китае задержали мужчину и женщину, которые разрушили экскаватором участок Великой Китайской стены. На допросе парочка заявила, что хотела сократить путь до работы.

В провинции Шаньси местные жители нанесли непоправимый ущерб участку Китайской стены. Они прокопали в ней 5-метровую брешь.

Мужчина и женщина признались, что работали на стройке неподалеку и решили сэкономить на поездках за счет создания новой дороги, так сказать, не в объезд. Видимо, очень спешили вернуться в трудовые будни. Разрушенный участок был возведен более пяти веков назад – во время правления династии Мин, с 1368 по 1644 год.

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Метки: Китай   Китайская стена   в мире   люди   стена   экскаватор   
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4  комментария
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1k
Бэмсяра 2 часа назад
зато теперь они точно до конца жизни обеспечены бесплатной едой жильем и работой)))
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4k
Serj81 54 минуты назад
Как то стена плохо уж выглядит на этом участке. Я бы подумал просто рельеф местности такой, но никак не стена.
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10k
Vacony Час назад
вот это и есть та великая стена , которую не показывают туристам... ПО факту просто чуть ли не насыпь земли ...
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694
Nevad Black Час назад
В Китае за это и казнить могут
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