Парочка проделала дыру в Великой Китайской стене

Мужчина и женщина признались, что работали на стройке неподалеку и решили сэкономить на поездках за счет создания новой дороги, так сказать, не в объезд. Видимо, очень спешили вернуться в трудовые будни. Разрушенный участок был возведен более пяти веков назад – во время правления династии Мин, с 1368 по 1644 год.