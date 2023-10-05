Неизвестная болезнь вызвала более чем у 90 девушек в Кении паралич конечностей

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На Востоке Кении медики забили тревогу: неизвестное заболевание стало причиной массовой госпитализации.
По меньшей мере 95 учениц из школы для девушек в округе Какамега на востоке страны поражены заболеванием и помещены в больницу.
Все заболевшие девушки, по странному совпадению, были привиты партией вакцины от COVID-19, прибывшей в страну в конце июня 2022 года
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