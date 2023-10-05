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Неизвестная болезнь вызвала более чем у 90 девушек в Кении паралич конечностей

Неизвестная болезнь вызвала более чем у 90 девушек в Кении паралич конечностей

Автор:
05 октября 2023 09:40
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   в мире   кения   неизвестная болезнь   новости   ноги   паралич конечностей   
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На Востоке Кении медики забили тревогу: неизвестное заболевание стало причиной массовой госпитализации.

По меньшей мере 95 учениц из школы для девушек в округе Какамега на востоке страны поражены заболеванием и помещены в больницу.

Все заболевшие девушки, по странному совпадению, были привиты партией вакцины от COVID-19, прибывшей в страну в конце июня 2022 года

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Метки: Видео   в мире   кения   неизвестная болезнь   новости   ноги   паралич конечностей   
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10  комментариев
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134
Konst 2 часа назад
Это случайно не та вакцина, за которую нобелевскую премию дали?)
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11k
Vampire 15 минут назад
- Голова болит. Не вся. Есть могу.
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9k
uehl 20 минут назад
опять пиндосы эксперименты делают
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Надо выяснять , что там известный благодетель и меценат тестировал!
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4k
Горожанин 43 минуты назад
Не похоже на осложнения после вакцинации, слишком уж избирательно - только на девушек. Здесь, скорее всего, массовый женский истерический невроз. Явление известное. С этого Фрейд начал создавать свою знаменитую психодинамику.
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24k
pssst 59 минут назад
Вроде негры в целом норм держались с этими вакцинами. Че кенийцам-то стрельнуло?
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12k
ron Час назад
оружие, избирательно убивающее только людей негроидной расы было создано еще в конце 80-х. С тех пор, возможно, было усовершенствовано.
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1k
Николай Час назад
химия какая то попала в воду, еду или типа того.
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10k
Борис Карабанов Час назад
По странному совпадению, все заболевшие девушки накануне пили воду.
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