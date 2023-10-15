Марк Цукерберг выпустил очки виртуальной реальности Quest 3

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С помощью них можно смотреть видосы, пока моешь посуду или убираешься по дому.
Цукерберг только выпустил очки дополненной реальности Meta* Quest 3, а пользователи уже наклепали годноты — с помощью гарнитуры можно научиться играть на пианино или залипать в Ютуб, пока моешь посуду.
Технологии, которые мы заслужили!
* Запрещены в РФ
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А ещё можно замутить видеозвонки с виртуальным присутствием. Девки с бонга станут миллионерами))))