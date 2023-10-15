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Марк Цукерберг выпустил очки виртуальной реальности Quest 3

Марк Цукерберг выпустил очки виртуальной реальности Quest 3

Автор:
15 октября 2023 10:49
Метки: Quest 3   Видео   Марк Цукерберг   Технология   в мире   новости   очки виртуальной реальности   
1037
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С помощью них можно смотреть видосы, пока моешь посуду или убираешься по дому.

Цукерберг только выпустил очки дополненной реальности Meta* Quest 3, а пользователи уже наклепали годноты — с помощью гарнитуры можно научиться играть на пианино или залипать в Ютуб, пока моешь посуду.

Технологии, которые мы заслужили!

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Quest 3   Видео   Марк Цукерберг   Технология   в мире   новости   очки виртуальной реальности   
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9  комментариев
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15k
GROMOZEKA Час назад
Какая прелестная, абсолютно бесполезная хрень
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6k
мемфрид 7 минут назад
Все уже подумали про приватный виртуальный стриптиз, не выходя из дома?)

А ещё можно замутить видеозвонки с виртуальным присутствием. Девки с бонга станут миллионерами))))
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18k
Shtoppi 9 минут назад
очередная дорогая игрушка для богатеньких ублюдков-понторезов.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
кто эпилепсией страдает..наверняка приступ выхватит от этих очков
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
а чем закончился бой на ринге Еврея с Маском...или не было еще?)
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11k
DumDum Полчаса назад
На экзамен в таких можно?
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