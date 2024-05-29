"Могут уничтожить город": на пляже заметили "инопланетных" медуз и крабов

Местные жители говорят, что никогда больше не будут купаться в море после того, как одна туристка поделилась своими находками.

Туристка Эми Картер вызвала ажиотаж в соцсетях после того, как поделилась фотографиями, сделанными ее партнером Скоттом Саути. Гигантская медуза и краб-паук оказались среди морских обитателей, из-за которых британцы в ужасе заходят в воду на пляже Бармут в Северном Уэльсе. Посетители пляжа назвали это "вторжением инопланетян" и "сущим кошмаром".



