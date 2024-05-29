"Могут уничтожить город": на пляже заметили "инопланетных" медуз и крабов

Одна из посетительниц пляжа Бармут в Уэльсе напугала людей своими фотографиями того, что скрывается под волнами. Парень Эми Картер заметил на песке медуз размером с собаку и больших "инопланетных" крабов.
Местные жители говорят, что никогда больше не будут купаться в море после того, как одна туристка поделилась своими находками.
Туристка Эми Картер вызвала ажиотаж в соцсетях после того, как поделилась фотографиями, сделанными ее партнером Скоттом Саути. Гигантская медуза и краб-паук оказались среди морских обитателей, из-за которых британцы в ужасе заходят в воду на пляже Бармут в Северном Уэльсе. Посетители пляжа назвали это "вторжением инопланетян" и "сущим кошмаром".
Пользователи соцсетей поделились своим мнением в комментариях.
"Боже мой! Представьте, что вы плаваете рядом с медузой такого размера. Я бы сошел с ума! Они просто огромные", "Последний раз захожу в море", "Этот краб может стереть с лица земли целый город", "Видел множество на пляжах. Удивительно, что показывает нам природа", — писали они.
Издание отмечает, что медуза, изображенная на фото, — это бочковая медуза, и, несмотря на ее устрашающие размеры и внешний вид, ее укусы обычно не опасны. А вот краб, покрытый мидиями, по словам одного из экспертов по морской флоре и фауне, является "обычным явлением" на британских пляжах в это время года.
"У нас на этой неделе был короткий отпуск, и мы просто прогуливались по пляжу. Мы всегда видим маленьких крабов и медуз на скалах и на песке, но я была потрясена, увидев такие размеры. Я приезжаю в Бармут и Тал-и-Бонт уже почти 50 лет и это самая большая медуза из всех, которых я когда-либо видела. Мне пришлось положить руку рядом с ней для масштаба. Мне удивительно видеть настоящих гигантов глубин", — рассказала Эми британским СМИ.
Источник:
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