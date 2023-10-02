Старшеклассник избил двоих детей на камеру, чтобы «прославиться»

Инспектору по делам несовершеннолетних он заявил, что «это были съёмки боевика».
Видео из села Старые Чукалы в Татарстане. Старшеклассник, здоровый лоб, поставил двоих младших ребят к стенке и методично «пробил» им в живот и солнечное сплетение.
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Ролик выложили в сеть и вскоре его бурно обсуждали в родительских чатах. Затем им заинтересовались полицейские и начали проверку. В местном министерстве образования создали рабочую группу, она также изучает это видео. Вопрос взял под личный контроль министр образования. Парень, который размахивал кулаками, сообщил, что он якобы блогер и снял ролик для «хайпа» и просмотров. Да и вообще - всё это постановка и на самом деле он снимал боевик. Хотя ему справедливо возражают, что боевиком здесь и не пахнет, скорее армейской дедовщиной из 1990-х.
Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец заявила:
Пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, сказать что-то и дать свою оценку не могу. Мы тоже, как и вы, получаем некоторую информацию из СМИ, интернета. Сообщалось, что дети прикрывались блогерством, якобы делали это всё, чтобы заработать просмотры. Но даже если они делали контент, это не даёт им права так себя вести. Хочу напомнить и детям, и родителям, что нужно набирать очки, не унижая и оскорбляя других, а совершая хорошие поступки. Прославиться можно хорошими делами.
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2)Снимать боевики с его пассивным "участием" каждый день отсидки
Не верю!!!