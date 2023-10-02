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Старшеклассник избил двоих детей на камеру, чтобы «прославиться»

Старшеклассник избил двоих детей на камеру, чтобы «прославиться»

Автор:
02 октября 2023 17:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Министерство образования   Татарстан   избиение   парень видео   полиция   проверка   школа   
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Инспектору по делам несовершеннолетних он заявил, что «это были съёмки боевика».

Видео из села Старые Чукалы в Татарстане. Старшеклассник, здоровый лоб, поставил двоих младших ребят к стенке и методично «пробил» им в живот и солнечное сплетение.

Ролик выложили в сеть и вскоре его бурно обсуждали в родительских чатах. Затем им заинтересовались полицейские и начали проверку. В местном министерстве образования создали рабочую группу, она также изучает это видео. Вопрос взял под личный контроль министр образования. Парень, который размахивал кулаками, сообщил, что он якобы блогер и снял ролик для «хайпа» и просмотров. Да и вообще - всё это постановка и на самом деле он снимал боевик. Хотя ему справедливо возражают, что боевиком здесь и не пахнет, скорее армейской дедовщиной из 1990-х.

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец заявила:

Пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, сказать что-то и дать свою оценку не могу. Мы тоже, как и вы, получаем некоторую информацию из СМИ, интернета. Сообщалось, что дети прикрывались блогерством, якобы делали это всё, чтобы заработать просмотры. Но даже если они делали контент, это не даёт им права так себя вести. Хочу напомнить и детям, и родителям, что нужно набирать очки, не унижая и оскорбляя других, а совершая хорошие поступки. Прославиться можно хорошими делами.

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Метки: Министерство образования   Татарстан   избиение   парень видео   полиция   проверка   школа   
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19  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
а почему папашки тех малых этого ушлёпка не забили?
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
1)Посадить
2)Снимать боевики с его пассивным "участием" каждый день отсидки
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Ситуация предельно проста. Снимал боевик говоришь? Подоспели 2-я и 3-я серии. Сюжет: Родители младшеклассников "пробивают" этому дебилу. В конце старшеклассник улыбается и и говорит: "Это было кино!"
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170
Knives22 42 минуты назад
Не ну это уж ВААЩЕ, вот если бы это УЧИТЕЛЬ был то тада другое дело.
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3k
cnob7 56 минут назад
я бы его забил, если бы не убил, то сделал инвалидом на всю жизнь. если бы он тронул моего ребенка. сел бы, но совесть была бы чиста
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477
Guilty Pleasure Час назад
сажать и точка! з@еб@ли эти лояльные "наказания" в виде условок. Ну хер такие поменяются, жизнь тому свидетель
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
Обалденное видео , снимал человек со зрением -12 )))
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1M
Великий Немой Час назад
Такой верзила смог нормально пробить в солнечное сплетение не сопротивлявшимся пацанам только с 3-го раза?!
Не верю!!!
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15k
Александр 2 часа назад
Да иппанулись что ли все на "просмотрах, [мат], контентах"?
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15k
Александр 2 часа назад
Да иппанулись что ли все на "просмотрах, [мат], контентах"?
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August

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