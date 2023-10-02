Старшеклассник избил двоих детей на камеру, чтобы «прославиться»

Ролик выложили в сеть и вскоре его бурно обсуждали в родительских чатах. Затем им заинтересовались полицейские и начали проверку. В местном министерстве образования создали рабочую группу, она также изучает это видео. Вопрос взял под личный контроль министр образования. Парень, который размахивал кулаками, сообщил, что он якобы блогер и снял ролик для «хайпа» и просмотров. Да и вообще - всё это постановка и на самом деле он снимал боевик. Хотя ему справедливо возражают, что боевиком здесь и не пахнет, скорее армейской дедовщиной из 1990-х.

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец заявила: