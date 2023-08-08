"Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в раковине для посуды мыли

Посетители ТРЦ «Город» в московском районе Косино пришли в ужас, увидев как сотрудники вьетнамского кафе Pho Dat Viet моют ноги и резиновые тапки прямо в раковине на кухне, где готовят еду.
Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, сотрудники ресторана вьетнамской кухни готовятся к началу рабочего дня основательно: сначала моют ноги в раковине для посуды, а потом протирают обувь губкой, которой моют кастрюли и баки для готовки.
По словам автора видео, после окончания "водных процедур" универсальная губка так и осталась лежать на раковине, ожидая, когда ею помоют грязную посуду:
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Решив узнать, что вообще происходит, корреспондент канала попытался взять у граждан дружественной страны интервью, но встретил лишь недоумение в глазах у трудящегося: "Я считаю, это нормально!"
Разница менталитетов и ничего личного ...
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А что так возмущаются? 90% мужчин утверждают, что ссать в раковину это нормально (когда с ниму спорю на эту тему, меня с говном просто мешают и называют бабой). А тут просто тапки помыли, чем это хуже?