FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7525 постов • 1022 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в раковине для посуды мыли

"Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в раковине для посуды мыли

Автор:
08 августа 2023 22:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вьетнамцы   кафе   кухня   мыть   ноги   раковина   
1426
1
2

Посетители ТРЦ «Город» в московском районе Косино пришли в ужас, увидев как сотрудники вьетнамского кафе Pho Dat Viet моют ноги и резиновые тапки прямо в раковине на кухне, где готовят еду.

Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, сотрудники ресторана вьетнамской кухни готовятся к началу рабочего дня основательно: сначала моют ноги в раковине для посуды, а потом протирают обувь губкой, которой моют кастрюли и баки для готовки.
По словам автора видео, после окончания "водных процедур" универсальная губка так и осталась лежать на раковине, ожидая, когда ею помоют грязную посуду:

Решив узнать, что вообще происходит, корреспондент канала попытался взять у граждан дружественной страны интервью, но встретил лишь недоумение в глазах у трудящегося: "Я считаю, это нормально!"

Разница менталитетов и ничего личного ...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   вьетнамцы   кафе   кухня   мыть   ноги   раковина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
russger 38 минут назад
"пришли в ужас, увидев как сотрудники вьетнамского кафе Pho Dat Viet моют ноги и резиновые тапки прямо в раковине на кухне, где готовят еду"

А что так возмущаются? 90% мужчин утверждают, что ссать в раковину это нормально (когда с ниму спорю на эту тему, меня с говном просто мешают и называют бабой). А тут просто тапки помыли, чем это хуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Сергей Лаврушкин 3 минуты назад
это они могут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Приятного аппетита.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Dmitry Полчаса назад
Это они еще в индийский ресторан не зашли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 36 минут назад
Я даже мираторговскую говядину prime мою после распаковки. Хер знает где там мой рибай побывал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин 45 минут назад
Не ссы в компот там повар ноги моет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Taras Kozalupko 59 минут назад
Насколько надо быть отбитым на бошку, чтоб жрать еду в разных национальных фастфудах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица Час назад
Это они просто во Вьетнаме не бывали. Радовались бы, 100% аутентичная забегаловка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78724



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
На аукцион выставили компьютер Apple-1
На аукцион выставили компьютер Apple-1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Другие насадки

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#кино#факты#задержание
#люди#животные#Юмор#ДТП#авто аварии#США#забавно#новости#Москва#улыбнуло
#машина#автомир#Прикол#позитив#дети#подборка#Прошлое#сарказм#Великобритания#фильм
На аукцион выставили компьютер Apple-1 На аукцион выставили компьютер Apple-1 Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться