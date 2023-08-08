"Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в раковине для посуды мыли

Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, сотрудники ресторана вьетнамской кухни готовятся к началу рабочего дня основательно: сначала моют ноги в раковине для посуды, а потом протирают обувь губкой, которой моют кастрюли и баки для готовки.

По словам автора видео, после окончания "водных процедур" универсальная губка так и осталась лежать на раковине, ожидая, когда ею помоют грязную посуду: