15 фотопримеров того, что с гравитацией можно поспорить - и в итоге проиграть

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Иногда на фото нарушена перспектива, и кажется, что всё происходящее не поддаётся законам природы. Стоит внимательно присмотреться к кадрам, на которых происходит нечто странное.
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