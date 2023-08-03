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15 фотопримеров того, что с гравитацией можно поспорить - и в итоге проиграть

15 фотопримеров того, что с гравитацией можно поспорить - и в итоге проиграть

Автор:
03 августа 2023 16:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: гравитация   интересно   нарушенная перспектива   необычные фото   перспектива   фото   
1052
16

Иногда на фото нарушена перспектива, и кажется, что всё происходящее не поддаётся законам природы. Стоит внимательно присмотреться к кадрам, на которых происходит нечто странное.

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Метки: гравитация   интересно   нарушенная перспектива   необычные фото   перспектива   фото   
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3  комментария
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24k
Bar0 19 минут назад
Горизонт слегка завален

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24k
Bar0 20 минут назад
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410
SergVR 22 минуты назад
А че в смысле (с)
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