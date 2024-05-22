Интересные свадебные традиции в разных странах

Свадьба — это одно из самых волнующих и радостных событий в жизни человека. Изумительно, как каждая культура отмечает этот день уникальным образом. Давайте отправимся в увлекательное путешествие по разным странам и узнаем о их свадебных традициях.
В Китае красный цвет считается символом счастья и процветания. Поэтому многие китайские свадьбы украшаются красными элементами, а невеста надевает красное платье.
В Японии свадьбы часто проводятся весной во время цветения сакуры, символизируя красоту, новую жизнь и начало чего-то нового.
В Греции в конце свадебного вечера гости разбивают тарелки, это традиция на счастье и избавление от зла.
В некоторых культурах Нигерии невеста носит головной убор в виде короны, чтобы показать свою особенную роль в этот день.
В Швеции обычно на свадьбе устраивают игру, где невеста преследует жениха, чтобы сделать первый шаг и показать свою силу в отношениях.
В Индии перед свадьбой устраивается церемония нанесения мехенди — орнаментальных рисунков хной на кожу рук и ног невесты. Это символизирует красоту, благополучие и любовь.
В Польше перед свадьбой молодожены могут пройти через "свадебный звонок" — арку, увешанную колокольчиками, по поверию это должно принести удачу и благополучие в дом новоиспечённой семьи.
В Марокко невеста перед свадьбой обязательно посещает церемонию хаммам (традиционную баню) перед свадьбой, чтобы пройти очищение и подготовиться к новой жизни.
В Австралии на свадьбе часто используется "Камешек Любви" — камень, на который гости пишут свои пожелания и благословения для молодоженов.
В Чехии перед свадьбой под окнами невесты сажают деревце, украшенное разноцветными лентами и яйцами, что символизирует новую жизнь и плодородие.
На Кубе каждый гость танцует с невестой и дарит ей деньги, прикрепляя их к её платью, чтобы помочь молодожёнам начать совместную жизнь.
В Перу свадебный торт украшают лентами, и незамужние подруги невесты тянут за ленты. Тот, кто вытащит кольцо, скрытое в торте, считается следующей невестой.
В Германии перед свадьбой устраивают "Полтер-Абенд" — вечеринку, где гости разбивают фарфор на удачу.
В Южной Корее жених традиционно дарит невесте живого гуся или утку как символ верности и преданности, поскольку эти птицы остаются верными своим партнёрам на всю жизнь.
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