Интересные свадебные традиции в разных странах

В Китае красный цвет считается символом счастья и процветания. Поэтому многие китайские свадьбы украшаются красными элементами, а невеста надевает красное платье.

В Японии свадьбы часто проводятся весной во время цветения сакуры, символизируя красоту, новую жизнь и начало чего-то нового.

В Греции в конце свадебного вечера гости разбивают тарелки, это традиция на счастье и избавление от зла.

В некоторых культурах Нигерии невеста носит головной убор в виде короны, чтобы показать свою особенную роль в этот день.