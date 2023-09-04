Любопытные факты о Сербии, которые не знают даже те, кто там бывал

В Сербии есть река, которая называется "Год". А всё потому, что её длина - 365 метров. Постарались сербы - и с юмором и логикой подошли к названию!

Тропическому лесу Винатоваца более 350 лет, вырубать любую его часть запрещено, это карается законом.

В Сербии находится гора, имеющая форму пирамиды, называется она "Ртань". Никто не знает почему гора такой формы, но есть несколько теорий, например, что это инопланетный корабль-носитель, приземлившийся тысячи лет назад. А ещё люди верят, что Ртань излучает энергию, которая положительно влияет на организм и здоровье человека.