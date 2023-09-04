FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2669 постов • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Любопытные факты о Сербии, которые не знают даже те, кто там бывал

Любопытные факты о Сербии, которые не знают даже те, кто там бывал

Автор:
04 сентября 2023 15:28
Сообщество : Путешествия
Метки: Европа   интересно   путешествия   сербия   страноведение   факты про страны   
760
5

История Сербии начинается с VI века. Сейчас там проживает больше 6 млн человек. Сегодня расскажем интересные факты про страну, традиции и немного про сыр.

В Сербии есть река, которая называется "Год". А всё потому, что её длина - 365 метров. Постарались сербы - и с юмором и логикой подошли к названию!


Тропическому лесу Винатоваца более 350 лет, вырубать любую его часть запрещено, это карается законом.


В Сербии находится гора, имеющая форму пирамиды, называется она "Ртань". Никто не знает почему гора такой формы, но есть несколько теорий, например, что это инопланетный корабль-носитель, приземлившийся тысячи лет назад. А ещё люди верят, что Ртань излучает энергию, которая положительно влияет на организм и здоровье человека.




×
×

Думаете, что первый в мире вампир это Дракула? А вот и нет, в Сербии есть свой - Петр Благоевич. Его убили и похоронили, а в 1725 году гробницу вскрыли и тело его не начало гнить, а на губах остались следы свежей крови. Местные жители вбили ему кол в сердце и сожгли останки. После этого многие жители этого села внезапно умерли. Сербы верят, что чесночные косы защитят их от вампиров. Вот такие мифы. Или не мифы?


Благодаря Сербии во многие страны на прилавки попадает малина. Именно эта страна является крупнейшим экспортеров ягоды. На её долю приходится около четверти всего мирового экспорта.




Есть там и свой традиционный напиток - ракия. Он крепкий, производится методом ферментации различных фруктов и плодов. Наиболее популярным сортом является сливовица – разновидность, изготавливающаяся из слив и выдерживаемая в дубовых бочках.


Из Сербии пришёл самый дорогой сыр в мире. Он называется "пуле". Его изготавливают из ослиного и козьего молока. Основная цель создания этого сыра — сохранить популяцию балканских ослов. Цена кусочка пуле — 50 евро.


В Сербии есть особое приветствие - поднятие трех пальцев (большого и соседних). Чаще всего демонстрируется правой рукой. Такой знак часто можно увидеть во время фотографии.

Множество военных конфликтов произошло на территории Сербии, и именно там есть самая титулованную женщина в истории. Её зовут Милунка Савич, во время Первой Балканской войны она заняла место своего брата, она получила множество наград за боевые заслуги. Трагическим образом жизнь её оборвалась после Второй мировой войны.


Деловые встречи не назначаются в июле и августе, большинство сербов берут длительные отпуска в это время. Да и вообще бизнес предпочитают вести только с людьми, которым доверяют, даже если это будут знакомые через третьих лиц.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Европа   интересно   путешествия   сербия   страноведение   факты про страны   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
hebpat 2 минуты назад
Вообще то Милана Савич дожила до 84 лет и умерла от инсульта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56069



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!"
Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!"
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Полвека без Профессора (часть 1)
Полвека без Профессора (часть 1)
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#в мире#кино#США#машина#улыбнуло#школа#Спорт
#люди#СССР#новости#дети#позитив#удивительно#Мемы#Россия#Китай#Жизнь
#Юмор#интересно#Прикол#забавно#сарказм#фильм#путешествия#конфликт#Санкт-Петербург#интересное
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев 14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного 14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях 15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами 15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами Особенности жизни в Германии, о которых не расскажут в путеводителях Особенности жизни в Германии, о которых не расскажут в путеводителях

На что жалуетесь?

Вернуться