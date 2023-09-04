Любопытные факты о Сербии, которые не знают даже те, кто там бывал

История Сербии начинается с VI века. Сейчас там проживает больше 6 млн человек. Сегодня расскажем интересные факты про страну, традиции и немного про сыр.
В Сербии есть река, которая называется "Год". А всё потому, что её длина - 365 метров. Постарались сербы - и с юмором и логикой подошли к названию!
Тропическому лесу Винатоваца более 350 лет, вырубать любую его часть запрещено, это карается законом.
В Сербии находится гора, имеющая форму пирамиды, называется она "Ртань". Никто не знает почему гора такой формы, но есть несколько теорий, например, что это инопланетный корабль-носитель, приземлившийся тысячи лет назад. А ещё люди верят, что Ртань излучает энергию, которая положительно влияет на организм и здоровье человека.
Думаете, что первый в мире вампир это Дракула? А вот и нет, в Сербии есть свой - Петр Благоевич. Его убили и похоронили, а в 1725 году гробницу вскрыли и тело его не начало гнить, а на губах остались следы свежей крови. Местные жители вбили ему кол в сердце и сожгли останки. После этого многие жители этого села внезапно умерли. Сербы верят, что чесночные косы защитят их от вампиров. Вот такие мифы. Или не мифы?
Благодаря Сербии во многие страны на прилавки попадает малина. Именно эта страна является крупнейшим экспортеров ягоды. На её долю приходится около четверти всего мирового экспорта.
Есть там и свой традиционный напиток - ракия. Он крепкий, производится методом ферментации различных фруктов и плодов. Наиболее популярным сортом является сливовица – разновидность, изготавливающаяся из слив и выдерживаемая в дубовых бочках.
Из Сербии пришёл самый дорогой сыр в мире. Он называется "пуле". Его изготавливают из ослиного и козьего молока. Основная цель создания этого сыра — сохранить популяцию балканских ослов. Цена кусочка пуле — 50 евро.
В Сербии есть особое приветствие - поднятие трех пальцев (большого и соседних). Чаще всего демонстрируется правой рукой. Такой знак часто можно увидеть во время фотографии.
Множество военных конфликтов произошло на территории Сербии, и именно там есть самая титулованную женщина в истории. Её зовут Милунка Савич, во время Первой Балканской войны она заняла место своего брата, она получила множество наград за боевые заслуги. Трагическим образом жизнь её оборвалась после Второй мировой войны.
Деловые встречи не назначаются в июле и августе, большинство сербов берут длительные отпуска в это время. Да и вообще бизнес предпочитают вести только с людьми, которым доверяют, даже если это будут знакомые через третьих лиц.
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