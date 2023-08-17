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Прикольные и неожиданные штуки, с которыми люди столкнулись в аэропортах

Прикольные и неожиданные штуки, с которыми люди столкнулись в аэропортах

Автор:
17 августа 2023 20:28
Сообщество : Юмор
Метки: аэропорт   в аэропорту   досмотр   интересно   на самолете   путешествия   фото   
2117
15

В аэропорту может произойти много разных ситуаций, не только опоздать на рейс или забыть паспорт дома. Люди порой замечают там необычные вещи, окрашивающие день в позитивные тона. Перед вами подборка с прикольными, курьёзными ситуациями, которые случилось где-то в аэропорту.

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Метки: аэропорт   в аэропорту   досмотр   интересно   на самолете   путешествия   фото   
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4  комментария
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5k
Трям 2 часа назад
Сдохни уже, говнопостер, со своим гуглопереводом! Прям бесишь!
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62k
doker 21 минуту назад
- Алла! Я в бар!
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1k
MrAnderson Полчаса назад
Админы ЧС не работает, почините пожалуйста , я не хочу видеть посты данного автора
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5k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
Невышедшие куда?
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Спелая кукурузинка

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