Прикольные и неожиданные штуки, с которыми люди столкнулись в аэропортах

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В аэропорту может произойти много разных ситуаций, не только опоздать на рейс или забыть паспорт дома. Люди порой замечают там необычные вещи, окрашивающие день в позитивные тона. Перед вами подборка с прикольными, курьёзными ситуациями, которые случилось где-то в аэропорту.
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