FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2662 поста • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
20 примеров того, что в Южной Корее особая атмосфера, непонятная жителям остального мира

20 примеров того, что в Южной Корее особая атмосфера, непонятная жителям остального мира

Автор:
29 августа 2023 11:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Корея   Южная Корея   в корее   интересно   путешествия   страноведение   
682
21

Корейцы давно привыкли к технологиям повсюду и особому уровню сервиса. Там свои правила, традиции и особенности жизни. Перед вами нетуристические фото из Сеула и других городов.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Корея   Южная Корея   в корее   интересно   путешествия   страноведение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
187
Александра С Полминуты назад
"Мороженное со вкусом томата и яблока..."
У нас такое мороженное давно уже продается. Я больше обожаю со вкусом пармезана и вишней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sava 19 минут назад
выдают деревянные банковские карточки, но в тоже время зачем-то свежеприготовленные напитки переливают в алюминиевые банки. по мне так странная забота о природе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кружок Полчаса назад
"При входе в вагон можно понять, какой из их заполнен" (с)
И тут мой мозг взорвался ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55601



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Необычный флешмоб прошёл в Омске
Необычный флешмоб прошёл в Омске
Интересные факты о муравьях
Интересные факты о муравьях
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Найдено 15 лиц

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#кино#новости#конфликт#сарказм#Еда#Россия#маразм
#люди#животные#Прикол#интересное#позитив#ДТП#улыбнуло#отдых#драка#Вещи
#в мире#Юмор#забавно#полиция#фильм#криминал#история#СССР#пляж#девушки
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Особенности жизни в Корее, от которых у туристов из других стран глаза на лоб лезут Особенности жизни в Корее, от которых у туристов из других стран глаза на лоб лезут 14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного 14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного 15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами 15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами Как устроена личная жизнь корейцев Как устроена личная жизнь корейцев Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях

На что жалуетесь?

Вернуться