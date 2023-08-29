20 примеров того, что в Южной Корее особая атмосфера, непонятная жителям остального мира

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Корейцы давно привыкли к технологиям повсюду и особому уровню сервиса. Там свои правила, традиции и особенности жизни. Перед вами нетуристические фото из Сеула и других городов.
1. В Корее есть кафе, где продают свежеприготовленные напитки сразу в запечатанных алюминиевых банках
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17. Вкусы у людей там специфичные, любят всё новое и необычное, вот, например, мороженое с томатом и яблоком
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У нас такое мороженное давно уже продается. Я больше обожаю со вкусом пармезана и вишней.
И тут мой мозг взорвался ...