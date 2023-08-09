Стивен Кинг и Джоан Роулинг перестали быть самыми продаваемыми авторами в России - их место заняли отечественные писатели

И произошло это не просто так.
В первом полугодии 2022-го, самым издаваемым писателем в России был «король ужасов» Стивен Кинг - более 1 миллиона экземпляров. Потом случились февральские события и мэтр треша и ужастиков распорядился, чтобы его новые книги у нас больше не издавали. Повредило ли это отечественным поклонникам Кинга - сказать сложно. Многие считают, что свои лучшие произведения автор уже написал.
И в первом полугодии 2023-го, Стивен Иванович уступил лидерство Федору Михайловичу. Достоевскому. Труды знаменитого русского классика издали тиражом в 463,2 тысячи экземпляров. За год он вполне может стать и «миллионником».
Второе место заняла Агата Кристи - 411 тысяч экземпляров. А третьей стала Анна Джейн - на самом деле её зовут Анна Потапкина, пишет женские романы вроде «Твое сердце будет разбито» и «Восхитительная ведьма».
Изменилась и детская литература. Год назад там царила Джоан Роулинг с юным волшебником Гарри Поттером. Новым лидером стал Корней Чуковский - 636 тысяч изданных книг.
Кстати, Роулинг тоже отказалась издавать свои книги в России. Только Кинг поступил хитро: запретил издавать новые, а все +100500 старых - разрешил. Ну а Роулинг велела снять с продажи все её книжки. Поэтому и выбыла из рейтинга «самых-самых».
Потом писательница ещё и сцепилась с западным ЛГБТ-сообществом. Неудачно высказалась про трансгендеров и её сразу «отменили». Дошло до того, что американский музей поп-культуры в Сиэтле организовал выставку, посвящённую Гарри Поттеру - но без единого упоминания о Джоан Роулинг.
Куратор выставки и небинарная персона Крис Мур велел всюду замазать имя писательницы красной краской и заявил:
В мире Гарри Поттера есть некое холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и в данном случае это не дементор. Мы хотели бы согласиться с теорией о том, что книги на самом деле были написаны без автора, но этот человек слишком громко выражает свои взгляды, чтобы его можно было игнорировать.
Что теперь делать Роулинг и как реабилитироваться - неизвестно. Разве что написать новую книгу про ЛГБТ-волшебников и ведьм-трансгендеров.
Источник:
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Так я вижу работу писателей в современном цифровом мире.
Покупать же книги....не ребят. Это ерунда какая-то
Ни добавить, ни убавить!