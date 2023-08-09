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Стивен Кинг и Джоан Роулинг перестали быть самыми продаваемыми авторами в России - их место заняли отечественные писатели

Стивен Кинг и Джоан Роулинг перестали быть самыми продаваемыми авторами в России - их место заняли отечественные писатели

Автор:
09 августа 2023 15:13
Сообщество : Факты
Метки: Федор Достоевский   джоан роулинг   корней чуковский   писатели   рейтинг   стивен кинг   тиражи   
1893
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И произошло это не просто так.

В первом полугодии 2022-го, самым издаваемым писателем в России был «король ужасов» Стивен Кинг - более 1 миллиона экземпляров. Потом случились февральские события и мэтр треша и ужастиков распорядился, чтобы его новые книги у нас больше не издавали. Повредило ли это отечественным поклонникам Кинга - сказать сложно. Многие считают, что свои лучшие произведения автор уже написал.

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И в первом полугодии 2023-го, Стивен Иванович уступил лидерство Федору Михайловичу. Достоевскому. Труды знаменитого русского классика издали тиражом в 463,2 тысячи экземпляров. За год он вполне может стать и «миллионником».

Второе место заняла Агата Кристи - 411 тысяч экземпляров. А третьей стала Анна Джейн - на самом деле её зовут Анна Потапкина, пишет женские романы вроде «Твое сердце будет разбито» и «Восхитительная ведьма».

Изменилась и детская литература. Год назад там царила Джоан Роулинг с юным волшебником Гарри Поттером. Новым лидером стал Корней Чуковский - 636 тысяч изданных книг.

Кстати, Роулинг тоже отказалась издавать свои книги в России. Только Кинг поступил хитро: запретил издавать новые, а все +100500 старых - разрешил. Ну а Роулинг велела снять с продажи все её книжки. Поэтому и выбыла из рейтинга «самых-самых».

Потом писательница ещё и сцепилась с западным ЛГБТ-сообществом. Неудачно высказалась про трансгендеров и её сразу «отменили». Дошло до того, что американский музей поп-культуры в Сиэтле организовал выставку, посвящённую Гарри Поттеру - но без единого упоминания о Джоан Роулинг.

Куратор выставки и небинарная персона Крис Мур велел всюду замазать имя писательницы красной краской и заявил:

В мире Гарри Поттера есть некое холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и в данном случае это не дементор. Мы хотели бы согласиться с теорией о том, что книги на самом деле были написаны без автора, но этот человек слишком громко выражает свои взгляды, чтобы его можно было игнорировать.

Что теперь делать Роулинг и как реабилитироваться - неизвестно. Разве что написать новую книгу про ЛГБТ-волшебников и ведьм-трансгендеров. 


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Метки: Федор Достоевский   джоан роулинг   корней чуковский   писатели   рейтинг   стивен кинг   тиражи   
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14  комментариев
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61k
doker 2 часа назад
Блин, хотел спросить, кто из наших современников, а оказалось - Достоевский и Чуковский.
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22k
Mike Miller 24 минуты назад
Человек зашёл на сайт скачать книжку. Посмотрел по ходу этого процесса рекламку. За эту рекламку сайт получил денежку. С этой денежки автор получил процент.

Так я вижу работу писателей в современном цифровом мире.

Покупать же книги....не ребят. Это ерунда какая-то
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5k
Robin Полчаса назад
"Многие считают, что свои лучшие произведения автор уже написал."
Ни добавить, ни убавить!
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
Наших современных авторов надо смотреть в сети. Author.today, litres и прочее. Там и читателю цены меньше и маржа авторам больше и оперативнее всё происходит.
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956
ruslan d 2 часа назад
А современные авторы у нас есть ?
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15k
L.Nemo 2 часа назад
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