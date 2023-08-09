Стивен Кинг и Джоан Роулинг перестали быть самыми продаваемыми авторами в России - их место заняли отечественные писатели

Куратор выставки и небинарная персона Крис Мур велел всюду замазать имя писательницы красной краской и заявил:

В мире Гарри Поттера есть некое холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и в данном случае это не дементор. Мы хотели бы согласиться с теорией о том, что книги на самом деле были написаны без автора, но этот человек слишком громко выражает свои взгляды, чтобы его можно было игнорировать.