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В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из России миллиардеров

В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из России миллиардеров

Автор:
17 ноября 2022 16:25
Сообщество : Жить в России
Метки: активы   андрей кутепов   богачи   заморозка   имущество   инициатива   миллиардеры   олигархи   санкции   совет федерации   
1688
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В первую очередь - тех, кто сбежал и отказался от российского гражданства. Но не только их.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает разобраться с активами уехавших крупных бизнесменов и глав госкорпораций. Он направил такую инициативу вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

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«Необходимо исключить сотрудничество лиц, основной капитал которых сформирован за счет бизнеса в Российской Федерации, с недружественными странами, а также пресечь попытки финансирования украинской стороны путем направления капиталов, заработанных в Российской Федерации и за счет ее ресурсов. В случае указанного выше сотрудничества успешность СВО будет затруднена.

На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживанию), полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года, а, тем более, к тем лицам, которые отказались от российского гражданства».

Если миллиардеры продавали имущество после 24.02 - увеличить для них налоги, вплоть до 50%. И запретить им заключать сделки с оставшимися активами.

Кутепов считает, что в первую очередь это должно коснуться тех, кто получил предприятия в период приватизации. Ну а ещё «поработать» нужно с главами госкорпораций, которые покинули Россию.

«Дополнительно предлагаем рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат, причитающихся таким лицам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования СВО».

Также он указал, что на счетах в российских банках уже заморожено несколько сотен миллиардов рублей. Это деньги инвесторов из недружественных стран. Кутепов предложил использовать их для покрытия убытков и развития новых территорий России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: активы   андрей кутепов   богачи   заморозка   имущество   инициатива   миллиардеры   олигархи   санкции   совет федерации   
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32  комментария
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11k
Rus77 2 часа назад
Не уехавших тоже давно пора, всё спизженно из наследия СССР, то что наши деды и прадеды строили 70 лет потом и кровью, в одночасье досталось сами знаете кому!
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26k
Лис Полминуты назад
Конфисковать с целью обеспечения СВО. И оставшихся тоже тряхнуть хорошенько, наворовали в 90-е.
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290
Кристофер Робин 9 минут назад
Частная собственность должна быть неприкосновенна если нет судебного и не обжалованного решения о незаконном - криминальном происхождении прав на собственность данного имущества, включая приобретение его на незаконные доходы. Тинькова в этом плане упрекнуть особо не в чем.
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6k
Нестерин Сергей 10 минут назад
Э-ээ... Главы гос. корпораций УЕХАЛИ
и им за это ничего не сделали
Т. е. государство само сбегает от себя
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290
Кристофер Робин Нестерин Сергей 7 минут назад
это потому что он рыжий? дискриминация по цветовому признаку, протестую!
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2k
Pill 12 минут назад
Давно пора отнять
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1k
Татьяна Баженова 15 минут назад
И кого вы потом убедите держать деньги в российских банках? То есть, держать деньги за рубежом это - "замучаетесь потом пыль глотать", а в российском банке - и пыли не останется.
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11k
a_komolow 15 минут назад
Всё правильно говорит!
Давно пора
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290
Кристофер Робин a_komolow 4 минуты назад
завтра у вас квартиру честно купленную заберут, потому что вы не слишком тепло отреагировали на какую-нибудь инициативу текущего на тот момент правительства... не нужно допускать нарушения основных принципов независимости. частная собственность должна таковой оставаться, если не доказано что она приобретена или получена незаконным путем.
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16k
Иеремей дель Собакин 24 минуты назад
Надеются продлить агонию?
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Было б адекватное руководство, а не шайка воров, давно бы уже ввели для гос чиновников и их семьи запрет иметь бизнес, запрет для ответственных государственных лиц и их семей на второе гражданство и на финансово материальные активы за границей, а так же для олигархов - запрет вывода капитала за рубеж.. особенно во время сложной экономической ситуации. Т.е. ты деньги тут "заработал" на труде и поте народа, пользуясь откровенно говоря преступной приватизацией 90-х, и эксплуатируя ресурсы и недра страны, ну так вот, будь любезен, тут эти деньги хранить и тратить. Хочешь виллу? Покупай в Краснодарском крае, хочешь роскошную яхту.. что ж, если наши не умеют, то сюда на суб подряд привлекай французов, пускай строят на российских верфях и тут платят налоги и зарплату рабочим. Понятно, что в разумных пределах.. т.е. если уж так хочется эксклюзивную бутылку вина из Парижа, пускай заказывает, платит 18% НДС + 30% госпошлины и пьёт на здоровье.
Но, в верхах все одним миром мазаны, у одного дочери в Италии живут, другой сына в Кембридже обучает, у третьего замок на побережьи Греции.. нехорошо братанов обижать, и мешать сосать соки из страны.
И только сейчас, когда часть братвы зашкварилась и побежали поближе к своим иностранным счетам и западной недвижимости, только сейчас до воров начало доходить, что их понятия не работают, и часть денег, которая сейчас бы пригодилась и многие производства которые встали, а были бы очень полезны - всё это утекает. И вот они зашевелились, надо инициативу проявить, внести законопроект.
Вот я раньше не верил, думал обидный афоризм, но сейчас понимаю что абсолютная правда:
"Вор, он про завтрашний день не думает. Вор ворует здесь и сейчас, а там, потом хоть потоп."
Ну, наглядно сейчас видно, как часть вильнула хвостиками и сбежала на народные деньги жить как сыр в масле в курортных странах, а вторая часть сидит и репу чешет, что ж теперь делать то.. сладкие времена проходят, скоро опричникам нечем будет зарплату платить, а это значит что либо сами опричники их просто под угрозой силы начнут грабить, либо люди взбунтуются, и как в 1917 году начнут стрелять по канавам и вешать на столбах, царских судей, прокуроров, городовых, священников, бояр и прочих лизоблюдов, кто столько лет на горбу у людей сидел и довёл страну до скотского существования.. А катализирует это количество похоронок с фронтов и калек вернувшихся и не понимающих, зачем и ради чего они вообще были отправлены на бойню. И тогда начнётся серьёзная беда..и имя ей - гражданская война.
Но, разве наша, так называемая капиталистическая элита про это думали 30 лет? Нет, они строили акводискотеки, яхты, дома для уточек, возили собачек на самолётах, жрали и пили в три горла, и по телевизору народу рассказывали что надо больше и лучше работать и платить налоги.. им казалось, что такое будет продолжаться вечно.
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290
Кристофер Робин Example 6.2.6 2 минуты назад
хотел возразить, но пожалуй по поводу крестьян не согласен, тут у нас в сравнении с 90ми бум процветания, это я объективно говорю.
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16k
Toxictofa Полчаса назад
Пусть с чубайса попробуют начать.
А там посмотрим, как у них дальше дела пойдут.
Если вообще пойдут.
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4k
iovan2011 39 минут назад
Правильно, дорогу Шариковым, все отобрать и поделить, так как на всех не хватит, поделить между сенаторами, они в поте лица ведут страну к светлому будущему
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290
Кристофер Робин iovan2011 48 секунд назад
разруха не в клозетах, а в головах
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9k
Shtoppi 39 минут назад
За миллиардерами последуют счета миллионеров, а потом счета и остальных нище_бцев-бегунов.
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6k
Андрей Крылов 48 минут назад
Правильно.Только надо не замораживать, а изымать в фонд государства.
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1k
Alexandr 51 минуту назад
Россияне вас поддерживают. Ибо нех.й.
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273
Morfogenez 54 минуты назад
Я за, на счёт оставили вывели или нет. Тут половина гавносала отписалась, а из второй половина не понимает что деньги просто так красиво в кошельке не вывозят и дома не хранят. В общем за обоими руками.
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29k
Ashabad Час назад
А я поддерживаю
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9k
Иван Васильевич Час назад
«Необходимо исключить сотрудничество лиц, основной капитал которых сформирован за счет бизнеса в Российской Федерации, с недружественными странами, а также пресечь попытки финансирования украинской стороны путем направления капиталов, заработанных в Российской Федерации и за счет ее ресурсов. В случае указанного выше сотрудничества успешность СВО будет затруднена.

=====

Не понял, на кого это он рот раскрыл? Это что же теперь, Газпрому нужно прекратить прокачку газа через ГТС Окраины в страны НАТО!

В своём уме? А на что потом ротенберги и тимченко будут строить новые трубы?!?
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9k
Izrin Maria Час назад
Одна надежда: из "переразграбленного" мало что пойдёт на СВО.
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12k
Kostick Час назад
грабь награбленное, ничего нового придумать не могут.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
сбежали и оставили активы,ну не все активы например???
да не,бред
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Мне другое интересно, когда заморозят совет федерации в морге?
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