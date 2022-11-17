В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из России миллиардеров

«Необходимо исключить сотрудничество лиц, основной капитал которых сформирован за счет бизнеса в Российской Федерации, с недружественными странами, а также пресечь попытки финансирования украинской стороны путем направления капиталов, заработанных в Российской Федерации и за счет ее ресурсов. В случае указанного выше сотрудничества успешность СВО будет затруднена.

На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживанию), полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года, а, тем более, к тем лицам, которые отказались от российского гражданства».