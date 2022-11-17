В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из России миллиардеров

В первую очередь - тех, кто сбежал и отказался от российского гражданства. Но не только их.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает разобраться с активами уехавших крупных бизнесменов и глав госкорпораций. Он направил такую инициативу вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
«Необходимо исключить сотрудничество лиц, основной капитал которых сформирован за счет бизнеса в Российской Федерации, с недружественными странами, а также пресечь попытки финансирования украинской стороны путем направления капиталов, заработанных в Российской Федерации и за счет ее ресурсов. В случае указанного выше сотрудничества успешность СВО будет затруднена.
На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживанию), полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года, а, тем более, к тем лицам, которые отказались от российского гражданства».
Если миллиардеры продавали имущество после 24.02 - увеличить для них налоги, вплоть до 50%. И запретить им заключать сделки с оставшимися активами.
Кутепов считает, что в первую очередь это должно коснуться тех, кто получил предприятия в период приватизации. Ну а ещё «поработать» нужно с главами госкорпораций, которые покинули Россию.
«Дополнительно предлагаем рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат, причитающихся таким лицам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования СВО».
Также он указал, что на счетах в российских банках уже заморожено несколько сотен миллиардов рублей. Это деньги инвесторов из недружественных стран. Кутепов предложил использовать их для покрытия убытков и развития новых территорий России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Давно пора
Но, в верхах все одним миром мазаны, у одного дочери в Италии живут, другой сына в Кембридже обучает, у третьего замок на побережьи Греции.. нехорошо братанов обижать, и мешать сосать соки из страны.
И только сейчас, когда часть братвы зашкварилась и побежали поближе к своим иностранным счетам и западной недвижимости, только сейчас до воров начало доходить, что их понятия не работают, и часть денег, которая сейчас бы пригодилась и многие производства которые встали, а были бы очень полезны - всё это утекает. И вот они зашевелились, надо инициативу проявить, внести законопроект.
Вот я раньше не верил, думал обидный афоризм, но сейчас понимаю что абсолютная правда:
"Вор, он про завтрашний день не думает. Вор ворует здесь и сейчас, а там, потом хоть потоп."
Ну, наглядно сейчас видно, как часть вильнула хвостиками и сбежала на народные деньги жить как сыр в масле в курортных странах, а вторая часть сидит и репу чешет, что ж теперь делать то.. сладкие времена проходят, скоро опричникам нечем будет зарплату платить, а это значит что либо сами опричники их просто под угрозой силы начнут грабить, либо люди взбунтуются, и как в 1917 году начнут стрелять по канавам и вешать на столбах, царских судей, прокуроров, городовых, священников, бояр и прочих лизоблюдов, кто столько лет на горбу у людей сидел и довёл страну до скотского существования.. А катализирует это количество похоронок с фронтов и калек вернувшихся и не понимающих, зачем и ради чего они вообще были отправлены на бойню. И тогда начнётся серьёзная беда..и имя ей - гражданская война.
Но, разве наша, так называемая капиталистическая элита про это думали 30 лет? Нет, они строили акводискотеки, яхты, дома для уточек, возили собачек на самолётах, жрали и пили в три горла, и по телевизору народу рассказывали что надо больше и лучше работать и платить налоги.. им казалось, что такое будет продолжаться вечно.
А там посмотрим, как у них дальше дела пойдут.
Если вообще пойдут.
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Не понял, на кого это он рот раскрыл? Это что же теперь, Газпрому нужно прекратить прокачку газа через ГТС Окраины в страны НАТО!
В своём уме? А на что потом ротенберги и тимченко будут строить новые трубы?!?
да не,бред