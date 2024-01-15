Через 10 лет в мире может появиться первый триллионер. А состояние богатейших людей планеты продолжит расти

Разрыв между олигархами и бедными будет увеличиваться, с этим не справятся в ближайшие 200 лет.
В 2034 году появится первый в мире триллионер. Ну это когда покупаешь острова, замки и самолёты, а деньги всё не кончаются.
Ну что ты будешь делать…
Появление безумно богатого человека спрогнозировало объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam. Контора выяснила: с 2020 года пять самых богатых людей планеты удвоили своё состояние. Было $405 млрд, стало $869, это к вопросу о влиянии пандемии и прочих факторов на мировую экономику и богатство отдельно взятых персонажей. Выходит, что эти ребята богатели со скоростью 14 миллионов долларов в час.
В то же время 5 миллиардов людей стали жить беднее: доходы упали, стали потреблять более дешёвые продукты, покупать меньше машин и жилья.
Эксперты Oxfam заявляют, что если всё пойдёт в таком ключе, то скоро мы увидим счастливое лицо первого в мире триллионера. А разрыв между бедными и богатыми будет только расти, такая тенденция сохранится на ближайшие 229 лет.
А у миллиардеров всё будет ОК. Они владеют 7 из 10 крупнейших корпораций (Microsoft, Amazon и т.д.), активы их компаний - $10,2 трлн. Для сравнения: это если взять ВВП всего Африканского континента и Латинской Америки, и всё равно ещё останется.
Исследование Oxfam подтверждает уже проверенную временем формулу: 1% сверхбогатых людей контролирует почти половину активов в мире. Корпорации зарабатывают всё больше и выплачивают своим ведущим акционерам огромные дивиденды. Обычным трудягам зарплату не увеличивают или сокращают. Поэтому богатые будут всё богаче, а бедные - беднее.
Источник:
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"Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов больше, чем могла съесть, пока её стая помирала от голода, учёные изучали бы её мозг на предмет патологии.
Когда же находятся особи, похожие на людей, которые делают так они попадают на обложку журнала Forbes."
У меня возник вопрос, а кто должен с этим справляться, кого имеет в виду автор?!
Миллиардеры - забугорные.
Эксперты Oxfam - забугорные.
Ничего делать не надо. Надо салаты после старого-нового года доесть. И ёлку вынести
В этом году выборы в США.
Вопрос за кого проголосуют американцы:
- За превосходство частного капитала (Республиканцы с Трампом)
- За всеобщее равенство. Даже если личность тупая серо-буро-малиновая, имеет право самовыражаться и грабить магазины до $1000. Так как тупая без денег и мозгов. Все равно молодец. (Демократы, кандидат пока обсуждается)
Зачем же столько ждать?
))