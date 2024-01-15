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Через 10 лет в мире может появиться первый триллионер. А состояние богатейших людей планеты продолжит расти

Через 10 лет в мире может появиться первый триллионер. А состояние богатейших людей планеты продолжит расти

Автор:
15 января 2024 14:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бедность   богачи   корпорации   миллиардеры   олигархи   состояние   
1665
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Разрыв между олигархами и бедными будет увеличиваться, с этим не справятся в ближайшие 200 лет.

В 2034 году появится первый в мире триллионер. Ну это когда покупаешь острова, замки и самолёты, а деньги всё не кончаются.

Ну что ты будешь делать…

Появление безумно богатого человека спрогнозировало объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam. Контора выяснила: с 2020 года пять самых богатых людей планеты удвоили своё состояние. Было $405 млрд, стало $869, это к вопросу о влиянии пандемии и прочих факторов на мировую экономику и богатство отдельно взятых персонажей. Выходит, что эти ребята богатели со скоростью 14 миллионов долларов в час.

В то же время 5 миллиардов людей стали жить беднее: доходы упали, стали потреблять более дешёвые продукты, покупать меньше машин и жилья.

Эксперты Oxfam заявляют, что если всё пойдёт в таком ключе, то скоро мы увидим счастливое лицо первого в мире триллионера. А разрыв между бедными и богатыми будет только расти, такая тенденция сохранится на ближайшие 229 лет.

А у миллиардеров всё будет ОК. Они владеют 7 из 10 крупнейших корпораций (Microsoft, Amazon и т.д.), активы их компаний - $10,2 трлн. Для сравнения: это если взять ВВП всего Африканского континента и Латинской Америки, и всё равно ещё останется.

Исследование Oxfam подтверждает уже проверенную временем формулу: 1% сверхбогатых людей контролирует почти половину активов в мире. Корпорации зарабатывают всё больше и выплачивают своим ведущим акционерам огромные дивиденды. Обычным трудягам зарплату не увеличивают или сокращают. Поэтому богатые будут всё богаче, а бедные - беднее.

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Метки: бедность   богачи   корпорации   миллиардеры   олигархи   состояние   
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24  комментария
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31k
Юрьевич Час назад
Всё просто! Основа капиталистического строя - ростовщичество. Или, как это теперь называют - инвестиции. В итоге ростовщик получает прибыли с товара или услуги больше, чем тот кто это производит. В идеале, если построить математическую модель, например, через тысячу лет (может и меньше), все ресурсы планеты окажутся в одних руках.
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652
Александр Шевченко 6 минут назад
История сдаётся по спирали, нас ждёт череда революций, народ ещё не созрел просто
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5k
Искандер 10 минут назад
Не помню, чьи слова, (но видимо умного человека):
"Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов больше, чем могла съесть, пока её стая помирала от голода, учёные изучали бы её мозг на предмет патологии.
Когда же находятся особи, похожие на людей, которые делают так они попадают на обложку журнала Forbes."
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5k
Искандер 13 минут назад
"...с этим не справятся в ближайшие 200 лет."
У меня возник вопрос, а кто должен с этим справляться, кого имеет в виду автор?!
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22k
Mike Miller 18 минут назад
Революции быть.
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4k
americos 24 минуты назад
В Зимбабве и сейчас их сколько угодно.
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1k
Glassy 37 минут назад
Шо опять правительство надо менять?
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1k
K_II_T 42 минуты назад
В очередной раз нагнетают межклассовую борьбу.
В этом году выборы в США.
Вопрос за кого проголосуют американцы:
- За превосходство частного капитала (Республиканцы с Трампом)
- За всеобщее равенство. Даже если личность тупая серо-буро-малиновая, имеет право самовыражаться и грабить магазины до $1000. Так как тупая без денег и мозгов. Все равно молодец. (Демократы, кандидат пока обсуждается)
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544
Александр Богомолов 44 минуты назад
Так об это ещё 170 лет назад один умный дядька писал. Суть капитализма: для того чтобы миллионер стал миллиордером надо чтобы сотня миллионеров обанкротилась, или сотня миллионов бедных стала ещё беднее.
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56k
Опиум для народа 48 минут назад
Да не забивайте голову. Человечество не проживёт эти 200 лет.
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353
gvg 49 минут назад
Ну как вариант, отжимать прогрессирующей шкалой налогов. С них и помогать менее защищённым слоям.
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3k
веселый просто 53 минуты назад
Это как с повышением пенсии. Повышают всем одинаково - например 10 % в год. Но каждый год те, у кого минимальная пенсия становится беднее по сравнению с тем, у кого повышенная пенсия, хотя в процентах поднимают всем одинакого
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11k
DumDum Час назад
"такая тенденция сохранится на ближайшие 229 лет"
Зачем же столько ждать?
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14k
ron Час назад
"Эволюция есть движение вперед. Человечество как единый объект эволюции тоже изменяется, и, наконец, через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии". © К.Э.Циолковский
))
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August

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