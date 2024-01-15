Через 10 лет в мире может появиться первый триллионер. А состояние богатейших людей планеты продолжит расти

В 2034 году появится первый в мире триллионер. Ну это когда покупаешь острова, замки и самолёты, а деньги всё не кончаются.

Ну что ты будешь делать…

Появление безумно богатого человека спрогнозировало объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam. Контора выяснила: с 2020 года пять самых богатых людей планеты удвоили своё состояние. Было $405 млрд, стало $869, это к вопросу о влиянии пандемии и прочих факторов на мировую экономику и богатство отдельно взятых персонажей. Выходит, что эти ребята богатели со скоростью 14 миллионов долларов в час.